SEPETE EKLENDİ
İstek Listesine EKLENDİ
Herkese uygun bir hediye verin.
Beden: Adet: @  
Standart hediye kart gönderimi ücretsizdir
Alt Toplam
SEPETİ GÖRÜNTÜLE () ÖDEME
İstek Listesini GÖRÜNTÜLE
Sepetinizde ürün yok

NRC: 5K ANTRENMANI PLANI

5K PLANINI İNDİR
EVG_Header_NRC_v02_D01.jpg
Training Plans Group.jpg
White Bar - 1600x400.jpg

5 K Senin için ideal 5k'nın hızlı, eğlenceli veya tamamlanabilmiş
olması fark etmez. Bu plan, yarış kulvarına kendi tercihlerine
göre hükmetmene yardımcı olacak.

PLANI İNDİR
Marathon_D02.png

TÜM KOŞUCULARI BEKLİYORUZ
Aşağıdaki kartların her biri bir antrenmanı temsil ediyor. Hafta başına yedi antrenman var. Sırayı
dilediğin gibi değiştirebilirsin ancak Hız ve/veya Dayanıklılık koşularını arka arkaya yapmamaya
dikkat et ve önerilen mesafeden şaşma.

Hız

Dayanıklılık

Güç Toplama

10K_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

1. HAFTA:
BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ
Bu hafta yolculuğuna antrenman planına
aşina olmanı sağlayacak bir dizi koşu ve
hafif antrenmanla başlayacaksın. Bu
sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle.
8 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Mil temposunda 200 metre (2 kez) Parçalı 800 metre:
İlk 600 metre 5k temposunda,
son 200 metre Mil temposunda
5k temposunda 400 metre Parçalı 800 metre:
İlk 600 metre 5k temposunda,
son 200 metre Mil temposunda
5k temposunda 400 metre

DAYANIKLILIK: 2-3 MİL Bu, haftanın en uzun koşusu. Yarış
günü için dayanıklılığını artırmak üzere
bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koş. Koşularında temponun kalitesine daha
fazla odaklanmayı unutma. Yarış günü
için hedeflediğin tempodan 60-90
saniye daha yavaş bir tempoyu
korumaya çalış.

HIZ (PİST) 10k temponda 1 mil
Mil temposunda 400 metre
5k temposunda 800 metre Her intervalin ardından 3 dakika
güç topla. 2 kez tekrarla.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ 1-3 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı
öneririz. Yavaş başla ve
koşun süresince temponu
hızlandır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Ağırdan al. Birkaç
Güç Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugünün 1-3 millik
koşusunun amacı en son
antrenmanın sonrası güç
toplayabilmen. Hızını yavaş
yavaş artır; yani son milin
en hızlısı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Güç Toplama mili koş,
bir N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.

10K_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

2. HAFTA: İYİ
ALIŞKANLIKLAR EDİN
Yeni alışkanlıklar geliştirme zamanı. Bu
hafta özel olarak antrenmanın nedenine
ve nasılına odaklanıyor. Dayanıklılık
kazanmaya ve antrenman günlerinde
temponu ayarlamaya odaklan. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle.
7 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) 10k temposunda 400 metre
5k temposunda 400 metre (2 kez)
Mil temposunda 400 metre Her bir interval arasında
2 dakika güç toplama. 4 kez tekrarla.

DAYANIKLILIK: 2-3 MİL Haftanın en uzun koşusu ile yarış
gününde koşuyu tamamlamaya
hazır ol. Koşularında temponun kalitesine daha
fazla odaklanmayı unutma. Yarış günü
için hedeflediğin tempodan 60-90
saniye daha yavaş bir tempoyu
korumaya çalış.

HIZ (FARTLEK) Şu Fartlek koşusunu yap: Yüksek
tempoda 1 dk., hafif tempoda 30 sn.
2 dk. yüksek, 1 dk. hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk. hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk. hafif tempoda
2 dk. yüksek tempoda, 1 dk. hafif
tempoda 1 dk. yüksek tempoda,
30 sn. hafif tempoda

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Güç Toplama milleri, Hız ve
Dayanıklılık Koşuları kadar
önemlidir. Bugün aşamalı
olarak 1-3 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugünkü 1-3 mil koşuyu
olabildiğince etkili bir şekilde
güç toplamak için kullan.
Hızını yavaş yavaş artır;
yani ilk milin en yavaşı,
son milin ise en hızlısı
olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Aşamalı mil koş, bir
N+TC antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.

10K_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

3. HAFTA:
İSTİKRAR
SAĞLA
Antrenmanın üçüncü haftasında koşu
ritminde ilerleme hissedeceksin. İyi
koşmanın sırrı istikrardır. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst
üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde form
kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle.
6 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) 5k temposunda 800 metre
45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 600 metre
45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 400 metre

DAYANIKLILIK: 3-4 MİL Bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini
yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar. Neredeyse bitti! Son altı haftalık
antrenman süresince koşularındaki
ortalama temponu izle. Tempon ve
mesafen, yarış günündeki başarında
önemli bir rol oynayacak.

HIZ (PİST) 10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre 100 metre Uzun Adımlar (4 kez) Her bir interval arasında 2 dakika
dinlenme. Uzun Adımlar
arasında 30 saniye.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Son çabandan sonra 2-3
millik bir Aşamalı Koşu
ile güç topla. Yavaş
başla ve koşun süresince
temponu hızlandır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ En son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-3 mil
Aşamalı koşu ile güç topla.
İlk milinden son miline dek
hızı yavaş yavaş artır.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini
ver.

10K_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

4. HAFTA:
ISINMA
Performansının doruğundasın. Bazı
günler harika hissedeceksin. Bazı
günler ise yorgun olacaksın. Her
iki durum da çabaladığını ve olman
gereken yere ulaşmak için doğru
yolda olduğunu gösteriyor. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen
mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı
bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle.
5 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Mil temposunda 300 metre 45 sn. güç
toplama 5k temposunda 400 metre
2 dk. güç toplama 5k temposunda 500
metre 2 dk. güç toplama 10k
temposunda 600 metre 2 dk. güç
toplama 5k temposunda 500 metre
2 dk. güç toplama 5k temposunda 400
metre 2 dk. güç toplama Mil
temposunda 300 metre

DAYANIKLILIK: 4-5 MİL Haftanın en uzun koşusu ile yarış
gününde koşuyu tamamlamaya
hazır ol. Son beş haftalık antrenman
süresince koşularındaki ortalama
temponu izle. Tempon ve
mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir rol oynayacak.

HIZ (PİST) Ortalama Hızlı temponda 3 mil
Aşamalı Koşu. 100 metre Uzun Adımlar (8 kez)

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ 2-3 mil Aşamalı Koşu ile
güç toplamanı öneririz.
Yavaş başla ve koşun
süresince temponu
hızlandır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Ağırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugünün 2-3 millik
koşusunun amacı en
son antrenmanın sonrası
güç toplayabilmen. Hızını
yavaş yavaş artır; yani
son milin en hızlısı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Güç Toplama mili koş,
bir N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna istediğini
ver.

10K_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

5. HAFTA:
GELİŞME ZAMANI
Artık ilk başladığın zamandan daha
farklı bir sporcusun. Daha güçlü, daha
hızlı ve daha iyi bir sporcu olmak için
çalışma zamanı. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste yapma
ve önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı bir
şekilde form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle.
4 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) 5k temponda koşarak seansına 1,5 mil
zamana karşı yarışla başla. Sonra: 10k temposunda 200 metre
5k temposunda 200 metre
Mil temposunda 200 metre
10k temposunda 200 metre
5k temposunda 200 metre
Mil temposunda 200 metre
2 mil sonra 10 dakika güç toplama
200 metre intervaller arasında
60 saniye güç toplama

DAYANIKLILIK: 3-4 MİL Bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini
yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar. Neredeyse bitti! Son dört haftalık
antrenman süresince koşularındaki
ortalama temponu izle. Tempon
ve mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir
rol oynayacak.

HIZ (AŞAMALI) 3 mil Aşamalı Koşu yap. Bu noktada
tempon düşmelidir, bu yüzden son
1,5 mili Hızlı tempoda koş.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Güç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-3 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugünkü 2-3 mil koşuyu
olabildiğince etkili bir şekilde
güç toplamak için kullan.
Hızını yavaş yavaş artır; yani
ilk milin en yavaşı, son milin
ise en hızlısı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini
ver.

10K_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

6. HAFTA:
KOŞMAYA HAZIR
Formdasın, güçlüsün ve herhangi bir
günde herhangi bir antrenmanı
yapmaya hazırsın. Miller daha hızlı akıp
gitmeye başlayacak. Hem şimdiye
kadar hem de şu anda yaptıklarının
değerini bil. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste yapma
ve önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı
bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle.
3 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) 1 Mil koş: 200 metre boyunca Hızlı
tempoda, 200 metre de Mil temposunda
koş. Ardından 4 dakika güç topla. 400 metre koş: 200 metre Hızlı
tempoda, 200 metre de Mil
temposunda koş.
2 dakika güç toplama. 400 metre koş: 200 metre Hızlı
tempoda, 200 metre de Mil
temposunda koş.

DAYANIKLILIK: 3-4 MİL Haftanın en uzun koşusu ile
yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol. Son üç haftalık antrenman süresince
koşularındaki ortalama temponu
izle. Tempon ve
mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir rol oynayacak.

HIZ (TEPE) 2 dakika tepe koşusu yap
(tercihen 90 saniye yokuş
yukarı) ve 30 saniye de
tepe sırtında koş. 6 kez tekrarla. Yakınlarda tepe yoksa 2 dakika
Aşamalı Koşu yap. 10k tempondan
başlayarak Mil tempona doğru
artır ve 6 kez tekrarla. İster tepe koşusu yap, ister
düz zeminde koş; intervaller
arasında güç toplamaya zaman bırak.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Son çabandan sonra
2-3 millik bir Aşamalı
Koşu ile güç topla. Yavaş
başla ve koşun süresince
temponu hızlandır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna bugün
istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ En son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-3 mil
Aşamalı koşu ile güç topla.
İlk milinden son
miline dek hızı yavaş
yavaş artır.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Aşamalı mil koş, bir
N+TC antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.

10K_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

7. HAFTA:
HER ADIMINI
GELİŞTİR
Her adımını geliştir. Daha iyi ol. Bu hafta
hız artıyor ancak asıl güç toplama önem
kazanıyor. Bundan sonra kaliteli koşuya
ve kaliteli güç toplamaya odaklanıyoruz.
Bu sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde form
kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle.
2 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Mil temposunda 200 metre (2 kez)
10k temposunda 400 metre
5k temposunda 200 metre (2 kez)
10k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (2 kez) Her bir interval arasında 60 saniye
güç toplama.

DAYANIKLILIK: 2-3 MİL Bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini yarış
günü koşuyu tamamlamaya hazırlar. Son iki haftalık antrenman süresince
koşularındaki ortalama temponu
izle. Tempon ve mesafen, yarış
günündeki başarında önemli
bir rol oynayacak.

HIZ (PİST) 1 mil Güç Toplama Koşusu 100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
Hızlı tempoda 1.000 metre
100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
1 mil Güç Toplama Koşusu Her bir interval arasında 3
dakika güç toplama.
Uzun adımlar arasında 30
saniye güç toplama.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ 2-3 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı
öneririz. Yavaş başla ve
koşun süresince temponu
hızlandır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Ağırdan al. Birkaç
Güç Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugünün 2-3 millik
koşusunun amacı en son
antrenmanın sonrası güç
toplayabilmen. Hızını yavaş
yavaş artır; yani son milin en
hızlısı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.

10K_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

8. HAFTA:
BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ
Başardın. Bu hafta güçlü ve kendine
güvenerek koş. Öğrendiklerini ve
ilerlemeni kullan. Yarışa çıkmaya
hazırsın. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle.
1 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Mil temposunda 200 metre (2 kez)
5k temposunda 400 metre
10k temposunda 800 metre
Maraton temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre Her bir interval arasında 2 dakika
güç toplama.

YARIŞ GÜNÜ: 5K Başardın. Bu hafta güçlü ve kendine
güvenerek koş. Öğrendiklerini ve
ilerlemeni kullan. Yarışa çıkmaya
hazırsın.

HIZ (PİST) 2 mil Güç Toplama Koşusu
100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
1 mil Güç Toplama Koşusu

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Güç Toplama milleri, Hız ve
Dayanıklılık Koşuları kadar
önemlidir. Bugün aşamalı
olarak 2-3 mil koşmayı
dene. Yavaş başla ve hızını
zaman içinde artır; yani son
milin ilkinden daha hızlı
olsun.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugünkü 2-3 mil koşuyu
olabildiğince etkili bir şekilde
güç toplamak için kullan.
Hızını yavaş yavaş artır;
yani ilk milin en yavaşı, son
milin ise en hızlısı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Aşamalı mil koş,
bir N+TC antrenmanı
yap veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.

nike-run-club-app-logo-1600x370.jpg

NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI
Koşularını sadece takip etmekle kalma; aynı zamanda geliştir. Daha iyi bir koşucu olmanı sağlayacak antrenörlük
ve mesafeni paylaşıp karşılaştırmanın sayısız yolu sayesinde her zamankinden daha uzağa ve daha hızlı koşmana yardımcı olacağız.

RSLP_Running_Free_Footwear_Strip_Desktop.jpg


KOŞU
AYAKKABINI
SEÇ

KOŞU ÜRÜNLERİNİ İNCELE

UZUN KOŞ

GÜÇLÜ KOŞ

HIZLI KOŞ

NRC_MemberServicesFooter_DESKTOP_ENLU_jk.jpg

Dünya çapında Nike+
Run Club topluluğuyla
koş ve antrenman yap.

En iyi koşu uygulamasıyla rotanı,
mesafeni, temponu ve
süreni takip et.

Nike Master Trainer'lar tarafından
oluşturulan 100'den fazla
antrenmanla daha ustaca
koş ve daha iyi antrenman yap.

BİZİMLE KOŞ

NIKE+ RUNNING UYGULAMASI

NIKE+ TRAINING CLUB

plans_12-1.jpg

HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUK Koşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak
 istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-2.jpg

BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ. Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir. Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-3.jpg

HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIR Bazı günler zorlanırız. Bazı günler ise biz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-4.jpg

HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA. Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı, işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-5.jpg

ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET. Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımız güçlü yanlarımız haline gelebilir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-6.jpg

OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇ Her koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak her koşuya bir başarı olarak bakman gerekir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-7.jpg

SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ. Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir. Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

SocialIcons_V5.png

NIKE RUNNING'İ TAKİP ET

KOŞU AYAKKABILARI

KOŞU GİYSİLERİ VE EKİPMANLARI

KOLEKSİYONLAR

ÖNE ÇIKANLAR

Loading