TAMPON ÇIKARTMANI HAK ET Aşağıdaki kartların her biri bir antrenmanı temsil ediyor. Hafta başına yedi antrenman var.
Sırayı dilediğin gibi değiştirebilirsin ancak Hız ve/veya Dayanıklılık koşularını
arka arkaya yapmamaya dikkat et ve önerilen mesafeden şaşma.
1. HAFTA:
BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ Bu hafta yolculuğuna antrenman
planına aşina olmanı sağlayacak
bir dizi koşu ve hafif antrenmanla
başlayacaksın. Bu sırayı haftana
göre uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste yapma
ve önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı
bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 18 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k temposunda 800 metre
5k temposunda 400 metre (2 kez)
5k temposunda 200 metre (4 kez)
5k temposunda 400 metre (2 kez)
10k temposunda 800 metreHer 800 metre intervalden sonra
2 dakika güç toplama, her 400 metre
intervalden sonra 90 saniye güç
toplama ve her 200 metre intervalden
sonra 60 saniye güç toplama.
DAYANIKLILIK: 6 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini yarış
günü koşuyu tamamlamaya hazırlar.Bu ilk haftalarda amaç, vücudunu
daha uzun mesafelere alıştırmaktır.
Temponu çok dert etme, rahat
hissetmen önemli. Koşu bittikten
sonra Nike+ Running uygulamasında
gelecek koşular için önemli bir
kıstas olan mil dökümlerine bak.
HIZ (TEPE)1,5 mil Tempolu koşu,
7 dakika güç toplama
10k temponda uzun tepe
5k temposunda kısa tepe
Mil temposunda en kısa tepeTepe egzersizini 2 kez tekrarla,
ikisi arasında başlangıç noktasına
hafif tempoda geri koşarak güç topla.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİMümkün olan en etkili
şekilde güç toplamanayardımcı
olacak 3-7 millikbir koşu
ile bugünden en iyi şekilde
faydalan. Hızını yavaşyavaş
artır; yani ilk milin
en yavaşı, son milin
iseen hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veyabütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİ2-5 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı
öneririz. Yavaş başla
vekoşun süresince
temponu hızlandır.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç hafif mil
koşarak,N+TC
antrenmanı yaparak
veyabütün gün
dinlenerek vücuduna
bugünistediğini ver.
2. HAFTA: İYİ
ALIŞKANLIKLAR EDİN Yeni alışkanlıklar geliştirme zamanı. Bu
hafta özel olarak antrenmanın
nedenine ve nasılına odaklanıyor.
Dayanıklılık kazanmaya ve
antrenman günlerinde
temponu ayarlamaya odaklan. hızlı. 17 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k temposunda 600 metre
10k temposunda 500 metre
5k temposunda 400 metre
5k temposunda 300 metre
5k temposunda 200 metre
Olabildiğince hızlı 100 metreTüm egzersizi ters yönde
tekrarla, her bir interval
arasında kendine 90 saniye
güç toplama süresi ver.
DAYANIKLILIK: 8 MİLHaftanın en uzun koşusu
ile yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol.Bu ilk haftalarda amaç, vücudunu
daha uzun mesafelere alıştırmaktır.
Temponu çok dert etme, rahat
hissetmen önemli. Koşu bittikten
sonra Nike+ Running uygulamasında
gelecek koşular için önemli bir
kıstas olan mil dökümlerine bak.
HIZ (GÜÇ)Hızlı temponda 1 mil.10k temposunda 800 metre (2 kez)
5k temposunda 800 metre
10k temposunda 800 metre (2 kez)Her bir interval arasında 90 saniye
güç toplama.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİSon çabandan sonra 3-7
millik bir Aşamalı Koşu ile
güç topla. Yavaş başla ve
koşun süresince temponu
hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç
Güç Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün amacı güç
toplamak. Hızını yavaş
yavaş artırdığın, yani son
milin en hızlısı olduğu
2-5 millik bir koşuya çık.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.
3. HAFTA:
ISINMA Performansının doruğundasın. Bazı
günler harika hissedeceksin. Bazı günler
iseyorgun olacaksın. Her iki durum da
çabaladığını ve olman gereken yere
ulaşmak için doğru yolda olduğunu
gösteriyor. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve Dayanıklılık
koşularını üst üste yapma ve önerilen
mesafenin dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde form
kazanmak için rutinine N+TC antrenmanları
ekle. 16 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)5k temposunda 200 metre (2 kez)
Mil temposunda 400 metre (4 kez)
5k temposunda 200 metre (2 kez)
Mil temposunda 400 metre (4 kez)Her 200 metre interval arasında
60 saniye güç toplama,
her 400 metre interval arasında
2 dakika güç toplama.
DAYANIKLILIK: 6 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini yarış
günü koşuyu tamamlamaya hazırlar.Bu ilk haftalarda amaç, vücudunu
daha uzun mesafelere alıştırmaktır.
Temponu çok dert etme, rahat
hissetmen önemli. Koşu bittikten
sonra Nike+ Running uygulamasında
gelecek koşular için önemli bir
kıstas olan mil dökümlerine bak.
HIZ (GÜÇ)100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
Her Uzun Adım arasında 20
saniye dinlenme 3,5 mil tempolu koşu
5 dakika dinlenme
100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
Her Uzun Adım arasında
20 saniye dinlenme.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 3-7 Güç
Toplama mili yardımcı olacaktır.
İlk milinden son miline
dek hızı yavaş yavaş artır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini ver.
4. HAFTA:
İSTİKRAR
SAĞLA Antrenmanın dördüncü haftasında
koşu ritminde ilerleme hissedeceksin.
İyi koşmanın sırrı istikrardır. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 15 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)(25 kez) 5k temposunda 200 metreHer 200 metre interval arasında
60 saniye güç toplama.
DAYANIKLILIK: 10 MİLBu, haftanın en uzun koşusu.
Yarış günü için dayanıklılığını
artırmak üzere bu mesafeyi
istikrarlı bir şekilde koş.Bu ilk haftalarda amaç,
vücudunu daha uzun mesafelere alıştırmaktır.
Temponu çok dert etme, rahat
hissetmen önemli. Koşu bittikten
sonra Nike+ Running uygulamasında
gelecek koşular için önemli bir
kıstas olan mil dökümlerine bak.
HIZ (GÜÇ)Hızlı temponda 1 mil
5k temposunda 800 metre (2 kez)
Hızlı tempoda 1 mil
Dönüş olarak 100 metre
Uzun Adımlar (5 kez)Uzun Adımlar hariç her interval
arasında 2:30 dakika güç toplama.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİMümkün olan en etkili
şekilde güç toplamana
yardımcı olacak 3-7 millik
bir koşu ile bugünden en
iyi şekilde faydalan. Hızını
yavaş yavaş artır; yani ilk
milin en yavaşı, son milin
ise en hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç Toplama
mili koşarak, N+TC
antrenmanı yaparak veya
bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün
istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün 2-5 millik
koşusunun amacı en
son antrenmanın
sonrası güç toplayabilmen.
Hızını yavaş yavaş artır;
yani son milin en
hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün
istediğini ver.
5. HAFTA:
ODAKLANMAYI ÖĞREN Bu hafta antrenman yapmak seni
hem fiziksel hem de psikolojik olarak
yorabilir. Her bir antrenman öncesinde
hazırlanarak ana odaklan. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 14 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k temposunda 800 metre
Hızlı tempoda 800 metre
5k temposunda 800 metre
Hızlı tempoda 800 metre
Mil temposunda 400 metre
Hızlı tempoda 800 metre
Mil temposunda 200 metre (2 kez)
Hızlı tempoda 800 metreHer bir interval arasında 90
saniye güç toplama.
DAYANIKLILIK: 8 MİLBu, haftanın en uzun koşusu.
Yarış günü için dayanıklılığını
artırmak üzere bu mesafeyi
istikrarlı bir şekilde koş.Bu ilk haftalarda amaç,
vücudunu daha uzun
mesafelere alıştırmaktır.
Temponu çok dert etme,
rahat hissetmen önemli. Koşu
bittikten sonra Nike+ Running
uygulamasında gelecek
koşular için önemlibir kıstas
olan mil dökümlerine bak.
HIZ (FARTLEK)Süreyi esas alan bu interval
egzersizini ara vermeden,
hafiften yüksek tempoya
geçerek yap.1 dk. rahat tempoda, 1 dk.
yüksek tempoda
2 dk. rahat, 2 dk. yüksek
3 dk. rahat, 3 dk. yüksek
1 dk. rahat, 1 dk. yüksek
2 dk. rahat, 2 dk. yüksek
3 dk. rahat, 3 dk. yüksek
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün 2-5 millik
koşusunun amacı en
son \antrenmanın
sonrası güç toplayabilmen.
Hızını yavaş yavaş
artır; yani son milin
en hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
6. HAFTA:
GÜÇ KAZAN Şu ana kadarki antrenman, gücüne
en iyi şekilde katkı sağladı. Bu hafta
daha fazla güç antrenmanı ile bunu
test edeceksin. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve Dayanıklılık
koşularını üst üste yapma ve önerilen
mesafenin dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde form
kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle. 13 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k tempon ile 5k tempon arasında
geçiş yaparak 400 metre. (16 kez)Her 400 metrelik intervalin
ardından 2 dakika dinlen.
DAYANIKLILIK: 10 MİLBugüne kadarki en uzun koşun.
Vücudunu ve zihnini yarış gününe
hazırlamak için bu mesafeyi
istikrarlı bir şekilde koş.Bu noktaya geldiğine göre artık
koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanabilirsin. Yarış
günü için hedeflediğin tempodan
60-90 saniye daha yavaş bir
tempoyu korumaya çalış.
HIZ (TEPE)Mil temponda 25 saniye boyunca
kısa tepe koşusu yap. 6 kez tekrarla.
5k temponda 60 saniye boyunca
uzun tepe koşusu yap. 6 kez tekrarla.
Mil temponda 25 saniye boyunca
kısa tepe koşusu yap. 6 kez tekrarla.
İntervaller arasında aşağı doğru
hafif tempoda geri koş.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 3-7
Güç Toplama mili
yardımcı olacaktır. İlk
milinden son miline dek
hızı yavaş yavaş artır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama
mili koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık
Koşuları kadar önemlidir.
Bugün aşamalı olarak
2-5 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını
zaman içinde artır; yani
son milin ilkinden daha
hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı
mil koş, bir N+TC
antrenmanı yap
veya bütün gün
dinlen. Bugün
vücuduna
istediğini ver.
7. HAFTA:
DAYANIKLILIĞI
ARTIR Dayanıklılığın arttı. Bu hafta bunu
kullanacaksın. Menüde daha uzun
intervaller, daha uzun koşular ve
daha uzun Uzun Koşu var. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 12 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k temposunda 1.000 metre
5k temposunda 500 metre
5k temposunda 500 metre
Mil temposunda 200 metre
5k temposunda 400 metre
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (5 kez)Her interval sonrasında 90
saniye güç toplama.
DAYANIKLILIK: 12 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir
şekilde koşmak, vücudunu
ve zihnini yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar.Bu ilk haftalarda amaç,
vücudunu daha uzun mesafelere
alıştırmaktır. Temponu çok dert
etme, rahat hissetmen önemli.
Koşu bittikten sonra Nike+
Running uygulamasında gelecek
koşular için önemli bir kıstas
olan mil dökümlerine bak.
HIZ (PİST)100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
10k temposunda 1.200 metre (2 kez)
Maraton temposunda 1.200 metre (1 kez)
10k temposunda 1.200 metre (2 kez)
100 metre Uzun Adımlar (8 kez)Her interval arasında 3 dakika
güç toplama.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİMümkün olan en etkili
şekilde güç toplamana
yardımcı olacak 3-7 millik
bir koşu ile bugünden en
iyi şekilde faydalan. Hızını
yavaş yavaş artır; yani ilk
milin en yavaşı, son milin
ise en hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç
Toplama mili koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün
gün dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİ2-5 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı
öneririz. Yavaş başla
ve koşun süresince
temponu hızlandır.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç hafif mil
koşarak, N+TC
antrenmanı yaparak
veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
8. HAFTA:
TEMPO KAZAN Bu hafta rahatsız olmaya alışacaksın.
Kendin için belirlediğin tempoları
değiştir ve sınırlarını test etmek için
yeni tempoları dene. Bu sırayı haftana
göre uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste yapma
ve önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı bir
şekilde form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle. 11 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (4 kez)
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (4 kez)
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (4 kez)
5k temposunda 400 metre100 metre boyunca
dönüşler (4 kez)
200 metrelerden sonra
60 saniye güç toplama
400 metrelerden sonra
2 dakika güç toplama
DAYANIKLILIK: 14 MİLBugüne kadarki en uzun
koşun. Vücudunu ve
zihnini yarış gününe
hazırlamak için bu mesafeyi
istikrarlı bir şekilde koş.Bu noktaya geldiğine göre
artık koşularında temponun
kalitesine daha fazla
odaklanabilirsin. Yarış günü
için hedeflediğin tempodan
60-90 saniye daha yavaş bir
tempoyu korumaya çalış.
HIZ (HIZLI TEMPO)150 metre Uzun Adımlar (4 kez)
Tempolu 3 mil
150 metre Uzun Adımlar (4 kez)
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİSon çabandan sonra
5-9 millik bir Aşamalı
Koşu ile güç topla. Yavaş
başla ve koşun süresince
temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç
Güç Toplama mili
koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün amacı güç
toplamak. Hızını yavaş
yavaş artırdığın, yani son
milin en hızlısı olduğu
2-5 millik bir koşuya çık.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
9. HAFTA:
GELİŞME
ZAMANI İlk başladığın zamandan daha farklı
bir sporcusun. Şimdi daha güçlü,
daha hızlı ve daha iyi bir sporcu olmak
için çalışma zamanı. Bu sırayı haftana
göre uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste yapma
ve önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı
bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 10 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 100 metre (4 kez)
5k temposunda 1.000 metre
10k temposunda 400 metre
Mil temposunda 100 metre (4 kez)
10k temposunda 400 metre
5k temposunda 1.000 metre(4 kez) Mil temposunda 100 metre
boyunca dönüşler Her interval
sonrasında 90 saniye güç toplama.
DAYANIKLILIK: 16 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir
şekilde koşmak, vücudunu
ve zihnini yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar.Koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanmayı unutma.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya çalış.
HIZ (HIZLI TEMPO)Hızlı temponda 5 mil koş. Rotan
boyunca tepelere çıkarak
kendini zorla; ancak düz bir
zemindeysen her 5 dakikada bir
60 saniye boyunca temponu artır.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 5-9
Güç Toplama mili yardımcı
olacaktır. İlk milinden son
miline dek hızı
yavaş yavaş artır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç
Toplama mili koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık
Koşuları adar önemlidir.
Bugün aşamalı olarak
2-5 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını
zaman içinde artır;
yani son milin ilkinden
daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün
gün dinlenerek
vücuduna bugün
istediğini ver.
10. HAFTA:
İLERİYE BAK Bu haftaki antrenman, temel koşu
ve antrenmanlardan çıkıp yarışa hazır
hale gelmeye odaklanıyor. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak
için rutinine N+TC antrenmanları ekle. 9 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)16 x 200 metre boyunca
Mil tempon ve 5k tempon
arasında geçiş yap.Her 200 metrelik intervalin
ardından 90 saniye dinlen.
DAYANIKLILIK: 18 MİLHaftanın en uzun koşusu
ile yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol.Koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanmayı unutma.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya çalış.
HIZ (TEPE)9 kez tepe koşusu yap.Tepenin doruğuna gelince
durma; oraya ulaştığında
20 saniye daha koş.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİMümkün olan en etkili
şekilde güç toplamana
yardımcı olacak 5-9
millik bir koşu ile bugünden
en iyi şekilde faydalan.
Hızını yavaş yavaş artır;
yani ilk milin en yavaşı, son
milin ise en hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç
Toplama mili koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün
gün dinlenerek
vücuduna bugün i
stediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİ2-5 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı
öneririz. Yavaş başla
ve koşun süresince
temponu hızlandır.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı mil koş,
bir N+TC antrenmanı
yap veya bütün gün
dinlen. Bugün vücuduna
istediğini ver.
11. HAFTA:
KENDİNE
GÜVENEREK KOŞ Şimdiye dek hepsiyle başa çıktın.
Uzun Koşular. Hız Koşuları. Aşamalı
Koşular. Şimdi bu milleri kendine
güvenerek koşma zamanı. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 8 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (2 kez)
Parçalı 800:
5k temposunda 600 metre,
sonra Mil temposunda 200 metre
5k temposunda 400 metre
Parçalı 800:
5k temposunda 600 metre,
sonra Mil temposunda 200 metre
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (2 kez)200 metrelik intervallerden
sonra 60 saniye güç toplama.
Diğer tüm intervallerden
sonra 2 dakika güç toplama.
DAYANIKLILIK: 14 MİLBu, haftanın en uzun koşusu.
Yarış günü için dayanıklılığını
artırmak üzere bu mesafeyi
istikrarlı bir şekilde koş.Koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanmayı unutma.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya çalış.
HIZ (PİST)10k temponda 1 mil
Mil temposunda 400 metre
5k temposunda 800 metreHer intervalin ardından
3 dakika güç topla.2 kez tekrarla.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİSon çabandan sonra
5-9 millik bir Aşamalı
Koşu ile güç topla.
Yavaş başla ve koşun
süresince temponu
hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç
Güç Toplama mili
koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün amacı güç
toplamak. Hızını yavaş
yavaş artırdığın, yani
son milin en hızlısı
olduğu 2-5 millik
bir koşuya çık.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
12. HAFTA:
HIZI BENİMSE Her hafta daha da hızlanıyorsun.
Şimdi ise olabildiğince hızlı olma
zamanı. Bu hafta hem hızına hem
de gücüne odaklanacaksın. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 7 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k temposunda 400 metre
(2 kez) 5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 400 metreHer bir interval arasında
2 dakika güç toplama.
4 kez tekrarla.
DAYANIKLILIK: 18 MİLHaftanın en uzun koşusu
ile yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol.Koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanmayı unutma.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya çalış.
HIZ (FARTLEK)Hızlı tempoda 1 mil
2 dk. güç toplama
Şu Fartlek koşusunu yap:
Yüksek tempoda 1 dk.,
hafif tempoda 30 sn.
2 dk. yüksek, 1 dk. hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk. hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk. hafif tempoda
2 dk. yüksek tempoda,
1 dk. hafif tempoda
1 dk. yüksek tempoda,
30 sn. hafif tempoda
2 dk. güç toplama
Hızlı tempoda 1 mil
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç
toplarken kontrole
odaklan. 5-9 Güç
Toplama mili yardımcı
olacaktır. İlk milinden
son miline dek hızı
yavaş yavaş artır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç
Toplama mili koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık
Koşuları kadar önemlidir.
Bugün aşamalı olarak
2-5 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını
zaman içinde artır; yani
son milin ilkinden
daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı
mil koş, bir N+TC
antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
13. HAFTA:
İLERLE Bu hafta olmak istediğin sporcuyu
görmek ve ileriyi düşünmek için
harika bir fırsat. Şimdi o sporcu ol.
Temponu artır ve dönüştüğün
koşucuya uygun yarış hedefleri
belirle. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde
form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle. 6 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre 45 sn. güç toplama
10k temposunda 800 metre
2 dk. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 45 sn. güç toplama
10k temposunda 600 metre 2 dk. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 45 sn. güç toplama
10k temposunda 400 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 800 metre 45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 600 metre
45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 400 metre 45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre
DAYANIKLILIK: 14 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini yarış
günü koşuyu tamamlamaya hazırlar.Neredeyse bitti! Son altı haftalık
antrenman süresince koşularındaki
ortalama temponu izle. Tempon ve
mesafen, yarış günündeki başarında
önemli bir rol oynayacak.
HIZ (PİST)10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
100 metre uzun adımlar (6 kez)Her bir interval arasında 2
dakika dinlenme. Uzun Adımlar
arasında 30 saniye.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİMümkün olan en etkili
şekilde güç toplamana
yardımcı olacak 5-9 millik
bir koşu ile bugünden en
iyi şekilde faydalan. Hızını
yavaş yavaş artır; yani ilk
milin en yavaşı, son
milin ise en hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç
Toplama mili koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİ2-5 mil Aşamalı
Koşu ile güç
toplamanı öneririz.
Yavaş başla ve
koşun süresince
temponu hızlandır.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün
gün dinlenerek
vücuduna bugün
istediğini ver.
14. HAFTA:
KOŞMAYA
HAZIR Formdasın, güçlüsün ve herhangi
bir antrenmanı yapmaya hazırsın.
Miller daha hızlı akıp gitmeye
başlayacak. Hem şimdiye kadar hem
de şu anda yaptıklarının değerini
bil. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde
form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle. 5 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 300 metre
45 sn. güç toplama
5k temposunda 400 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 500 metre
2 dk. güç toplama
10k temposunda 600 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 500 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 400 metre
2 dk. güç toplama
Mil temposunda 300 metre
DAYANIKLILIK: 20-22 MİLHaftanın en uzun koşusu
ile yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol.Son beş haftalık antrenman
süresince koşularındaki
ortalama temponu izle. Tempon
ve mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir
rol oynayacak.
HIZ (HIZLI TEMPO)Ortalama Hızlı temponda
4 mil Aşamalı Koşu.100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİSon çabandan sonra
5-9 millik bir Aşamalı
Koşu ile güç topla. Yavaş
başla ve koşun süresince
temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç
Güç Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün amacı güç
toplamak. Hızını yavaş
yavaş artırdığın, yani son
milin en hızlısı olduğu
2-5 millik bir koşuya çık.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
15. HAFTA:
ZİRVENE ÇIK Antrenmanın bu hafta doruk noktasına
ulaşacak. Yoğun çalışmaya, yorulmaya
hazır ol ve her anının tadını çıkar. Bu
sırayı haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 4 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)6-8 mil koş: Her milde Hızlı tempo
ve Maraton temposu arasında
geçiş yap. Ardından 2 dakika
güç topla.
DAYANIKLILIK: 16 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini
yarış gününde koşuyu
tamamlaman için hazırlar.Neredeyse bitti! Son dört haftalık
antrenman süresince koşularındaki
ortalama temponu izle. Tempon ve
mesafen, yarış günündeki başarında
önemli bir rol oynayacak.
HIZ (AŞAMALI)9 mil Aşamalı Koşu yap.
Bu noktada tempon düşmeli,
bu yüzden son 4 mili
Hızlı tempoda koş.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç
toplarken kontrole
odaklan. 5-9 Güç
Toplama mili yardımcı
olacaktır. İlk milinden
son miline dek hızı
yavaş yavaş artır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç
Toplama mili koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık
Koşuları kadar önemlidir.
Bugün aşamalı olarak
2-5 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını
zaman içinde artır;
yani son milin ilkinden
daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün
gün dinlenerek
vücuduna bugün
istediğini ver.
16. HAFTA:
HER ADIMINI
GELİŞTİR Her adımını geliştir. Daha iyi ol. Bu
hafta hız artıyor ancak asıl güç
toplama önem kazanıyor. Bundan
sonra kaliteli koşuya ve kaliteli güç
toplamaya odaklanıyoruz. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak
için rutinine N+TC antrenmanları ekle. 3 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)1 Mil koş: 200 metre boyunca
Hızlı tempoda, 200 metre de
Mil temposunda koş. Ardından
4 dakika güç topla.1.200 metre koş:
200 metre Hızlı tempoda,
200 metre de Mil temposunda
koş. 3 dakika güç toplama.800 metre koş: 200 metre
Hızlı tempoda, 200 metre de
Mil temposunda koş.
2 dakika güç toplama.400 metre koş:
200 metre Hızlı tempoda,
200 metre de Mil temposunda koş.
DAYANIKLILIK: 12 MİLHaftanın en uzun koşusu
ile yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol.Son üç haftalık antrenman
süresince oşularındaki ortalama
temponu izle. Tempon ve
mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir rol oynayacak.
HIZ (TEPE)2 dakika tepe koşusu yap
(tercihen 90 saniye yokuş yukarı)
ve 30 saniye de tepe sırtında koş.
6 kez tekrarla.Yakınlarda tepe yoksa
2 dakika Aşamalı Koşu yap.
10k tempondan başlayarak
Mil tempona doğru artır ve
6 kez tekrarla.İster tepe koşusu yap, ister düz
zeminde koş; intervaller arasında
güç toplamaya zaman bırak.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİMümkün olan en etkili
şekilde güç toplamana
yardımcı olacak 5-9
millik bir koşu ile
bugünden en iyi
şekilde faydalan.
Hızını yavaş yavaş
artır; yani ilk milin
en yavaşı, son milin
ise en hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç
Toplama mili koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün
gün dinlenerek
vücuduna bugün
istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİ2-5 mil Aşamalı
Koşu ile güç toplamanı
öneririz. Yavaş başla
ve koşun süresince
temponu hızlandır.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı mil
koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
17. HAFTA:
ÇALIŞMANI
SÜRDÜR Antrenmanı tamamladın. Şimdi
bu çalışmalarından aldığın verimi
koruma zamanı. Yoğunluk azaldıkça
uyku, sıvı tüketimi, beslenme ve
eğlenceye odaklanmak çok önemli. Bu
sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını üst
üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak
için rutinine N+TC antrenmanları ekle. 2 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (4 kez)
10k temposunda 400 metre (2 kez)
5k temposunda 200 metre (4 kez)
10k temposunda 400 metre (2 kez)
Mil temposunda 200 metre (4 kez)Her bir interval arasında
60 saniye güç toplama.
DAYANIKLILIK: 10 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koşmak,
vücudunu ve zihnini yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar.Son iki haftalık antrenman süresince
koşularındaki ortalama temponu
izle. Tempon ve mesafen, yarış
günündeki başarında önemli
bir rol oynayacak.
HIZ (PİST)1,5 mil Güç Toplama Koşusu100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
Hızlı tempoda 1.000 metre
100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
Hızlı tempoda 1.000 metre1,5 mil Güç Toplama Koşusu
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİSon çabandan sonra
5-9 millik bir Aşamalı
Koşu ile güç topla. Yavaş
başla ve koşun süresince
temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün amacı güç
toplamak. Hızını yavaş
yavaş artırdığın, yani son
milin en hızlısı olduğu
2-5 millik bir koşuya çık.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
18. HAFTA:
BAŞLANGIÇ
ÇİZGİSİ Başardın. Bu hafta güçlü ve kendine
güvenerek koş. Öğrendiklerini ve
ilerlemeni kullan. Yarışa çıkmaya
hazırsın. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 1 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (2 kez)
5k temposunda 400 metre (2 kez)
10k temposunda 800 metre
Maraton temposunda 400 metre (2 kez)
Mil temposunda 200 metre (2 kez)Her bir interval arasında
2 dakika güç toplama.
YARIŞ GÜNÜ: MARATONBaşardın. Bu hafta güçlü
ve kendine güvenerek koş.
Öğrendiklerini ve ilerlemeni
kullan. Yarışa çıkmaya hazırsın.
HIZ (PİST)2 mil Güç Toplama Koşusu
100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
1 mil Güç Toplama Koşusu
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç
toplarken kontrole
odaklan. 5-9 Güç
Toplama mili yardımcı
olacaktır. İlk milinden
son miline dek hızı
yavaş yavaş artır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı
mil koş, bir N+TC
antrenmanı yap
veya bütün gün
dinlen. Bugün
vücuduna
istediğini ver.
NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI Koşularını sadece takip etmekle kalma; aynı zamanda geliştir. Daha iyi bir koşucu olmanı sağlayacak antrenörlük
ve mesafeni paylaşıp karşılaştırmanın sayısız yolu sayesinde her zamankinden daha uzağa ve daha hızlı koşmana yardımcı olacağız.