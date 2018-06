KOŞU SIRASINDA Koşuya çıkarken yanına matara al ve her 15-20 dakikada bir birkaç yudum su iç veya

rotanın üzerinde çeşme olduğundan emin ol. Koşun bir saatten uzun sürecekse yanına

elektrolit (sodyum, potasyum vs.) içeren bir spor içeceği almak iyi bir fikirdir. Her ihtimale

karşı yanına biraz para al; suyun biterse veya planladığından uzun koşarsan içecek

satın alman gerekebilir. Yarışta koşuyorsan yardım istasyonundan her geçtiğinde, küçük

bir yudum su da olsa bir şeyler içmeye gayret et.