GÜÇLÜ BİR ZİHNE SAHİP OLMAK BİTİŞ ÇİZGİSİNE ULAŞMANA YARDIMCI OLABİLİR. Bir sonraki yarışında avantajlı olmanın yolunu arıyorsan aradığın çözüm zihninde olabilir. Güçlü bir vücuda sahip
olmak elbette önemlidir ancak belli bir noktadan sonra ne kadar uzun veya ne kadar hızlı koşabileceğin
senin kontrolünde olmayabilir. Oysa kilometrelerine zihinsel açıdan nasıl yaklaşacağın her zaman senin kontrolündedir. ABD Donanması’nın özel kuvvetlerince
geliştirilen ve bir Nike Performance Council üyesi tarafından
zihinsel açıdan daha güçlü olmaları için koşuculara uyarlanan bu dört adımlık süreci kullan. Zihnini koşuya verdikten sonra temponu artırman,
hedeflediğin mesafeyi koşman ya da zorlu antrenmanları yapman daha kolay olacak. Söz veriyoruz.
1
HEDEF BELİRLE. Bu hedeften de şaşma. Hedefini bir yere yazarak, her yerde paylaşarak ve arkadaşlarına anlatarak kendini
hedefine ulaşmak zorunda bırak. Bir arkadaşından sana eşlik etmesini iste; böylece ekip arkadaşını hayal kırıklığına uğratmak
istemeyecek ve zihinsel açıdan kendini motive edeceksin.
2
HEDEFİNE ULAŞTIĞINI GÖZÜNDE CANLANDIR. Kendini tamamlamayı planladığın görevi tamamlarken gözünde canlandırmaya çalış. Ama
nihai hedefe aşırı odaklanma. Büyük hedefleri böl. Örneğin, hedefin 3:40'ın altında maraton
koşmaksa bunu küçük hedeflere böl; böylece daha az zorlu bir yol oluşturabilir,
belki de her birkaç kilometrede bir başarılı anlar yaşayabilirsin.
3
KENDİNE OLUMLU ŞEYLER SÖYLE. Aynada kendine bak ve "Bunu yapabilirsin," de. Başta çok klişe gelebilir ama buna
alışacaksın. Kendini çok iyi hissettiğin bir anı düşün: Nasıl bir duyguydu? Sonra yarış
veya koşu sırasında işlerin zorlaştığı anları hatırla. Olumsuz hislere kapılmaya
başladığın anda kendine yine olumlu şeyler söylemeye başla. Şarkı söylemek de dikkatini
hissettiğin rahatsızlıktan uzaklaştırmaya yardımcı olabilir.
4
STRESİNİ KONTROL ET. Gerçekten. İşler zorlaşıp adrenalin seviyen artmaya başladığında nabzını yavaşlatmak ve kendini sakinleştirmek için şunu yap:
4 saniye nefes al, 4 saniye nefes ver. Bunu 4 dakika boyunca tekrarla.
Unutma: Vücudun sana işinin bittiğini söylediğinde, muhtemelen yolun yalnızca yüzde
40'ını aşmışsındır. Vücudunun en güçlü kısmı olan beynin henüz devreye girmediyse
deponda daha çok yakıt olduğundan emin olabilirsin.