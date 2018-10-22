HER HAREKET İŞE YARAR Aşağıdaki kartların her biri bir antrenmanı temsil ediyor.
Hafta başına yedi antrenman var. Sırayı dilediğin gibi
değiştirebilirsin ancak Hız ve/veya Dayanıklılık koşularını arka
arkaya yapmamaya dikkat et ve önerilen mesafeden şaşma.
1. HAFTA:
BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ Bu hafta yolculuğuna antrenman planına
aşina olmanı sağlayacak bir dizi koşu ve hafif
antrenmanla başlayacaksın. Bu sırayı haftana
göre uyarlayabilirsin; ancak Hız ve Dayanıklılık
koşularını üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını dengelemek ve hızlı
bir şekilde form kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle. 14 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k temposunda 800 metre
Hızlı tempoda 800 metre
5k temposunda 800 metre
Hızlı tempoda 800 metre
Mil temposunda 400 metre
Hızlı tempoda 800 metre
Mil temposunda 200 metre (2 kez)
Hızlı tempoda 800 metreHer bir interval arasında
90 saniye güç toplama.
DAYANIKLILIK: 4 MİLBu, haftanın en uzun koşusu.
Yarış günü için dayanıklılığını artırmak
üzere bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koş.Bu ilk haftalarda amaç, vücudunu
daha uzun mesafelere alıştırmaktır.
Temponu çok dert etme, rahat
hissetmen önemli. Koşu bittikten
sonra Nike+ Running uygulamasında
gelecek koşular için önemli bir
kıstas olan mil dökümlerine bak.
HIZ (FARTLEK)Süreyi esas alan bu interval egzersizini
ara vermeden, hafiften yüksek tempoya
geçerek yap.1 dk. rahat tempoda,
1 dk. yüksek tempoda
2 dk. rahat, 2 dk. yüksek
3 dk. rahat, 3 dk. yüksek
1 dk. rahat, 1 dk. yüksek
2 dk. rahat, 2 dk. yüksek
3 dk. rahat, 3 dk. yüksek
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugünün 2-5 millik koşusunun
amacı en son antrenmanın
sonrası güç toplayabilmen.
Hızını yavaş yavaş artır;
yani son milin en hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç
Güç Toplama mili koş,
bir N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık
Koşuları kadar önemlidir.
Bugün aşamalı olarak
2-5 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama mili koş,
bir N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
2. HAFTA:
İYİ ALIŞKANLIKLAR
EDİN Yeni alışkanlıklar geliştirme zamanı.
Bu hafta özel olarak antrenmanın
nedenine ve nasılına odaklanıyor.
Dayanıklılık kazanmaya ve antrenman
günlerinde temponu ayarlamaya odaklan.
Bu sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 13 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k tempon ile 5k tempon arasında
geçiş yaparak 400 metre. (16 kez)Her 400 metrelik intervalin
ardından 2 dakika dinlen.
DAYANIKLILIK: 4 MİLBugüne kadarki en uzun koşun.
Vücudunu ve zihnini yarış gününe
hazırlamak için bu mesafeyi
istikrarlı bir şekilde koş.Bu noktaya geldiğine göre artık
koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanabilirsin. Yarış
günü için hedeflediğin tempodan
60-90 saniye daha yavaş bir
tempoyu korumaya çalış.
HIZ (TEPE)Mil temponda 25 saniye boyunca
kısa tepe koşusu yap. 6 kez tekrarla.5k temponda 60 saniye boyunca
uzun tepe koşusu yap. 6 kez tekrarla.Mil temponda 25 saniye boyunca
kısa tepe koşusu yap. 6 kez tekrarla.İntervaller arasında aşağı doğru
hafif tempoda geri koş.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-5 Güç
Toplama mili yardımcı
olacaktır. İlk milinden
son miline dek hızı
yavaş yavaş artır.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık
Koşuları kadar önemlidir.
Bugün aşamalı olarak
2-5 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı
mil koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
3. HAFTA:
İSTİKRAR SAĞLA Antrenmanın üçüncü haftasında
koşu ritminde ilerleme hissedeceksin.
İyi koşmanın sırrı istikrardır. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık
koşularını üst üste yapma ve
önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı
bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 12 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k temposunda 1.000 metre
5k temposunda 500 metre
5k temposunda 500 metre
Mil temposunda 200 metre
5k temposunda 400 metre
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (5 kez)Her interval sonrasında 90
saniye güç toplama.
DAYANIKLILIK: 6 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini yarış
günü koşuyu tamamlamaya hazırlar.Bu ilk haftalarda amaç, vücudunu
daha uzun mesafelere alıştırmaktır.
Temponu çok dert etme, rahat
hissetmen önemli. Koşu bittikten
sonra Nike+ Running uygulamasında
gelecek koşular için önemli bir
kıstas olan mil dökümlerine bak.
HIZ (PİST)100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
10k temposunda 1.200 metre (2 kez)
Maraton temposunda 1.200 metre (1 kez)
10k temposunda 1.200 metre (2 kez)
100 metre Uzun Adımlar (8 kez)Her interval arasında 3 dakika
güç toplama.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİMümkün olan en etkili
şekilde güç toplamana
yardımcı olacak 2-5 millik
bir koşu ile bugünden en iyi
şekilde faydalan. Hızını yavaş
yavaş artır; yani ilk milin en
yavaşı, son milin ise en
hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ2-5 mil Aşamalı Koşu ile
güç toplamanı öneririz.
Yavaş başla ve koşun
süresince temponu
hızlandır.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini ver.
4. HAFTA:
ODAKLANMAYI ÖĞREN Bu hafta antrenman yapmak seni
hem fiziksel hem de psikolojik olarak
yorabilir. Her bir antrenman öncesinde
hazırlanarak ana odaklan. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 11 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (4 kez)
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (4 kez)
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (4 kez)
5k temposunda 400 metre(4 kez) 100 metre boyunca dönüşler
200 metre sonra 60 saniye güç toplama
400 metre sonra 2 dakika güç toplama
DAYANIKLILIK: 6 MİLBugüne kadarki en uzun koşun.
Vücudunu ve zihnini yarış gününe
hazırlamak için bu mesafeyi istikrarlı
bir şekilde koş.Bu noktaya geldiğine göre artık
koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanabilirsin.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya çalış.
HIZ (PİST)150 metre Uzun Adımlar (4 kez)
Tempolu 3 mil
150 metre Uzun Adımlar (4 kez)
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİSon çabandan sonra 2-5 millik
bir Aşamalı Koşu ile güç topla.
Yavaş başla ve koşun
süresince temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün amacı güç
toplamak. Hızını yavaş
yavaş artırdığın, yani
son milin en hızlısı olduğu
2-5 millik bir koşuya çık.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama mili
koş, bir N+TC antrenmanı
yap veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna istediğini ver.
5. HAFTA:
GÜÇ KAZAN Şu ana kadarki antrenman, gücüne
en iyi şekilde katkı sağladı. Bu hafta
daha fazla güç antrenmanı ile bunu
test edeceksin. Bu surayı haftana
göre uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste yapma
ve önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı
bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 10 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 100 metre (4 kez)
5k temposunda 1.000 metre
10k temposunda 400 metre
Mil temposunda 100 metre (4 kez)
10k temposunda 400 metre
5k temposunda 1.000 metre(4 kez) Mil temposunda 100
metre boyunca dönüşler
Her interval sonrasında
90 saniye güç toplama.
DAYANIKLILIK: 8 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini yarış
günü koşuyu tamamlamaya hazırlar.Koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanmayı unutma.
Yarış günü için hedeflediğin tempodan
60-90 saniye daha yavaş bir tempoyu
korumaya çalış.
HIZ (HIZLI TEMPO)Hızlı temponda 4 mil koş. Rotan
boyunca tepelere çıkarak kendini
zorla; ancak düz bir zemindeysen
her 5 dakikada bir 60 saniye
boyunca temponu artır.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-5 Güç
Toplama mili yardımcı olacaktır.
İlk milinden son miline
dek hızı yavaş yavaş artır.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri, Hız
ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini ver.
6. HAFTA:
DAYANIKLILIĞI ARTIR Dayanıklılığın arttı. Bu hafta bunu
kullanacaksın. Menüde daha uzun
intervaller ve daha uzun Uzun Koşu
var. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde
form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle. 9 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)16 x 200 metre boyunca
Mil tempon ve 5k tempon
arasında geçiş yap.Her 200 metrelik intervalin
ardından 90 saniye dinlen.
DAYANIKLILIK: 10 MİLHaftanın en uzun koşusu
ile yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol.Koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanmayı unutma.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya çalış.
HIZ (TEPE)9 kez tepe koşusu yap.Tepenin doruğuna gelince durma;
oraya ulaştığında 20 saniye daha
koş.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİMümkün olan en etkili
şekilde güç toplamana
yardımcı olacak 2-5 millik
bir koşu ile bugünden en
iyi şekilde faydalan. Hızını
yavaş yavaş artır; yani ilk
milin en yavaşı, son milin
ise en hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİGüç Toplama milleri, Hız ve
Dayanıklılık Koşuları kadar
önemlidir. Bugün aşamalı
olarak 2-5 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı mil koş, bir
N+TC antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.
7. HAFTA:
TEMPO KAZAN Bu hafta rahatsız olmaya alışacaksın.
Kendin için belirlediğin tempoları
değiştir ve sınırlarını test etmek için
yeni tempoları dene. Bu sırayı haftana
göre uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste yapma
ve önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı bir
şekilde form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle. 8 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (2 kez)
Parçalı 800: 5k temposunda 600 metre,
sonra Mil temposunda 200 metre
5k temposunda 400 metre
Parçalı 800: 5k temposunda 600 metre,
sonra Mil temposunda 200 metre
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (2 kez)200 metrelik intervallerden sonra 60 saniye
güç toplama. Diğer tüm intervallerden
sonra 2 dakika güç toplama.
DAYANIKLILIK: 8 MİLBu, haftanın en uzun koşusu.
Yarış günü için dayanıklılığını artırmak
üzere bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koş.Koşularında temponun kalitesine daha
fazla odaklanmayı unutma. Yarış günü için
hedeflediğin tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya çalış.
HIZ (PİST)10k temponda 1 mil
Mil temposunda 400 metre
5k temposunda 800 metreHer intervalin ardından 3
dakika güç topla.2 kez tekrarla.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİSon çabandan sonra 2-5 millik
bir Aşamalı Koşu ile güç topla.
Yavaş başla ve koşun süresince
temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya bütün
gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün 2-5 millik koşusunun
amacı en son antrenmanın
sonrası güç toplayabilmen.
Hızını yavaş yavaş artır; yani
son milin en hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama mili koş,
bir N+TC antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.
8. HAFTA:
İLERİYE BAK Bu haftaki antrenman, temel
koşu ve antrenmanlardan çıkıp
yarışa hazır hale gelmeye odaklanıyor.
Bu sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak
için rutinine N+TC antrenmanları ekle. 7 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k temposunda 400 metre
(2 kez) 5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 400 metreHer bir interval arasında
2 dakika güç toplama. 4 kez tekrarla.
DAYANIKLILIK: 10 MİLHaftanın en uzun koşusu
ile yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol.Koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanmayı unutma.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya çalış.
HIZ (FARTLEK)Hızlı temponda 1 milŞu Fartlek koşusunu yap:
Yüksek tempoda
1 dk., hafif tempoda 30 sn.
2 dk. yüksek, 1 dk. hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk. hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk. hafif tempoda
2 dk. yüksek tempoda,
1 dk. hafif tempoda
1 dk. yüksek tempoda, 30 sn. hafif
tempoda Hızlı tempoda 1 mil
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-5 Güç
Toplama mili yardımcı olacaktır.
İlk milinden son miline
dek hızı yavaş yavaş artır.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı mil koş, bir
N+TC antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.
9. HAFTA:
HIZI BENİMSE Her hafta daha da hızlanıyorsun.
Şimdi ise olabildiğince hızlı olma
zamanı. Bu hafta hem hızına hem
de gücüne odaklanacaksın. Bu
sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 6 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre 45 sn. güç toplama
10k temposunda 800 metre 2 dk. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 45 sn. güç toplama
10k temposunda 600 metre 2 dk. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 45 sn. güç toplama
10k temposunda 400 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 800 metre 45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 600 metre 45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 400 metre 45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre
DAYANIKLILIK: 8 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koşmak,
vücudunu ve zihnini yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar.Neredeyse bitti! Son altı
haftalık antrenman süresince
koşularındaki ortalama temponu izle.
Tempon ve mesafen, yarış
günündeki başarında önemli
bir rol oynayacak.
HIZ (PİST)10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
100 metre uzun adımlar (6 kez)Her bir interval arasında 2
dakika dinlenme. Uzun Adımlar
arasında 30 saniye.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİMümkün olan en etkili şekilde
güç toplamana yardımcı olacak
2-5 millik bir koşu ile bugünden
en iyi şekilde faydalan. Hızını
yavaş yavaş artır; yani ilk milin
en yavaşı, son milin ise
en hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü. Birkaç
Güç Toplama mili koşarak, N+TC
antrenmanı yaparak veya bütün
gün dinlenerek vücuduna bugün
istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ2-5 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı
öneririz. Yavaş başla ve
koşun süresince temponu
hızlandır.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini ver.
10. HAFTA:
İLERLE Bu hafta olmak istediğin sporcuyu
görmek ve ileriyi düşünmek için
harika bir fırsat. Şimdi o sporcu ol.
Temponu artır ve dönüştüğün
koşucuya uygun yarış hedefleri
belirle. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde
form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle. 5 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 300 metre 45 sn. güç toplama
5k temposunda 400 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 500 metre 2 dk. güç toplama
10k temposunda 600 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 500 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 400 metre 2 dk. güç toplama
Mil temposunda 300 metre
DAYANIKLILIK: 10 MİLHaftanın en uzun koşusu ile yarış
gününde koşuyu tamamlamaya hazır ol.Son beş haftalık antrenman süresince
koşularındaki ortalama temponu izle.
Tempon ve mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir rol oynayacak.
HIZ (HIZLI TEMPO)Ortalama Hızlı temponda
4 mil Aşamalı Koşu.100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİSon çabandan sonra 2-5 millik
bir Aşamalı Koşu ile güç topla.
Yavaş başla ve koşun
süresince temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya bütün
gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugünün amacı güç toplamak.
Hızını yavaş yavaş artırdığın,
yani son milin en hızlısı olduğu
2-5 millik bir koşuya çık.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama mili koş,
bir N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.
11. HAFTA:
ZİRVENE ÇIK Antrenmanın bu hafta doruk noktasına
ulaşacak. Yoğun çalışmaya, yorulmaya
hazır ol ve her anının tadını çıkar. Bu
sırayı haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste yapma
ve önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı bir
şekilde form kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle. 4 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Yarış günü temponda koşarak seansına
2 mil zamana karşı yarışla başla.
2 mil sonra 10 dakika güç toplama.
Sonra: 10k temposunda 200 metre
5k temposunda 200 metre
Mil temposunda 200 metre
10k temposunda 200 metre
5k temposunda 200 metre
Mil temposunda 200 metre
2 mil sonra 10 dakika güç toplama
200 metre intervaller arasında
60 saniye güç toplama
DAYANIKLILIK: 11 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koşmak,
vücudunu ve zihnini yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar.Neredeyse bitti! Son dört haftalık
antrenman süresince koşularındaki
ortalama temponu izle. Tempon ve
mesafen, yarış günündeki başarında
önemli bir rol oynayacak.
HIZ (AŞAMALI)Bugün 6 mil koş. İlk 3 mil Güç Toplama
Koşusu Temposunda olmalı. Son 3 mili
daha da Hızlı Tempoda koş.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-5 Güç
Toplama mili yardımcı
olacaktır. İlk milinden son miline
dek hızı yavaş yavaş artır.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini ver.
12. HAFTA:
HER ADIMINI GELİŞTİR Her adımını geliştir. Daha iyi ol.
Bu hafta hız artıyor ancak asıl
güç toplama önem kazanıyor.
Bundan sonra kaliteli koşuya ve
kaliteli güç toplamaya odaklanıyoruz.
Bu sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 3 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)1 Mil koş: 200 metre boyunca Hızlı
tempoda, 200 metre de Mil temposunda
koş. Ardından 4 dakika güç topla. 800 metre koş: 200 metre Hızlı
tempoda, 200 metre de Mil temposunda
koş. 2 dakika güç toplama.400 metre koş: 200 metre Hızlı tempoda,
200 metre de Mil temposunda koş.
DAYANIKLILIK: 8 MİLHaftanın en uzun koşusu ile yarış
gününde koşuyu tamamlamaya hazır ol.Son üç haftalık antrenman süresince
koşularındaki ortalama temponu
izle. Tempon ve mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir rol oynayacak.
HIZ (TEPE)2 dakika tepe koşusu yap
(tercihen 90 saniye yokuş yukarı)
ve 30 saniye de tepe sırtında koş.
6 kez tekrarla.Yakınlarda tepe yoksa 2 dakika
Aşamalı Koşu yap. 10k tempondan
başlayarak Mil tempona doğru artır
ve 6 kez tekrarla.İster tepe koşusu yap, ister düz
zeminde koş; intervaller arasında
güç toplamaya zaman bırak.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİMümkün olan en etkili şekilde
güç toplamana yardımcı olacak
2-5 millik bir koşu ile bugünden
en iyi şekilde faydalan. Hızını
yavaş yavaş artır; yani ilk milin
en yavaşı, son milin ise en
hızlısı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ2-5 mil Aşamalı Koşu ile güç
toplamanı öneririz. Yavaş
başla ve koşun süresince
temponu hızlandır.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı mil koş, bir
N+TC antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.
13. HAFTA:
ÇALIŞMANI
SÜRDÜR Antrenmanı tamamladın. Şimdi bu
çalışmalarından aldığın verimi
koruma zamanı. Yoğunluk azaldıkça
uyku, sıvı tüketimi, beslenme ve
eğlenceye odaklanmak çok önemli.
Bu sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 2 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)(4 kez) Mil temposunda 200 metre
(2 kez) 10k temposunda 400 metre
(4 kez) 5k temposunda 200 metre
(2 kez) 10k temposunda 400 metre
(4 kez) Mil temposunda 200 metreHer bir interval arasında 60 saniye
güç toplama.
DAYANIKLILIK: 6 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koşmak,
vücudunu ve zihnini yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar.Son iki haftalık antrenman
süresince koşularındaki ortalama
temponu izle. Tempon ve mesafen,
yarış günündeki başarında önemli
bir rol oynayacak.
HIZ (TEPE)1,5 mil Güç Toplama Koşusu100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
Hızlı tempoda 1.000 metre
100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
Hızlı tempoda 1.000 metre1,5 mil Güç Toplama Koşusu
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİSon çabandan sonra 2-5 millik
bir Aşamalı Koşu ile güç topla.
Yavaş başla ve koşun süresince
temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugünün amacı güç toplamak.
Hızını yavaş yavaş artırdığın,
yani son milin en hızlısı olduğu
2-5 millik bir koşuya çık.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama mili
koş, bir N+TC antrenmanı
yap veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna istediğini ver.
14. HAFTA:
BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ Başardın. Bu hafta güçlü
ve kendine güvenerek koş.
Öğrendiklerini ve ilerlemeni
kullan. Yarışa çıkmaya hazırsın.
Bu sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 1 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (2 kez)
5k temposunda 400 metre (2 kez)
10k temposunda 800 metre
Maraton temposunda 400 metre (2 kez)
Mil temposunda 200 metre (2 kez)Her bir interval arasında
2 dakika güç toplama.
YARIŞ GÜNÜ: YARI MARATONBaşardın. Bu hafta güçlü ve
kendine güvenerek koş.
Öğrendiklerini ve ilerlemeni
kullan. Yarışa çıkmaya
hazırsın.
HIZ (PİST)2 mil Güç Toplama Koşusu
100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
1 mil Güç Toplama Koşusu
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-5 Güç
Toplama mili yardımcı olacaktır.
İlk milinden son miline dek hızı
yavaş yavaş artır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı mil koş,
bir N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI Koşularını sadece takip etmekle kalma; aynı zamanda geliştir. Daha iyi bir koşucu olmanı sağlayacak antrenörlük
ve mesafeni paylaşıp karşılaştırmanın sayısız yolu sayesinde her zamankinden daha uzağa ve daha hızlı koşmana yardımcı olacağız.
HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUKKoşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ.Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir.Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIRBazı günler zorlanırız. Bazı günler isebiz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA.Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı,işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET.Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımızgüçlü yanlarımız haline gelebilir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇHer koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak herkoşuya bir başarı olarak bakman gerekir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ.Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir.Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.