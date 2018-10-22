DAYANIKLILIK: 10 MİL

Bu, haftanın en uzun koşusu.

Yarış günü için dayanıklılığını

artırmak üzere bu mesafeyi

istikrarlı bir şekilde koş.

Bu ilk haftalarda amaç,

vücudunu daha uzun mesafelere alıştırmaktır.

Temponu çok dert etme, rahat

hissetmen önemli. Koşu bittikten

sonra Nike+ Running uygulamasında

gelecek koşular için önemli bir

kıstas olan mil dökümlerine bak.