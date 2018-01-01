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SEYAHAT EDERKEN
FORMDA KALMA

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Yılbaşı sezonunda normal koşu rutinini devam ettirmek hiç de kolay bir iş değildir. Nike Performance Council
Üyesi, Fizik Tedavi Doktoru, Nike Oregon Project Baş Terapisti ve Kuvvet Antrenörü David McHenry, "Seyahat etmek,
özellikle hareket etmeye ve kendini zorlamaya alışkın bir sporcuysan vücudun üzerinde olumsuz etkiler yaratır," diyor.
Ancak sana iyi haberlerimiz var: Akıllı davranır ve önceden
plan yaparsan bu yılbaşı sezonunda eğlenceden ödün vermeden formunu koruyabilirsin.&nbsp;
Söz veriyoruz.

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McHenry, "Seyahat ederken sürekli oturmak çok zararlıdır
ve kalça fleksörlerinin gerilmesine neden olur," diyor. Uçağa bineceksen
veya uzun bir araba yolculuğuna çıkıyorsan her saat başı
kalkıp biraz yürü, esne ve topuklarını kaldırma hareketi yap.

AYAĞA KALK

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Gideceğin yere vardığında kaslarını uyandırmak için 15-20 dakikalık
kolay bir koşuya çık. Zamanın varsa dizleri karna çekme, topukları arkaya
vurma veya yürümeli lunge gibi birkaç dinamik esneme hareketi de yap.

TOPARLANMA KOŞUSUNA ÇIK

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Tatil sırasında biraz kuvvet antrenmanı yapmak için bavuluna bir (veya iki) direnç bandı
al. McHenry, "Bunlar belli çalışmalara katkıda bulunarak çok iş görür,"
diyor. Dar alanlarda çalışmak için tenis topu da kullanabilirsin.

YANINA AL

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"Hedefin, tatildeki antrenman hayatını evdeki antrenman hayatına olabildiğince
benzer hale getirmek olmalıdır." diyor. "Bunu başarmak için bulunacağın yere ve yanına alman
gerekebilecek ekipmanlara göre hazırlık yap." Antrenman rutininde yer alıyorsa ağırlık salonu bulunan
bir otelde rezervasyon yap; hız kazanma çalışması yapman gerekiyorsa yakınlarda pist olup olmadığını kontrol et;
yerel koşu rotalarını (yol ve/veya arazi) önceden araştırmak için Nike+ Run Club uygulamanı
kullan ve gideceğin yerde NRC antrenman etkinlikleri olup olmadığına göz at.

ÖNCEDEN PLAN YAP

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McHenry, antrenman yapmak için yalnızca 20 dakikan varsa 10 dakikalık hızlı bir
koşu, 5 dakikalık dinamik esneme hareketleri ve direnç bandı kullanarak 5 dakikalık
kalça kuvvetlendirme egzersizleri yapmanı öneriyor. Her gün birkaç dakikanı
karnını çalıştırmaya da ayırabilirsin (plank çeşitleri idealdir).

ZAMANINI AKILLI KULLAN

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