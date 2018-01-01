CHRIS BENNETT Chris Bennett, Nike+ Run Club'ın Global Baş

Antrenörüdür. Lisede öne çıkan Bennett, North

Carolina Üniversitesi Kros ve Koşu Takımlarının

kaptanlığını yaptı. Mezun olduktan sonra Nike Pilot

Takımında 4 dakika koşucusu oldu. Bennett, Nike

Cross Nationals yarışlarından, hem Açık hem de

Kapalı Ulusal Şampiyonalara uzanan bir yelpazede

sporculara antrenörlük yaparak inanılmaz başarılar

elde etmelerini sağladı. Nike+ Run Club Global Baş

Antrenörü olarak Bennett, tüm koşucuların daha iyi

ve daha hızlı birer sporcu olması için onlara akıl

hocalığı yapmaktan ve yardım etmekten keyif alıyor.