SHALANE'İN EN SEVDİĞİ
YARIŞ ÖNCESİ YEMEKLERİBaşarılı mesafe koşucusu Shalane Flanagan, beslenmenin koşu performansı
üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu biliyor. Yiyeceklerin lezzetli olması
gerektiğinin de farkında. İşte katılacağın büyük yarıştan önce yemen
gerekenler hakkında hazırladığı lezzetli ve besleyici tavsiyeler.
10.000 metre Amerika rekoru sahibi Shalane Flanagan, "Uzun mesafeleri koşmaya
başladığımda, yani yarı maraton ve maratona geçtiğimde beslenmenin performansım
için ne kadar önemli olduğunu tam olarak fark ettim," diyor. "Beslenme kesinlikle uyku
kadar veya koşmaya ayırdığım zaman kadar önemli. Sağlıklı beslenmek gücümü
toplamamı sağlıyor, beni mutlu ediyor ve genel antrenman kalitemi artırıyor."
SAĞLIKLI BESLENMEK GÜCÜMÜ TOPLAMAMI
SAĞLIYOR, BENİ MUTLU EDİYOR VE GENEL
ANTRENMAN KALİTEMİ ARTIRIYOR."
Fakat nasıl "sağlıklı besleneceğini" öğrenmek kolay olmayabilir. Eskiden mutfağın
gözünü korkuttuğunu kabul eden Flanagan, "Geçmişte kalori hesabı yapmam ve az
yağlı yiyecekler tüketmem gerektiği gibi yanlış bir düşünceye sahiptim, bu yüzden
bakış açımı değiştirmem gerekti," diyor. Yardım almak içinse Chapel Hill'deki North
Carolina Üniversitesi'nden koşu arkadaşı olan ve National Gourmet Institute'ta Sağlık
ve Mutfak Sanatları eğitimi alan şef Elyse Kopecky'nin kapısını çaldı.
Artık seçkin maratoncu, özellikle yarış sezonu sırasında işlenmemiş malzemeler kullanarak
kendi yemeklerini pişiriyor. Kopecky, "Koşucuların uzun koşulara hazırlanmak için son diyet
trendlerini takip etmek yerine bol bol iyi ve kaliteli yağlar içeren besleyici değeri yüksek
yiyecekler yemeleri gerekiyor," diyor.İki dost yakın zaman önce koşucular için tasarladıkları "Run Fast, Eat Slow"
[runfasteatslow.com] (Sonbahar 2016, Rodale) adlı yemek kitabını çıkardı. Bu kitapta
Shalane'in yarıştan önce yemeyi en çok sevdiği şeylerin çoğu bulunuyor. Burada bulacağın
üç tarif de bu kitaptan alındı. Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve lezzet
dengesini başarıyla yakalayan bu tarifler iyi bir koşu çıkarmana yardımcı olacak.Not: Yarış gününde (veya önceki gece) asla yeni yemekler denememelisin. Bu yemekleri
ilk olarak uzun antrenman koşularından önce dene ve vücudunun nasıl yanıt vereceğini gör.
Shalane 8 yıldan uzun süredir, Boston Maratonu da dahil olmak üzere zorlu
antrenmanlar ve yarışlardan önce kahvaltıda bu basit tarifi tüketiyor. "Koşmaya
başlamadan yaklaşık 3-4 saat önce genellikle bunu yiyorum, yanında da kahve ve
hidrasyon içeceği içiyorum," diyor.
YARIŞ GÜNÜ LAPASI (KAHVALTI)
1 KİŞİLİK
40 g hazır yulaf (hassasiyetin varsa
glütensiz)
1/2 dilimlenmiş muz
60 ml badem sütü
lezzet vermesi için ceviz veya badem
ezmesi
lezzet vermesi için kuru üzüm veya
taze dut
lezzet vermesi için tarçın
lezzet vermesi için bal
Talimatlar:Yulaf, muz ve 190 ml suyu mikrodalgaya uygun bir kaseye koy. Karışımı yüksek güce
ayarladığın mikrodalgada 1-2 dakika veya koyulaşana kadar pişir. Muzu hafifçe ez ve
karışıma süt, ceviz veya badem ezmesi ve kuru üzüm ya da dut ekle. Üzerine bir
tutam tarçın serp ve biraz bal dök.İpucu: Yarış için şehir dışındaysan elektrikli su ısıtıcısında ısıttığın suyu kullanarak
bu kahvaltıyı 5 dakikadan kısa sürede hazırlayabilirsin. Sabah zamanın varsa hazır
yulaf yerine kırık yulaf kullan (ambalajdaki talimatlara göre ocakta pişir) ve sonra
malzemeleri katıp karıştır.
Fotoğraf: Elyse Kopecky
Bu vejetaryen yemek, dokuz temel amino asidin (proteinin yapıtaşları) hepsini
içeriyor. Flanagan, "Ayrıca zeytinyağı gibi yüksek kaliteli bir yağ
eklediğinizde, sebzelerdeki besin maddelerinin emilimi kolaylaşıyor," diyor.
PİRİNÇLİ VAHŞİ BATI SALATASI (VEJETARYEN AKŞAM YEMEĞİ)
1 KİŞİLİK
Salata1/2 çay kaşığı ince deniz tuzu
160 g yıkanmış yabani pirinç
6 adet doğranmış turp
200 g doğranmış ve kökleri ayıklanmış kara lahana
3 adet rendelenmiş havuç
6 adet yeşil soğanın ince dilimlenmiş beyaz ve
yeşil kısımları
150 g donmuş kabuklu yeşil soya fasulyesi,
ambalajdaki talimatlara göre pişirilmiş
Sos60 ml sızma zeytinyağı
60 ml elma sirkesi
2 yemek kaşığı tahin
1 yemek kaşığı Dijon hardal
1 adet kıyılmış küçük arpacık soğan
1/4 çay kaşığı ince deniz tuzu
1/4 çay kaşığı öğütülmüş karabiber
Talimatlar:Büyük bir tencereye yaklaşık 1 litre su koy, tuz ekle ve suyu kaynat. Pirinci ekle,
ısıyı azalt, tencerenin kapağını kapat ve 35-40 dakika ya da pirinç yumuşak ancak
çiğnenebilir kıvama gelinceye kadar kısık ateşte pişir.Bu esnada sosu hazırlamak için yağ, sirke, tahin, hardal, arpacık soğan, tuz ve
karabiberi kapaklı küçük bir kavanoza koy. İyice sallayarak karıştır.Suyunu süzdüğün pirinci büyük bir salata kasesine aktar ve hemen üzerine sosu ekle.Pirinç soğuduktan sonra turp, kara lahana, havuç, yeşil soğan ve yeşil soya
fasulyesini ekle ve karıştır.Tadına bak ve gerekirse biraz zeytinyağı, tuz ve karabiber ekle.Salatayı yemeden önce buzdolabında en az 30 dakika beklet.
Fotoğraf: Alan Weiner
Shalane yüksek rakımlı Flagstaff, Arizona'da antrenman yaparken bu köfteleri
tercih ediyor. Bu köfteler demir, temel yağ asitleri ve protein içeriyor.
YÜKSEK RAKIM İÇİN DOMATES SOSLU BİZON KÖFTELERİ (AKŞAM YEMEĞİ)
4 KİŞİLİK
Köfteler1 adet çırpılmış yumurta
25 g taze rendelenmiş
parmesan (ve süslemek için ekstra
parmesan)
4 kara lahana yaprağı (ince
doğranmış),
kökleri ayıklanmış (mutfak robotu
ile rahatça yapabilirsin)
40 g öğütülmüş badem (veya ince
ekmek kırıntıları)
3 diş doğranmış sarımsak
1 çay kaşığı kuru keklik otu
1/2 çay kaşığı rezene tohumu
1/2 çay kaşığı ince deniz tuzu
1/4 çay kaşığı pul biber
450 g bizon/bufalo kıyması
(veya otla beslenmiş sığır kıyması)
1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Domates Sosu2 diş doğranmış sarımsak
800 g doğranmış domates
1 yemek kaşığı hindistancevizi
şekeri (veya başka toz şeker)
1 çay kaşığı kuru fesleğen
1/2 çay kaşığı ince deniz tuzu
1/4 - 1/2 çay kaşığı taze öğütülmüş
biber
8-10 adet doğranmış taze fesleğen
yaprağı (isteğe bağlı)Spagetti340 g kurutulmuş spagetti
(hassasiyetin varsa glütensiz)
Talimatlar:Büyük bir kaseye yumurta, parmesan, kara lahana, öğütülmüş badem, sarımsak,
keklik otu, rezene tohumları, tuz ve pul biberi koyup karıştır. Bizon (veya sığır)
kıymasını ekle ve karışımı ellerinle yoğur ancak eti aşırı yoğurmamaya dikkat et.
Karışımdan 5 cm çaplı 12 köfte hazırla.Büyük bir güveç tenceresi veya geniş, kalın dipli ve kapaklı bir tavaya döktüğün
zeytinyağını orta ateşte ısıt. Köftelerin yarısını sıkıştırmadan, tek katman halinde
yerleştir ve her iki tarafının da hafifçe kızarması için çevirerek yaklaşık 5 dakika
pişir. Pişirme sırasında tavanın dibine yapışan kahverengi parçaları kazıyarak
temizle. Pişen köfteleri çıkar, ikinci partiyi pişir ve piştikten sonra ilk partiyle aynı
tabağa koy. (Sığır eti kullanıyorsan sosu hazırlamadan önce tavada 1-2 yemek
kaşığı yağ bırak.)
Fotoğraf: Alan Weiner
Sosu hazırlamak için sarımsağı tavaya koy ve yanmamasına dikkat ederek 30 saniye
karıştırarak pişir. Domates, şeker, fesleğen, tuz ve biberi ekleyip kısık ateşte karıştır.
Köfteleri tavaya geri koy. Sos koyulaşana kadar (yaklaşık 15 dakika) kapağı
kapatmadan kısık ateşte tut. Kapağı kapat ve servise hazırlayana kadar düşük
ateşte bekleterek sıcak kalmasını sağla.Sos kısık ateşte beklerken makarnayı ambalajdaki talimatlara göre pişir.Servis etmek için makarnayı 4 adet ısıtılmış makarna tabağına böl, sonra köfteleri ve
sosu makarnanın üzerine koy. Parmesan ve (kullanıyorsan) taze fesleğen ile süsle.
Hemen servis et.