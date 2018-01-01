KOŞUDAN ÖNCE BESLENME Genel bir kural olarak boş mideyle egzersiz yapmamaya çalış. Antrenman sırasında ve antrenmandan sonra güç toplarken besin değeri yüksek

yiyecekler yemen gerekecek. Fazla yemen gerekmez ama doğru beslenmek, ne kadar sıkı ve uzun antrenman yapabileceğin üzerinde çok etkilidir.



Koşmadan önce fiber ve yağ oranı düşük bir yiyecek ye. Canın bir şey yemek istemiyorsa spor içeceği veya 200-400

kalorili bir smoothie de içebilirsin. Fazla yemen gerekmez ama doğru beslenmek, ne kadar sıkı ve uzun antrenman yapabileceğin üzerinde çok etkilidir.



Egzersiz yapmadan yaklaşık iki saat önce yemek yemeye çalış ve çok fazla yeme. Yediğin yiyecek fazla yağ ve fiber

içermemeli, ayrıca karbonhidrat, protein ve sıvı içermelidir. Buna ek olarak mutlaka iyi bildiğin yiyecekleri ye; vücudunun nasıl tepki vereceğini bilmediğin

yiyecekleri deneme. Antrenman öncesi için birkaç yiyecek ve içecek fikri hazırladık.



"Çoğu antrenman için antrenmandan önce beslenmenin kuralları kolaydır: Egzersiz yapmadan birkaç saat önce

normal bir öğün yiyebilir ya da antrenmana başlamadan en az 30 dakika önce daha küçük bir öğün yiyebilirsin." diyor Berardi.



Sana hangisi uyuyorsa onu yap. "Normal öğün"ü tercih ediyorsan 1 veya 2 avuç içi büyüklüğünde protein, 1 veya 2

yumruk büyüklüğünde sebze, 1 veya 2 avuç dolusu karbonhidrat ve 1 veya 2 başparmak büyüklüğünde yağ tüketmeyi dene. Tercihin "küçük öğün" ise smoothie gibi

kolayca sindirilebilen bir şeyler tüket. Yiyeceklerle ilgili en büyük kural, düzenli yemek ve mideni rahatsız etmeyecek yiyecekleri tüketmektir.



• Muz: Doğal, hızlı tepkili karbonhidratlar ve potasyum için harika bir kaynaktır. Karbonhidratlar egzersiz sırasında

vücuduna enerji veren glikozu sağlarken, potasyum sinir ve kas işlevlerini korumaya yardımcı olur. Muzun faydalarını antrenman

sırasında görmek için muzu çalışmaya başlamadan yaklaşık 30 dakika önce ye.



• Yulaf: Doğal karbonhidrat için bir başka doğal kaynaktır. Karbonhidrat vücut tarafından yavaşça sindirilerek antrenman

sırasında istikrarlı bir şekilde enerji harcar ve daha uzun süre çalışmana yardımcı olur. Enerji seviyeni yüksek tutmak ve daha sıkı antrenman yapmak için çalışmaya

başlamadan en az 30 dakika önce yoğurt ve küçük taneli meyvelerle birlikte bir kase yulaf yiyebilirsin.



• Tam tahıl: Bir başka karbonhidrat kaynağı olan tam tahıllı ekmekler, antrenmandan önce yenilen öğünler için harika bir yardımcıdır. Antrenmandan

yaklaşık 30-45 dakika önce bal, reçel, yerfıstığı ezmesi veya yumurtayla birlikte birkaç dilim tam tahıllı ekmek yiyebilirsin.



• Elma ve yerfıstığı ezmesi: Karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral dolu bu hafif atıştırmalık, hafif-orta yoğunluklu antrenmanlar

için çabuk, lezzetli ve enerji dolu bir seçenektir.



• Kahve: Şekersiz bol sütlü kahve, antrenman öncesinde harika bir alternatif olabilir. Süt, sıvı almanı sağlamaya

ek olarak antrenman sırasında sana enerji verecek karbonhidratı ve proteini içerir. Kahve ise adımlarını hızlandırır.



• Meyveli smoothie: Doğal malzemeler kullandığın, protein eklediğin ve ilave şeker kullanmadığın müddetçe smoothie'ler

antrenman öncesi için harikadır. Ekstra protein için süt veya yoğurt eklemeyi deneyebilirsin.

