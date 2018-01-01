DAYANIKLILIK: 2-3 MİL

Bu, haftanın en uzun koşusu. Yarış

günü için dayanıklılığını artırmak üzere

bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koş.

Koşularında temponun kalitesine daha

fazla odaklanmayı unutma. Yarış günü

için hedeflediğin tempodan 60-90

saniye daha yavaş bir tempoyu

korumaya çalış.