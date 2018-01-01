3 ÇAPRAZ ANTRENMAN İPUCUBu kolay egzersizler, yeni başlayanlardan ileri seviye sporculara
kadar herkesin daha kuvvetli, daha sağlıklı ve daha
dengeli bir koşucu olmasına yardımcı olur.
Koşmak tabii ki muhteşem bir aktivitedir. Ancak profesyonel olsan bile tek yaptığın aktivite koşmak olmamalı. Daha kuvvetli
(veya daha hızlı) olmak istiyorsan programında çapraz antrenmana da yer vermelisin. Korkma; her hafta
spor salonunda saatlerce çalışman gerekmeyecek ancak denge ve hareket kabiliyeti kazandıran
egzersiz ve esneme hareketlerini düzenli olarak yapmalısın.Başlamak için efsanevi sprint şampiyonu, dünya rekortmeni ve seçkin Nike Koşu Koçu
John Smith'in hazırladığı basit ancak çok etkili bu egzersizleri dene. Sonra profesyonel sprint koşucusu English
Gardner'ın hareketleri açıklamasını izle.
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1. VÜCUDUNUN ÜST KISMINI KUVVETLENDİRNEDEN: Vücudunun üst kısmının kuvvetli olması, antrenman zorlaşıp
yorulmaya başladığında duruşunu koruyarak kendini zorlamana yardımcı olur.NASIL: Tam şınav çek (20 kez). Plank pozisyonu al, ellerini omuzlarının altına
koy, bacaklarını arkaya uzat, sırtını düz tut, karın kaslarını sık ve ayak
parmaklarını kıvır. Dirseklerini bükerek vücudunu yere doğru düz bir çizgi
halinde indir. Göğsün yere değdiğinde dur, sonra kontrollü bir şekilde ve
duruşunu bozmadan vücudunu yükselt.KOŞARKEN: Omuzlarını, ellerini (yumruk yapma!) ve arkanda hareket
eden dirseklerini serbest bırak.
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2. KARIN KASLARINI GÜÇLENDİRNEDEN: Karın ve sırt kasların koşarken seni destekler, denge sağlar ve
duruşunu korur.NASIL: Klasik mekik çek. İki ayağını da yere sıkıca yerleştir,
dizlerini bük ve sırtını düz tut. Boynunu zorlamadan karın kaslarını sıkıp
sırtını ve omuzlarını yerden kaldır. Hareketin tepe noktasına
ulaştığında yavaşça başlangıç pozisyonuna dön.KOŞARKEN: Dik dur; duruşunun kuvvetli ancak rahat olduğundan emin ol.
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3. VÜCUDUNUN ALT KISMINI KUVVETLENDİRNEDEN: Kuadriseps kaslarını, kalçanı ve kalça kaslarını çalıştırman hareket
kabiliyetini ve esnekliğini artırır ve en sık rastlanan koşucu sakatlıklarından
korunmana yardımcı olur.NASIL: Dizleri karna çekme hareketi yap. Zıpla ve ayak uçlarına in
(topuklarına değil!); her zıplamada dizlerini belinin yukarısına çek. Hareket
ederken geriye veya ileriye doğru çok fazla eğilmemek için kollarını öne
arkaya hareket ettir. Bu egzersiz yüksek tempolu olsa da acele etme ve
harekete odaklan.KOŞARKEN: Vücudunu daha güçlü adımlara hazırlamak için uzun ve geniş
hareketler yap. Ayrıca her adımda kendini yukarıya değil ileriye doğru it.
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