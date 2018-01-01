Yılbaşı sezonunda normal koşu rutinini devam ettirmek hiç de kolay bir iş değildir. Nike Performance Council

Üyesi, Fizik Tedavi Doktoru, Nike Oregon Project Baş Terapisti ve Kuvvet Antrenörü David McHenry, "Seyahat etmek,

özellikle hareket etmeye ve kendini zorlamaya alışkın bir sporcuysan vücudun üzerinde olumsuz etkiler yaratır," diyor.





Ancak sana iyi haberlerimiz var: Akıllı davranır ve önceden

plan yaparsan bu yılbaşı sezonunda eğlenceden ödün vermeden formunu koruyabilirsin.

Söz veriyoruz.