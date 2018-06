3. VÜCUDUNUN ALT KISMINI KUVVETLENDİR NEDEN: Kuadriseps kaslarını, kalçanı ve kalça kaslarını çalıştırman hareket

kabiliyetini ve esnekliğini artırır ve en sık rastlanan koşucu sakatlıklarından

korunmana yardımcı olur. NASIL: Dizleri karna çekme hareketi yap. Zıpla ve ayak uçlarına in

(topuklarına değil!); her zıplamada dizlerini belinin yukarısına çek. Hareket

ederken geriye veya ileriye doğru çok fazla eğilmemek için kollarını öne

arkaya hareket ettir. Bu egzersiz yüksek tempolu olsa da acele etme ve

harekete odaklan. KOŞARKEN: Vücudunu daha güçlü adımlara hazırlamak için uzun ve geniş

hareketler yap. Ayrıca her adımda kendini yukarıya değil ileriye doğru it.