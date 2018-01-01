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NRC: Koşu Antrenmanı Planları

BİR KOŞUYA KAYDOL
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NIKE+ RUN CLUB ANTRENMAN PLANLARI

Nike+ Run Club Antrenörlerinin sunduğu bilgilerle geliştirilen koşu planlarımız ilk, en eğlenceli
ve hızlı millerini koşman için geliştirildi. Deneyim seviyene uyarlanabilir. Programına göre
esnetilebilir. Daha da eksiksiz bir koşucu olman için her bir plan Hız, Dayanıklılık,
Aşama ve Güç Toplama antrenmanlarından oluşuyor.

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HER ŞEY BİR PLANLA BAŞLAR

Aşağıda yer alan koşu mesafelerini keşfet ve hedeflerine uygun olan planı indir.

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MARATON 18 Haftalık Antrenman Planı

YARI MARATON 14 Haftalık Antrenman Planı

15K 14 Haftalık Antrenman Planı

10K 8 Haftalık Antrenman Planı

5K 8 Haftalık Antrenman Planı

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YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA. Koşu maceranın başında mısın? Hemen bizimle
koşmaya başlaman için iki yöntemimiz var.

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ADIMINI BUL Efsanevi atletizm koçu John Smith ile teknik
geliştir ve sağlam bir altyapı oluştur.

HIZLI MİLİNİ BUL Milini daha eğlenceli ve daha hızlı şekilde koşmana
yardımcı olması için geliştirilmiş 8 haftalık bir
antrenman programı.

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ANTRENÖRLERLE TANIŞ Nike Run Antrenörlerimiz şampiyonları en üst düzeyde eğittiler.
Şimdi onlarla amaçları ne olursa olsun tüm koşucular için eğlenceli,
ulaşılabilir ve başarılabilir antrenman planları geliştirmek için bir araya geldik.

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ANTRENÖRLERLE TANIŞ Nike Run Antrenörlerimiz şampiyonları en üst düzeyde eğittiler.
Şimdi onlarla amaçları ne olursa olsun tüm koşucular için eğlenceli,
ulaşılabilir ve başarılabilir antrenman planları geliştirmek için bir araya geldik.

CHRIS BENNETT Chris Bennett, Nike+ Run Club'ın Global Baş
Antrenörüdür. Lisede öne çıkan Bennett, North
Carolina Üniversitesi Kros ve Koşu Takımlarının
kaptanlığını yaptı. Mezun olduktan sonra Nike Pilot
Takımında 4 dakika koşucusu oldu. Bennett, Nike
Cross Nationals yarışlarından, hem Açık hem de
Kapalı Ulusal Şampiyonalara uzanan bir yelpazede
sporculara antrenörlük yaparak inanılmaz başarılar
elde etmelerini sağladı. Nike+ Run Club Global Baş
Antrenörü olarak Bennett, tüm koşucuların daha iyi
ve daha hızlı birer sporcu olması için onlara akıl
hocalığı yapmaktan ve yardım etmekten keyif alıyor.

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ANTRENÖRLERLE TANIŞ Nike Run Antrenörlerimiz şampiyonları en üst düzeyde eğittiler.
Şimdi onlarla amaçları ne olursa olsun tüm koşucular için eğlenceli,
ulaşılabilir ve başarılabilir antrenman planları geliştirmek için bir araya geldik.

JERRY SCHUMACHER Wisconsin Üniversitesi'nin eski baş antrenörü Jerry
Schumacher, uzun mesafe koşusunda uzman Amerikalı
bir koşu antrenörüdür. Olimpik bronz madalya sahibi ve
Amerika kadınlar 10k rekortmeni Shalane Flanagan'a,
eski Amerika erkekler 10k rekortmeni Chris Solinsky'ye
ve Amerika erkekler iki mil rekortmeni Matt Tegenkamp'a
antrenörlük yapmıştır.

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ANTRENÖRLERLE TANIŞ Nike Run Antrenörlerimiz şampiyonları en üst düzeyde eğittiler.
Şimdi onlarla amaçları ne olursa olsun tüm koşucular için eğlenceli,
ulaşılabilir ve başarılabilir antrenman planları geliştirmek için bir araya geldik.

JOHN SMITH 1971 yılındaki Pan Amerika Oyunlarında erkekler 400
metre koşusunun galibi olarak bilinen John Smith, 400
metrelik deparda dünya rekortmeni unvanını korumaya
devam ediyor. Yarışlardan emekli olduktan sonra artık
günlerini atletizmin en iyilerine antrenörlük yaparak
geçiriyor. Şu sıralar 100 metrede en iyi ikinci hıza sahip
English Gardner ve Carmelita Jeter'e antrenörlük yapıyor.

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HER KOŞU İÇİN DOĞRU AYAKKABI

Antrenmanından en iyi şekilde faydalanman için ayakkabılarımızı üç kategoriye ayırdık.

HIZ GÜNLERİ İÇİN

GÜÇ TOPLAMA GÜNLERİ İÇİN

DAYANIKLILIK GÜNLERİ İÇİN

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ANTRENMAN PLANINI BUL Kendini geliştirmen için 5 KM'den maratona kadar tüm
mesafelere uygun eğitim programları ve antrenmanlar.

NIKE+ RUNNING UYGULAMASI Nike+ Running uygulaması ile rotanı, mesafeni, temponu, süreni takip et ve arkadaşlarınla kendini kıyasla.

BİZİMLE ANTRENMAN YAP Nike+ Training Club uygulamasıyla yüksek yoğunluklu
antrenman, yoga ve pilatese odaklanarak güç toplama günlerinde farklı antrenmanlar yap.

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HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUK Koşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak
 istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ. Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir. Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIR Bazı günler zorlanırız. Bazı günler ise biz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA. Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı, işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET. Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımız güçlü yanlarımız haline gelebilir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇ Her koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak her koşuya bir başarı olarak bakman gerekir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ. Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir. Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

KOŞU AYAKKABILARI

KOŞU GİYSİLERİ VE EKİPMANLARI

KOLEKSİYONLAR

ÖNE ÇIKANLAR

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