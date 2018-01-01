KARNINI KUVVETLENDİREREK DAHA GÜÇLÜ BİR KOŞUCU OLMANA YARDIMCI

OLABİLECEK ÜÇ HAREKET

Adımlarına biraz enerji katmak istiyorsan koşmaktan fazlasını yapmalısın. Nike+ Training Club uygulamasında

bulabileceğin, Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso'nun Hıza Odaklanma Antrenmanından alınan

bu dinamik karın çalıştırma rutinini haftada birkaç kez yaparak güç ve hız kazan.