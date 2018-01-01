GÜÇLÜ BİR ZİHNE SAHİP OLMAK BİTİŞ ÇİZGİSİNE ULAŞMANA YARDIMCI OLABİLİR.

Bir sonraki yarışında avantajlı olmanın yolunu arıyorsan aradığın çözüm zihninde olabilir. Güçlü bir vücuda sahip

olmak elbette önemlidir ancak belli bir noktadan sonra ne kadar uzun veya ne kadar hızlı koşabileceğin

senin kontrolünde olmayabilir. Oysa kilometrelerine zihinsel açıdan nasıl yaklaşacağın her zaman senin kontrolündedir. ABD Donanması’nın özel kuvvetlerince

geliştirilen ve bir Nike Performance Council üyesi tarafından

zihinsel açıdan daha güçlü olmaları için koşuculara uyarlanan bu dört adımlık süreci kullan. Zihnini koşuya verdikten sonra temponu artırman,

hedeflediğin mesafeyi koşman ya da zorlu antrenmanları yapman daha kolay olacak. Söz veriyoruz.