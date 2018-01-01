Kimse yarışa yavaş başlamayı sevmez. Tabanca ateşlendiğinde olabildiğince hızlı ve uzun koşma isteği içini kaplar.

Bu gayet doğaldır. Ancak yarışı güçlü bir şekilde bitirmek (veya bazı durumlarda sadece bitirebilmek) istiyorsan bitiş

çizgisine ulaşmadan yere yığılmamak için bu isteğini kontrol altına almalı, çıkış sırasında sabit bir tempo tutturarak

kendini yormamalı ve hızını kademeli olarak artırmalısın. Kendini buna zihinsel ve fiziksel olarak hazırlamanın

yollarından biri, antrenman boyunca ikinci yarısını daha hızlı koştuğun koşu çalışmaları yapmaktır.

Nike+ Run Club (NRC) San Francisco Koşu Koçu Jason Rexing, "Çalışırken bu ilkeyi aklında bulundurur ve vücudunu

farklı tempolara göre ayarlarsan sporun en iyi deneyimlerinden birini yaşarsın; yani yarışın ikinci yarısında daha dirençli

ve daha güçlü olduğunu hissedersin," diyor. "Önündeki koşucuları birer birer geçip kişisel rekoruna doğru hızla ilerlemekten

daha fazla motive edici hiçbir şey yoktur."

İşte, koşunun ikinci yarısında hızlanma çalışmasını rutininin hangi noktasında (ve nasıl) gerçekleştireceğine dair bazı ipuçları.