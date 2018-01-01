Artık seçkin maratoncu, özellikle yarış sezonu sırasında işlenmemiş malzemeler kullanarak

kendi yemeklerini pişiriyor. Kopecky, "Koşucuların uzun koşulara hazırlanmak için son diyet

trendlerini takip etmek yerine bol bol iyi ve kaliteli yağlar içeren besleyici değeri yüksek

yiyecekler yemeleri gerekiyor," diyor.

İki dost yakın zaman önce koşucular için tasarladıkları "Run Fast, Eat Slow"

[runfasteatslow.com] (Sonbahar 2016, Rodale) adlı yemek kitabını çıkardı. Bu kitapta

Shalane'in yarıştan önce yemeyi en çok sevdiği şeylerin çoğu bulunuyor. Burada bulacağın

üç tarif de bu kitaptan alındı. Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve lezzet

dengesini başarıyla yakalayan bu tarifler iyi bir koşu çıkarmana yardımcı olacak.

Not: Yarış gününde (veya önceki gece) asla yeni yemekler denememelisin. Bu yemekleri

ilk olarak uzun antrenman koşularından önce dene ve vücudunun nasıl yanıt vereceğini gör.