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NRC: YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA

BİR KOŞUYA KAYDOL
TÜM ANTRENMAN PLANLARINA BAK
PLANI İNDİR
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YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA Koşmaya başlamak için
temel koşu rehberin.

REHBERİ İNDİR
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REHBER NRC uzmanlarından
koçluk ipuçları

ANTRENMANLAR Dışarı çıkmanı
sağlayacak 10 kolay koşu

MOTİVASYON Eğlenceli bilgiler ve koşmaya
devam etmek için nedenler

REHBERDE NE VAR?

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HER ADIMDA SANA YARDIMCI OLMAK İÇİN BURADAYIZ

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İLERLEME DURUMUNU TAKİP ET VE PAYLAŞ Nike+ Running uygulamasıyla rotanı,
mesafeni, temponu ve süreni takip et.
Ayrıca kendini arkadaşlarınla kıyasla.

BİZİMLE KOŞ Daha çok insan daha fazla motivasyon
anlamına gelir. Küresel Nike+ Run Club topluluğu
ile ilk, en eğlenceli ve en hızlı millerini koş.

İSTEDİĞİN ZAMAN, İSTEDİĞİN YERDE ANTRENMAN YAP NTC ile daha güçlü, daha hızlı ve
daha formda bir koşucu ol. Dinlenme
günlerinde veya koşunu mükemmelleştirmek
için NTC uygulamasını kullan.

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KOŞMAYA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN İDEAL EKİPMAN

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NRC EKİPMAN REHBERİ Bu yılı koşu hedeflerine ulaşacağın bir yıl haline getirmen için ekipmanlar, Spotify çalma listeleri ve NRC antrenmanları.

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HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUK Koşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak
 istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ. Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir. Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIR Bazı günler zorlanırız. Bazı günler ise biz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA. Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı, işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET. Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımız güçlü yanlarımız haline gelebilir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇ Her koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak her koşuya bir başarı olarak bakman gerekir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ. Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir. Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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