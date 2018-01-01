TÜM KOŞUCULARI BEKLİYORUZ Aşağıdaki kartların her biri bir antrenmanı temsil ediyor. Hafta başına yedi antrenman var. Sırayı
dilediğin gibi değiştirebilirsin ancak Hız ve/veya Dayanıklılık koşularını arka arkaya yapmamaya
dikkat et ve önerilen mesafeden şaşma.
1. HAFTA:
BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ Bu hafta yolculuğuna antrenman planına
aşina olmanı sağlayacak bir dizi koşu ve
hafif antrenmanla başlayacaksın. Bu
sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 8 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (2 kez)Parçalı 800 metre:
İlk 600 metre 5k temposunda,
son 200 metre Mil temposunda
5k temposunda 400 metreParçalı 800 metre:
İlk 600 metre 5k temposunda,
son 200 metre Mil temposunda
5k temposunda 400 metre
DAYANIKLILIK: 2-3 MİLBu, haftanın en uzun koşusu. Yarış
günü için dayanıklılığını artırmak üzere
bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koş.Koşularında temponun kalitesine daha
fazla odaklanmayı unutma. Yarış günü
için hedeflediğin tempodan 60-90
saniye daha yavaş bir tempoyu
korumaya çalış.
HIZ (PİST)10k temponda 1 mil
Mil temposunda 400 metre
5k temposunda 800 metreHer intervalin ardından 3 dakika
güç topla.2 kez tekrarla.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ1-3 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı
öneririz. Yavaş başla ve
koşun süresince temponu
hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç
Güç Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugünün 1-3 millik
koşusunun amacı en son
antrenmanın sonrası güç
toplayabilmen. Hızını yavaş
yavaş artır; yani son milin
en hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama mili koş,
bir N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
2. HAFTA: İYİ
ALIŞKANLIKLAR EDİN Yeni alışkanlıklar geliştirme zamanı. Bu
hafta özel olarak antrenmanın nedenine
ve nasılına odaklanıyor. Dayanıklılık
kazanmaya ve antrenman günlerinde
temponu ayarlamaya odaklan. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 7 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k temposunda 400 metre
5k temposunda 400 metre (2 kez)
Mil temposunda 400 metreHer bir interval arasında
2 dakika güç toplama. 4 kez tekrarla.
DAYANIKLILIK: 2-3 MİLHaftanın en uzun koşusu ile yarış
gününde koşuyu tamamlamaya
hazır ol.Koşularında temponun kalitesine daha
fazla odaklanmayı unutma. Yarış günü
için hedeflediğin tempodan 60-90
saniye daha yavaş bir tempoyu
korumaya çalış.
HIZ (FARTLEK)Şu Fartlek koşusunu yap: Yüksek
tempoda 1 dk., hafif tempoda 30 sn.
2 dk. yüksek, 1 dk. hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk. hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk. hafif tempoda
2 dk. yüksek tempoda, 1 dk. hafif
tempoda 1 dk. yüksek tempoda,
30 sn. hafif tempoda
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİGüç Toplama milleri, Hız ve
Dayanıklılık Koşuları kadar
önemlidir. Bugün aşamalı
olarak 1-3 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugünkü 1-3 mil koşuyu
olabildiğince etkili bir şekilde
güç toplamak için kullan.
Hızını yavaş yavaş artır;
yani ilk milin en yavaşı,
son milin ise en hızlısı
olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı mil koş, bir
N+TC antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.
3. HAFTA:
İSTİKRAR
SAĞLA Antrenmanın üçüncü haftasında koşu
ritminde ilerleme hissedeceksin. İyi
koşmanın sırrı istikrardır. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst
üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde form
kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle. 6 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)5k temposunda 800 metre
45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 600 metre
45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 400 metre
DAYANIKLILIK: 3-4 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini
yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar.Neredeyse bitti! Son altı haftalık
antrenman süresince koşularındaki
ortalama temponu izle. Tempon ve
mesafen, yarış günündeki başarında
önemli bir rol oynayacak.
HIZ (PİST)10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre100 metre Uzun Adımlar (4 kez)Her bir interval arasında 2 dakika
dinlenme. Uzun Adımlar
arasında 30 saniye.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİSon çabandan sonra 2-3
millik bir Aşamalı Koşu
ile güç topla. Yavaş
başla ve koşun süresince
temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-3 mil
Aşamalı koşu ile güç topla.
İlk milinden son miline dek
hızı yavaş yavaş artır.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini
ver.
4. HAFTA:
ISINMA Performansının doruğundasın. Bazı
günler harika hissedeceksin. Bazı
günler ise yorgun olacaksın. Her
iki durum da çabaladığını ve olman
gereken yere ulaşmak için doğru
yolda olduğunu gösteriyor. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen
mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı
bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 5 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 300 metre 45 sn. güç
toplama 5k temposunda 400 metre
2 dk. güç toplama 5k temposunda 500
metre 2 dk. güç toplama 10k
temposunda 600 metre 2 dk. güç
toplama 5k temposunda 500 metre
2 dk. güç toplama 5k temposunda 400
metre 2 dk. güç toplama Mil
temposunda 300 metre
DAYANIKLILIK: 4-5 MİLHaftanın en uzun koşusu ile yarış
gününde koşuyu tamamlamaya
hazır ol.Son beş haftalık antrenman
süresince koşularındaki ortalama
temponu izle. Tempon ve
mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir rol oynayacak.
HIZ (PİST)Ortalama Hızlı temponda 3 mil
Aşamalı Koşu.100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ2-3 mil Aşamalı Koşu ile
güç toplamanı öneririz.
Yavaş başla ve koşun
süresince temponu
hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugünün 2-3 millik
koşusunun amacı en
son antrenmanın sonrası
güç toplayabilmen. Hızını
yavaş yavaş artır; yani
son milin en hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama mili koş,
bir N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna istediğini
ver.
5. HAFTA:
GELİŞME ZAMANI Artık ilk başladığın zamandan daha
farklı bir sporcusun. Daha güçlü, daha
hızlı ve daha iyi bir sporcu olmak için
çalışma zamanı. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste yapma
ve önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı bir
şekilde form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle. 4 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)5k temponda koşarak seansına 1,5 mil
zamana karşı yarışla başla.Sonra: 10k temposunda 200 metre
5k temposunda 200 metre
Mil temposunda 200 metre
10k temposunda 200 metre
5k temposunda 200 metre
Mil temposunda 200 metre
2 mil sonra 10 dakika güç toplama
200 metre intervaller arasında
60 saniye güç toplama
DAYANIKLILIK: 3-4 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini
yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar.Neredeyse bitti! Son dört haftalık
antrenman süresince koşularındaki
ortalama temponu izle. Tempon
ve mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir
rol oynayacak.
HIZ (AŞAMALI)3 mil Aşamalı Koşu yap. Bu noktada
tempon düşmelidir, bu yüzden son
1,5 mili Hızlı tempoda koş.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-3 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugünkü 2-3 mil koşuyu
olabildiğince etkili bir şekilde
güç toplamak için kullan.
Hızını yavaş yavaş artır; yani
ilk milin en yavaşı, son milin
ise en hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini
ver.
6. HAFTA:
KOŞMAYA HAZIR Formdasın, güçlüsün ve herhangi bir
günde herhangi bir antrenmanı
yapmaya hazırsın. Miller daha hızlı akıp
gitmeye başlayacak. Hem şimdiye
kadar hem de şu anda yaptıklarının
değerini bil. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste yapma
ve önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı
bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 3 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)1 Mil koş: 200 metre boyunca Hızlı
tempoda, 200 metre de Mil temposunda
koş. Ardından 4 dakika güç topla.400 metre koş: 200 metre Hızlı
tempoda, 200 metre de Mil
temposunda koş.
2 dakika güç toplama.400 metre koş: 200 metre Hızlı
tempoda, 200 metre de Mil
temposunda koş.
DAYANIKLILIK: 3-4 MİLHaftanın en uzun koşusu ile
yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol.Son üç haftalık antrenman süresince
koşularındaki ortalama temponu
izle. Tempon ve
mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir rol oynayacak.
HIZ (TEPE)2 dakika tepe koşusu yap
(tercihen 90 saniye yokuş
yukarı) ve 30 saniye de
tepe sırtında koş. 6 kez tekrarla.Yakınlarda tepe yoksa 2 dakika
Aşamalı Koşu yap. 10k tempondan
başlayarak Mil tempona doğru
artır ve 6 kez tekrarla.İster tepe koşusu yap, ister
düz zeminde koş; intervaller
arasında güç toplamaya zaman bırak.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİSon çabandan sonra
2-3 millik bir Aşamalı
Koşu ile güç topla. Yavaş
başla ve koşun süresince
temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna bugün
istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-3 mil
Aşamalı koşu ile güç topla.
İlk milinden son
miline dek hızı yavaş
yavaş artır.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı mil koş, bir
N+TC antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.
7. HAFTA:
HER ADIMINI
GELİŞTİR Her adımını geliştir. Daha iyi ol. Bu hafta
hız artıyor ancak asıl güç toplama önem
kazanıyor. Bundan sonra kaliteli koşuya
ve kaliteli güç toplamaya odaklanıyoruz.
Bu sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde form
kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle. 2 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (2 kez)
10k temposunda 400 metre
5k temposunda 200 metre (2 kez)
10k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (2 kez)Her bir interval arasında 60 saniye
güç toplama.
DAYANIKLILIK: 2-3 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini yarış
günü koşuyu tamamlamaya hazırlar.Son iki haftalık antrenman süresince
koşularındaki ortalama temponu
izle. Tempon ve mesafen, yarış
günündeki başarında önemli
bir rol oynayacak.
HIZ (PİST)1 mil Güç Toplama Koşusu100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
Hızlı tempoda 1.000 metre
100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
1 mil Güç Toplama KoşusuHer bir interval arasında 3
dakika güç toplama.
Uzun adımlar arasında 30
saniye güç toplama.
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ2-3 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı
öneririz. Yavaş başla ve
koşun süresince temponu
hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç
Güç Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugünün 2-3 millik
koşusunun amacı en son
antrenmanın sonrası güç
toplayabilmen. Hızını yavaş
yavaş artır; yani son milin en
hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
8. HAFTA:
BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ Başardın. Bu hafta güçlü ve kendine
güvenerek koş. Öğrendiklerini ve
ilerlemeni kullan. Yarışa çıkmaya
hazırsın. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 1 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (2 kez)
5k temposunda 400 metre
10k temposunda 800 metre
Maraton temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metreHer bir interval arasında 2 dakika
güç toplama.
YARIŞ GÜNÜ: 5KBaşardın. Bu hafta güçlü ve kendine
güvenerek koş. Öğrendiklerini ve
ilerlemeni kullan. Yarışa çıkmaya
hazırsın.
HIZ (PİST)2 mil Güç Toplama Koşusu
100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
1 mil Güç Toplama Koşusu
1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİGüç Toplama milleri, Hız ve
Dayanıklılık Koşuları kadar
önemlidir. Bugün aşamalı
olarak 2-3 mil koşmayı
dene. Yavaş başla ve hızını
zaman içinde artır; yani son
milin ilkinden daha hızlı
olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBugünkü 2-3 mil koşuyu
olabildiğince etkili bir şekilde
güç toplamak için kullan.
Hızını yavaş yavaş artır;
yani ilk milin en yavaşı, son
milin ise en hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı mil koş,
bir N+TC antrenmanı
yap veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI Koşularını sadece takip etmekle kalma; aynı zamanda geliştir. Daha iyi bir koşucu olmanı sağlayacak antrenörlük
ve mesafeni paylaşıp karşılaştırmanın sayısız yolu sayesinde her zamankinden daha uzağa ve daha hızlı koşmana yardımcı olacağız.
HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUKKoşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ.Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir.Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIRBazı günler zorlanırız. Bazı günler isebiz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA.Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı,işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET.Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımızgüçlü yanlarımız haline gelebilir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇHer koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak herkoşuya bir başarı olarak bakman gerekir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ.Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir.Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.