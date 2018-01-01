Hepimiz baklava karın kaslarına sahip olmak isteriz, değil mi? Ancak karnını çalıştırıp

karın ve sırt kaslarını güçlendirmenin asıl faydası, duruşunu ve dengeni geliştirmesi,

formunu iyileştirmesi ve seni daha fit hale getirip daha hızlı koşmanı sağlamasıdır.

Güçlü sporcuların daha hızlı koşucular olduğunu hepimiz biliyoruz ama başarıya giden

kestirme bir yol yoktur. İşe bir yerden başlaman gerekiyor, bunun için antrenmanına

basit ancak etkili, güç kazandıran egzersizler ekleyebilirsin. 2015 200 metre Dünya

Şampiyonu Dafne Schippers'ın önerdiği koşuculara uygun bu egzersizleri her hafta

birkaç kez ısınırken veya soğurken yapmayı dene. Nike+ Training Club uygulamasındaki

12 dakikalık yeni Karın Kontrolü Antrenmanından kısa bir bölümü burada bulabilirsin.