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NRC: ADIMINI BUL

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ADIMINI BUL ANTRENÖR JOHN SMITH'İN ANTRENMAN VİDEOSUNU İZLE

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HER KOŞUCU İÇİN DAHA İYİ BİR FORM İster yarım kilometre ister yarı maraton koş; Antrenör Smith'in programı güç, denge ve
hareketlilik oluşturarak formunu daha iyi hale getirmene yardımcı olacak.

BASİT VE KANITLANMIŞ Açık ve anlaşılır yöntemler yeni başlayanlar için
ulaşılabilir, profesyoneller için ise popülerdir.

BAŞTAN AŞAĞI FORM Antrenör Smith'in felsefesi, sporcuları tüm
vücutlarıyla koşmaya hazırlamaktır.

ANTRENMANINA UYGUN Tek bir antrenman olarak kullan veya
koşudan önce veya sonra bireysel egzersizler ekle.

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BU PLAN NASIL İŞE YARAR? Antrenman vücudun dört farklı bölgesine göre ayarlanmıştır ve her birinin koşucunun
formuyla ilgisi konusunda bilgiler bulunmaktadır.

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Duruşunu destekler ve
nefes alıp vermeyi iyileştirir.

Destek,
kontrol ve dengeden sorumludur.

Güç kazanma
ve adım uzunluğu kaynağıdır.

ÜST VÜCUT

KARIN

ALT VÜCUT

AYAK

Her iniş ve sıçrama için
temeldir.

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SEN HAZIR OLDUĞUNDA HAZIR Sana uygun adımı bugün bul. Planı indir ve
en iyi antrenmanın için aşağıdaki araçları ve desteği kullan.

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KOŞU
AYAKKABINI SEÇ

KOŞU ÜRÜNLERİNİ İNCELE

UZUN KOŞ

GÜÇLÜ KOŞ

HIZLI KOŞ

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Dünya çapında Nike+
Run Club topluluğuyla
koş ve antrenman yap.

En iyi koşu uygulamasıyla rotanı,
mesafeni, temponu ve
süreni takip et.

Nike Master Trainer'lar tarafından
oluşturulan 100'den fazla
antrenmanla daha ustaca
koş ve daha iyi antrenman yap.

BİZİMLE KOŞ

NIKE+ RUNNING UYGULAMASI

NIKE+ TRAINING CLUB

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HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUK Koşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak
 istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ. Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir. Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIR Bazı günler zorlanırız. Bazı günler ise biz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA. Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı, işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET. Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımız güçlü yanlarımız haline gelebilir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇ Her koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak her koşuya bir başarı olarak bakman gerekir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ. Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir. Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

KOŞU AYAKKABILARI

KOŞU GİYSİLERİ VE EKİPMANLARI

KOLEKSİYONLAR

ÖNE ÇIKANLAR

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