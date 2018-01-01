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NIKE+ RUN CLUB

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NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI
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GÜÇLEN!

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KARNINI KUVVETLENDİREREK DAHA GÜÇLÜ BİR KOŞUCU OLMANA YARDIMCI
OLABİLECEK ÜÇ HAREKET
Adımlarına biraz enerji katmak istiyorsan koşmaktan fazlasını yapmalısın. Nike+ Training Club uygulamasında
bulabileceğin, Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso'nun Hıza Odaklanma Antrenmanından alınan
bu dinamik karın çalıştırma rutinini haftada birkaç kez yaparak güç ve hız kazan.

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1. STEP TAHTASIYLA YAN ŞINAV
Faydaları: Omuzlarını, göğsünü, kollarını ve karnını kuvvetlendirir

Step tahtasının önünde diz çök.

Sol elini step tahtasına, sağ elini yere
koyarak şınav pozisyonu al. Ellerin yerde
omuz genişliğinden biraz daha fazla açık olsun.

Karın kaslarını sıkarak göğsünü indir,
ardından kollarını güçlü tutarak kaldır.

Şınav çektikten sonra ayaklarını kollarınla aynı
anda hareket ettirerek step tahtasının diğer
yanına geç.

Şınavı diğer tarafta tekrarla.
Taraf değiştirerek 30 saniye devam et.

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2. ARKADAKİ AYAĞI KALDIRARAK TEK BACAK ÜZERİNDE SQUAT
Faydaları: Karnını destekler; kalça kaslarını, kuadriseps kaslarını ve hamstring kaslarını kuvvetlendirir

Step tahtasının önünde, yaklaşık 60 cm
ötede, ayaklarını kalça genişliğinde açarak dur.

Bir bacağını arkaya uzat, ayak
parmaklarını step tahtasına koy.

Squat pozisyonu al ve arkadaki diz
neredeyse yere dokununcaya kadar alçal.
Dik pozisyona dön ve hareketi tekrarla.
30 saniye devam et; bacakları değiştir ve tekrarla.

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3. YÜRÜMELİ VE DÖNÜŞLÜ PLANK
Faydaları: Omuzlarını, göğsünü, karın kaslarını, sırtını ve kalçanı kuvvetlendirir

Eller omuzların altında olacak şekilde plank
pozisyonu al.

Sırtını düz tutup karın kaslarını sıkarak kollarının
ön kısmının üzerine doğru in.

Kalçanı sola döndür, göğsünü yana doğru aç ve
sol kolunu yukarı kaldır. Gözlerinle kolunu takip
et.

Sol kolunu gövdenin altına indirip sağa götür,
daha sonra kolunu tekrar havaya kaldır. Kolunu
merkeze indir, kalkarak tam plank pozisyonu
al ve diğer tarafta tekrarla. Taraf değiştirerek 1
dakika devam et.

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