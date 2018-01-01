Nike+ Run Club Antrenörlerinin sunduğu bilgilerle geliştirilen koşu planlarımız ilk, en eğlenceli
ve hızlı millerini koşman için geliştirildi. Deneyim seviyene uyarlanabilir. Programına göre
esnetilebilir. Daha da eksiksiz bir koşucu olman için her bir plan Hız, Dayanıklılık,
Aşama ve Güç Toplama antrenmanlarından oluşuyor.
HER ŞEY BİR PLANLA BAŞLAR
Aşağıda yer alan koşu mesafelerini keşfet vehedeflerine uygun olan planı indir.
ANTRENÖRLERLE TANIŞNike Run Antrenörlerimiz şampiyonları en üst düzeyde eğittiler.
Şimdi onlarla amaçları ne olursa olsun tüm koşucular için eğlenceli,
ulaşılabilir ve başarılabilir antrenman planları geliştirmek için bir araya geldik.
ANTRENÖRLERLE TANIŞNike Run Antrenörlerimiz şampiyonları en üst düzeyde eğittiler.
Şimdi onlarla amaçları ne olursa olsun tüm koşucular için eğlenceli,
ulaşılabilir ve başarılabilir antrenman planları geliştirmek için bir araya geldik.
CHRIS BENNETTChris Bennett, Nike+ Run Club'ın Global Baş
Antrenörüdür. Lisede öne çıkan Bennett, North
Carolina Üniversitesi Kros ve Koşu Takımlarının
kaptanlığını yaptı. Mezun olduktan sonra Nike Pilot
Takımında 4 dakika koşucusu oldu. Bennett, Nike
Cross Nationals yarışlarından, hem Açık hem de
Kapalı Ulusal Şampiyonalara uzanan bir yelpazede
sporculara antrenörlük yaparak inanılmaz başarılar
elde etmelerini sağladı. Nike+ Run Club Global Baş
Antrenörü olarak Bennett, tüm koşucuların daha iyi
ve daha hızlı birer sporcu olması için onlara akıl
hocalığı yapmaktan ve yardım etmekten keyif alıyor.
ANTRENÖRLERLE TANIŞNike Run Antrenörlerimiz şampiyonları en üst düzeyde eğittiler.
Şimdi onlarla amaçları ne olursa olsun tüm koşucular için eğlenceli,
ulaşılabilir ve başarılabilir antrenman planları geliştirmek için bir araya geldik.
JERRY SCHUMACHERWisconsin Üniversitesi'nin eski baş antrenörü Jerry
Schumacher, uzun mesafe koşusunda uzman Amerikalı
bir koşu antrenörüdür. Olimpik bronz madalya sahibi ve
Amerika kadınlar 10k rekortmeni Shalane Flanagan'a,
eski Amerika erkekler 10k rekortmeni Chris Solinsky'ye
ve Amerika erkekler iki mil rekortmeni Matt Tegenkamp'a
antrenörlük yapmıştır.
ANTRENÖRLERLE TANIŞNike Run Antrenörlerimiz şampiyonları en üst düzeyde eğittiler.
Şimdi onlarla amaçları ne olursa olsun tüm koşucular için eğlenceli,
ulaşılabilir ve başarılabilir antrenman planları geliştirmek için bir araya geldik.
JOHN SMITH1971 yılındaki Pan Amerika Oyunlarında erkekler 400
metre koşusunun galibi olarak bilinen John Smith, 400
metrelik deparda dünya rekortmeni unvanını korumaya
devam ediyor. Yarışlardan emekli olduktan sonra artık
günlerini atletizmin en iyilerine antrenörlük yaparak
geçiriyor. Şu sıralar 100 metrede en iyi ikinci hıza sahip
English Gardner ve Carmelita Jeter'e antrenörlük yapıyor.
HER KOŞU İÇİN DOĞRU AYAKKABI
Antrenmanından en iyi şekilde faydalanman içinayakkabılarımızı üç kategoriye ayırdık.
HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUKKoşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ.Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir.Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIRBazı günler zorlanırız. Bazı günler isebiz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA.Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı,işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET.Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımızgüçlü yanlarımız haline gelebilir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇHer koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak herkoşuya bir başarı olarak bakman gerekir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ.Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir.Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.