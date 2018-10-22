DAYANIKLILIK: 4 MİL

Bu, haftanın en uzun koşusu.

Yarış günü için dayanıklılığını artırmak

üzere bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koş.

Bu ilk haftalarda amaç, vücudunu

daha uzun mesafelere alıştırmaktır.

Temponu çok dert etme, rahat

hissetmen önemli. Koşu bittikten

sonra Nike+ Running uygulamasında

gelecek koşular için önemli bir

kıstas olan mil dökümlerine bak.