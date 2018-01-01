Kendini maratoncu, 10k veya 5k koşucusu olarak görme. Sen bir koşucusun. Yani yaptığın şey koşmaktır. Bu da

maraton, 5k veya kapalı pist yarışı için antrenman yapabileceğin anlamına gelir. Yolda veya arazide koşabilirsin.

Bu aynı zamanda gerçek bir yarış için antrenman yapmak zorunda olmadığın anlamına gelir. Sadece

huzur bulmak, kuvvet kazanmak veya güç toplamak için koşabilirsin. Bu yüzden koşmaya başlamak için tek

motivasyonun bir yarış veya süre olmamalıdır. Belirlediğin yarış programı veya hedeflerinin seni zorlamakla

kalmayıp eğlendirdiğinden de emin ol. Kendini aşarak zirveye çıkmak ve zirve yolunda güzel şeyler başarmak

istiyorsan bu yolculuk sana heyecan vermelidir.