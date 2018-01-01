GÜÇ TOPLAMA Güç Toplama, sıkı antrenmanların kadar önemlidir.

Güç toplama günlerinde vücudunun neye ihtiyacı

olduğunu öğrenmek için onu dinle: Bu, o gün

tamamen dinlenmek ya da N+TC Uygulamasıyla

çapraz antrenman yapmak da olabilir, birkaç

Güç Toplama mili koşmak da. İdeal olarak,

Güç Toplama günlerinden en az iki tanesinde

koşmalısın. Güç Toplama Koşuları dayanıklılığını

artırır ve yoğun antrenman sonrasında mümkün

olan en iyi şekilde güç toplamanı sağlar.

Bu koşuların Aşamalı Koşu gibi yapılması gerekir.

Aşamalı Koşunun tanımı için aşağıda yer alan

Koşu Türlerine bak.