HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUKKoşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ.Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir.Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIRBazı günler zorlanırız. Bazı günler isebiz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA.Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı,işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET.Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımızgüçlü yanlarımız haline gelebilir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇHer koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak herkoşuya bir başarı olarak bakman gerekir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ.Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir.Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.