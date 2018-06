Şu an ne kadar hızlı veya kaç kilometre koşabildiğini bilmek, gelecekteki antrenman hedeflerinin ne olması

gerektiği hakkında daha iyi kararlar vermene yardımcı olacaktır. Örneğin, iki haftada yalnızca üç kilometre

koştuysan gelecek ayki 10K yarışına kaydolmak akıllıca bir seçenek olmayabilir. Ana hedefin seni başarıya

ulaştırıp daha büyük hedeflere ve gelecek başarılara yönlendirecek bir plan oluşturmak olmalıdır. Her Güç

Toplama Koşusu fitness düzeyini ölçmek için bir fırsattır. Tempona dikkat et ve ardından NRC Tempo

Şemasını kullanarak seviyeni ve sarf ettiğin efora en uygun hızları tespit et. Bu bilgileri kullanarak

seni zorlayacak ama ulaşılabilir olan bir kişisel hedef belirle.