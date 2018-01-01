Amacın ister incelmek ister sıkılaşmak veya güç kazanmak olsun, sana uygun bir NTC antrenmanı mutlaka vardır.

Uygulamayı indir (iOS ve Android'de ücretsizdir) ve egzersizleri yüksek yoğunluklu interval

antrenman (HIT), yoga, pilates, koşu ve diğer sporlara odaklanan Nike Master Trainer'ların

100'den fazla antrenmanı arasından seçim yap. Bunun dışında profesyonel sporculardan antrenman ipuçları alabilir, seansları ekibinle

paylaşabilir ve NTC topluluğundan ekstra motivasyon kazanabilirsin.









NTC uygulamasında Kirsty Godso'nun 30 Dakikalık Hıza Odaklanma Antrenmanının da

dahil olduğu antrenmanları görüntüle ve antrenmana yönelik daha fazla ipucunun yanı sıra önerilerden faydalan.