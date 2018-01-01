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NIKE+ RUN CLUB

NRC'Yİ KEŞFET
NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI
TÜM KOŞU ÜRÜNLERİNİ İNCELE
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KOŞUCULAR İÇİN KARIN
GÜÇLENDİRME HAREKETLERİ Karın güçlendirme hareketlerimizle daha formda, hızlı ve güçlü bir koşucu ol.

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Hepimiz baklava karın kaslarına sahip olmak isteriz, değil mi? Ancak karnını çalıştırıp
karın ve sırt kaslarını güçlendirmenin asıl faydası, duruşunu ve dengeni geliştirmesi,
formunu iyileştirmesi ve seni daha fit hale getirip daha hızlı koşmanı sağlamasıdır. Güçlü sporcuların daha hızlı koşucular olduğunu hepimiz biliyoruz ama başarıya giden
kestirme bir yol yoktur. İşe bir yerden başlaman gerekiyor, bunun için antrenmanına
basit ancak etkili, güç kazandıran egzersizler ekleyebilirsin. 2015 200 metre Dünya
Şampiyonu Dafne Schippers'ın önerdiği koşuculara uygun bu egzersizleri her hafta
birkaç kez ısınırken veya soğurken yapmayı dene. Nike+ Training Club uygulamasındaki
12 dakikalık yeni Karın Kontrolü Antrenmanından kısa bir bölümü burada bulabilirsin.

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TEK BACAK ÜZERİNDE SQUAT VE YÜRÜME

Faydaları: Kollarını, karın kaslarını, belini, bacaklarını ve kalça kaslarını güçlendirir; karın desteğini iyileştirir.

Ayakta durarak harekete
başla.

Sol dizini hafifçe bük ve
kalçadanöne doğru eğil.
Sağ ayağını yerden
birkaç cm kaldır.

Kalçadanöne doğru eğil,
kollarını öne uzat ve avuçlarını
yere koy.

Plank pozisyonu al, sırtını düz
tut, karın kaslarını sık ve sağ
ayağını havada tut. Sağ
ayağını yere indir ve sol
bacağını kaldır. 50 saniye
plank pozisyonunda taraf
değiştirerek devam et.
Başlangıç pozisyonuna dön.
Bacak değiştir ve tekrarla.

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YENGEÇ POZİSYONUNDA DEĞİŞİMLİ UZANMA

Faydaları: Oblik kaslarını, karın kaslarını, belini, bacaklarını ve kalça kaslarını güçlendirir, kalça fleksörlerini ve
vücudunun iki yanını esnetir.

Dizlerini bükerek mata otur.
Ayaklarını yere düz yerleştir;
parmakların senden aksi
yöne bakacak şekilde
ellerini kalçanın arkasına koy.

Kalça kaslarını sıkarak köprü
oluştur ve sağ kolunu yerden
kaldırarak başının üzerine uzat.

Kalçanı yere indir, sonra
tekrar kaldır ve sol kolunu
başının üzerine uzat. Taraf
değiştirerek 50 saniye
devam et.

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ÖLÜ BÖCEK POZİSYONU

Faydaları: Karın kaslarını, belini, kalça kaslarını, kalçanı güçlendirir, karın desteğini geliştirir.

Dizlerini büküp kollarını
iki yana açarak sırt üstü
uzan.

Dizlerini kalçanın yukarısına
getirerek vücudunun alt
kısmıyla 90 derecelik açı
oluştur. Ardından kollarını
omuz hizasında tutarak
yukarıya kaldır.

Sol bacağını öne doğru uzat
ve ardından sağ kolunu başının
üzerine uzat. Belini olabildiğince
sabit tutmaya ve yerden
kaldırmamaya odaklan.
Merkeze dön.

Bacak/kol değiştir ve
tekrarla. Taraf değiştirerek
50 saniye devam et.

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GÜÇLEN. DAHA HIZLI KOŞ. NTC ile daha iyi bir koşucu ol

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NTC ile daha güçlü ve daha dengeli bir koşucu ol. Amacın ister
incelmek ister sıkılaşmak veya güç kazanmak olsun, sana uygun
bir antrenman mutlaka vardır. Uygulamayı indir (iOS ve Android'de ücretsizdir) ve egzersizleri
yüksek yoğunluklu antrenman (HIT), yoga, pilates, koşu ve diğer
sporlara odaklanan Nike Master Trainer'ların 100'den fazla
antrenmanı arasından seçim yap. Bunun dışında profesyonel
sporculardan antrenman ipuçları alacak, seansları ekibinle
paylaşabilecek ve NTC topluluğundan ekstra motivasyon alabileceksin.

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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Узнай, как прийти в
форму и стать здоровым
и быстрым бегуном.

Используй все возможности
Nike+ Run Club, чтобы
бежать дальше.

Выходи на новый уровень
скорости — читай полезные
статьи о беге.

Вдохновляйся рецептами
и советами по питанию
для бегунов.

Получи простые советы
о том, как стать лучше.

Выполняй продуманные
тренировки, разработанные
атлетами и тренерами NRC.

KOŞU AYAKKABILARI

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