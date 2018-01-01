Bu yıl hiçbir şey bir yarışa kaydolmak, bu yarış için kendine hedef belirlemek ve belirlediğin hedefe
ulaşmana yardımcı olacak bir antrenman planını uygulamak kadar motive edici olamaz. Fakat düzenlenen
etkinliklerin ve kaynakların sayısı düşünüldüğünde, hangi mesafede yarışacağını veya hangi planı izleyeceğini
belirleme işi gözünü korkutabilir. Bu yüzden biz de NRC koşu koçlarımızdan işini kolaylaştıracak ipuçları istedik.
Şu an ne kadar hızlı veya kaç kilometre koşabildiğini bilmek, gelecekteki antrenman hedeflerinin ne olması
gerektiği hakkında daha iyi kararlar vermene yardımcı olacaktır. Örneğin, iki haftada yalnızca üç kilometre
koştuysan gelecek ayki 10K yarışına kaydolmak akıllıca bir seçenek olmayabilir. Ana hedefin seni başarıya
ulaştırıp daha büyük hedeflere ve gelecek başarılara yönlendirecek bir plan oluşturmak olmalıdır. Her Güç
Toplama Koşusu fitness düzeyini ölçmek için bir fırsattır. Tempona dikkat et ve ardından NRC Tempo
Şemasını kullanarak seviyeni ve sarf ettiğin efora en uygun hızları tespit et. Bu bilgileri kullanarak
seni zorlayacak ama ulaşılabilir olan bir kişisel hedef belirle.
1. MEVCUT FITNESS SEVİYENİ DEĞERLENDİR.
Kendine ne yapmak istediğini sor. Daha hızlı olabilir ve maraton koşabilirsin. Daha uzun koşabilir ve 5k yarışına
katılabilirsin. Daha hızlı ve uzun koşabilir ve yarışlara hiç katılmayabilirsin! Tercih senindir. Neyi başarmak istediğini
bildiğinde, bu hedefe ulaşmak için gereken fiziksel ve zihinsel seviye hakkında gerçekçi olmalısın. Ardından sahip
olduğun zaman içerisinde seni A noktasından B noktasına götürecek bir antrenman programı bulmalısın. Antrenmanın
boyunca doğru yolda olduğundan emin olmak için kendine kilometre taşları (başka yarışlar, belirli antrenmanlar vs.)
belirle. Maratona hazırlanırken 5k ya da 5k koşmadan önce bir buçuk kilometrelik bir tempolu koşu koşabilirsin.
2. İŞE HER ZAMAN EN ÖNEMLİ HEDEFİNDEN BAŞLA VE
O NOKTADAN GERİYE DOĞRU GİT.
Kendini maratoncu, 10k veya 5k koşucusu olarak görme. Sen bir koşucusun. Yani yaptığın şey koşmaktır. Bu da
maraton, 5k veya kapalı pist yarışı için antrenman yapabileceğin anlamına gelir. Yolda veya arazide koşabilirsin.
Bu aynı zamanda gerçek bir yarış için antrenman yapmak zorunda olmadığın anlamına gelir. Sadece
huzur bulmak, kuvvet kazanmak veya güç toplamak için koşabilirsin. Bu yüzden koşmaya başlamak için tek
motivasyonun bir yarış veya süre olmamalıdır. Belirlediğin yarış programı veya hedeflerinin seni zorlamakla
kalmayıp eğlendirdiğinden de emin ol. Kendini aşarak zirveye çıkmak ve zirve yolunda güzel şeyler başarmak
istiyorsan bu yolculuk sana heyecan vermelidir.