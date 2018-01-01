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NRC: 15K ANTRENMANI PLANI

15K PLANINI İNDİR
EVG_Header_NRC_v02_D01.jpg
Training Plans Group.jpg
White Bar - 1600x400.jpg

15K Yarış deneyimine bakmaksızın, 15k ne çok kısa
ne de çok uzun olan ideal mesafeyi bulma fırsatı
veriyor. Bu plan seni bu mesafeye hazırlayacak.

PLANI İNDİR
Marathon_D02.png

DOĞRU DENGEYİ KUR
Aşağıdaki kartların her biri bir antrenmanı temsil ediyor. Hafta başına yedi antrenman var.
Sırayı dilediğin gibi değiştirebilirsin ancak Hız ve/veya Dayanıklılık koşularını
arka arkaya yapmamaya dikkat et ve önerilen mesafeden şaşma.

Hız

Dayanıklılık

Güç Toplama

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

1. HAFTA:
BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ
Bu hafta yolculuğuna antrenman
planına aşina olmanı sağlayacak
bir dizi koşu ve hafif antrenmanla
başlayacaksın. Bu sıralamayı
haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen
mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form
kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle.
14 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) 10k temposunda 800 metre
Hızlı tempoda 800 metre
5k temposunda 800 metre
Hızlı tempoda 800 metre
Mil temposunda 400 metre
Hızlı tempoda 800 metre
Mil temposunda 200 metre (2 kez)
Hızlı tempoda 800 metre Her bir interval arasında 90
saniye güç toplama.

DAYANIKLILIK: 4 MİL Bu, haftanın en uzun koşusu.
Yarış günü için dayanıklılığını
artırmak üzere bu mesafeyi
istikrarlı bir şekilde koş. Bu ilk haftalarda amaç, vücudunu
daha uzun mesafelere alıştırmaktır.
Temponu çok dert etme, rahat
hissetmen önemli. Koşu bittikten
sonra Nike+ Running uygulamasında
gelecek koşular için önemli bir
kıstas olan mil dökümlerine bak.

HIZ (FARTLEK) Süreyi esas alan bu interval egzersizini
ara vermeden, hafiften yüksek tempoya
geçerek yap. 1 dk. rahat tempoda, 1 dk. yüksek
tempoda
2 dk. rahat, 2 dk. yüksek
3 dk. rahat, 3 dk. yüksek
1 dk. rahat, 1 dk. yüksek
2 dk. rahat, 2 dk. yüksek
3 dk. rahat, 3 dk. yüksek

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugünün 2-5 millik koşusunun
amacıen son antrenmanın
sonrası güçtoplayabilmen.
Hızını yavaş yavaşartır; yani
son milin en hızlısı olsun.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Ağırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Güç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş başla
ve hızını zaman içinde artır;
yani son milin ilkinden daha
hızlı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Güç Toplama mili
koş, bir N+TC antrenmanı
yap veya bütün gün
dinlen. Bugün vücuduna
istediğini ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

2. HAFTA:
İYİ ALIŞKANLIKLAR
EDİN
Yeni alışkanlıklar geliştirme zamanı.
Bu hafta özel olarak antrenmanın
nedenine ve nasılına odaklanıyor.
Dayanıklılık kazanmaya ve antrenman
günlerinde temponu ayarlamaya
odaklan. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle.
13 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) 10k tempon ile 5k tempon arasında
geçiş yaparak 400 metre. (16 kez) Her 400 metrelik intervalin
ardından 2 dakika dinlen.

DAYANIKLILIK: 4 MİL Bugüne kadarki en uzun koşun. Vücudunu
ve zihnini yarış gününe hazırlamak için bu
mesafeyi istikrarlı bir şekilde koş. Bu noktaya geldiğine göre artık
koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanabilirsin.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya
çalış.

HIZ (TEPE) Mil temponda 25 saniye boyunca
kısa tepe koşusu yap. 6 kez tekrarla. 5k temponda 60 saniye boyunca
uzun tepe koşusu yap. 6 kez tekrarla. Mil temponda 25 saniye boyunca
kısa tepe koşusu yap. 6 kez tekrarla. İntervaller arasında aşağı doğru
hafif tempoda geri koş.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ En son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-5 Güç
Toplama mili yardımcı
olacaktır. İlk milinden son
miline dek hızıyavaş
yavaş artır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Güç Toplama milleri, Hız ve
Dayanıklılık Koşuları kadar
önemlidir. Bugün aşamalı
olarak 2-5 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını z man
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Aşamalı mil koş,
bir N+TC antrenmanı
yap veya bütün gün
dinlen. Bugün vücuduna
istediğini ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

3. HAFTA:
İSTİKRAR
SAĞLA
Antrenmanın üçüncü haftasında
koşu ritminde ilerleme hissedeceksin.
İyi koşmanın sırrı istikrardır. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle.
12 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) 10k temposunda 1.000 metre
5k temposunda 500 metre
5k temposunda 500 metre
Mil temposunda 200 metre
5k temposunda 400 metre
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (5 kez) Her interval sonrasında 90 saniye
güç toplama.

DAYANIKLILIK: 6 MİL Bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini yarış
günü koşuyu tamamlamaya hazırlar. Bu ilk haftalarda amaç, vücudunu
daha uzun mesafelere alıştırmaktır.
Temponu çok dert etme, rahat
hissetmen önemli. Koşu bittikten
sonra Nike+ Running uygulamasında
gelecek koşular için önemli bir
kıstas olan mil dökümlerine bak.

HIZ (PİST) 100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
10k temposunda 1.200 metre (2 kez)
Maraton temposunda 1.200 metre (1 kez)
10k temposunda 1.200 metre (2 kez)
100 metre Uzun Adımlar (8 kez) Her interval arasında 3 dakika
güç toplama.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Mümkün olan en etkili şekilde
güç toplamana yardımcı olacak
2-5 millik bir koşu ile bugünden
en iyi şekilde faydalan. Hızını
yavaş yavaş artır; yani ilk milin
en yavaşı, son milin ise en
hızlısı olsun.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ 2-5 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı öneririz.
Yavaş başla ve koşun
süresince temponu
hızlandır.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini
ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

4. HAFTA:
ODAKLANMAYI ÖĞREN
Bu hafta antrenman yapmak
seni hem fiziksel hem de
psikolojik olarak yorabilir.
Her bir antrenman öncesinde
hazırlanarak ana odaklan. Bu
sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen
mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı
bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle.
11 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Mil temposunda 200 metre (4 kez)
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (4 kez)
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (4 kez)
5k temposunda 400 metre 100 metre boyunca dönüşler (4 kez)
200 metre sonra 60 saniye güç toplama
400 metre sonra 2 dakika güç toplama

DAYANIKLILIK: 6 MİL Bugüne kadarki en uzun koşun.
Vücudunu ve zihnini yarış
gününe hazırlamak için bu
mesafeyi istikrarlı bir
şekilde koş. Bu noktaya geldiğine göre artık
koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanabilirsin.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya
çalış.

HIZ (HIZLI TEMPO) 150 metre Uzun Adımlar (4 kez)
Tempolu 3 mil
150 metre Uzun Adımlar (4 kez)

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Son çabandan sonra
2-5 millik bir Aşamalı
Koşu ile güç topla. Yavaş
başla ve koşun süresince
temponu hızlandır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Ağırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugünün 2-5 millik koşusunun
amacı en son antrenmanın
sonrası güç toplayabilmen.
Hızını yavaş yavaş artır; yani
son milin en hızlısı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

5. HAFTA:
GÜÇ KAZAN
Şu ana kadarki antrenman,
gücüne en iyi şekilde katkı
sağladı. Bu hafta daha
fazla güç antrenmanı ile
bunu test edeceksin. Bu
sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen
mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form
kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle.
10 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Mil temposunda 100 metre (4 kez)
5k temposunda 1.000 metre
10k temposunda 400 metre
Mil temposunda 100 metre (4 kez)
10k temposunda 400 metre
5k temposunda 1.000 metre (4 kez) Mil temposunda 100 metre
boyunca dönüşler Her interval
sonrasında 90 saniye güç toplama.

DAYANIKLILIK: 8 MİL Bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini
yarış gününde koşuyu tamamlaman
için hazırlar. Koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanmayı unutma.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya
çalış.

HIZ (HIZLI TEMPO) Hızlı temponda 4 mil koş. Rotan
boyunca tepelere çıkarak
kendini zorla ancak düz bir
zemindeysen her 5 dakikada
bir 60 saniye boyunca
temponu artır.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ En son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-5 Güç
Toplama mili yardımcı
olacaktır. İlk milinden son
miline dek hızı yavaş
yavaş artır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Güç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini
ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

6. HAFTA:
DAYANIKLILIĞI ARTIR
Dayanıklılığın arttı. Bu hafta
bunu kullanacaksın. Menüde daha
uzun intervaller ve daha uzun
Uzun Koşu var. Bu sırayı haftana
göre uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste yapma
ve önerilen mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve hızlı bir
şekilde form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle.
9 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) 16 x 200 metre boyunca Mil
tempon ve 5k tempon arasında
geçiş yap. Her 200 metrelik intervalin
ardından 90 saniye dinlen.

DAYANIKLILIK: 10 MİL Haftanın en uzun koşusu ile
yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol. Koşularında temponun
kalitesine daha fazla
odaklanmayı unutma.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye
daha yavaş bir tempoyu
korumaya çalış.

HIZ (TEPE) 9 kez tepe koşusu yap. Tepenin doruğuna gelince durma;
oraya ulaştığında 20 saniye daha
koş.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Mümkün olan en etkili
şekilde güç toplamana
yardımcı olacak 2-5
millik bir koşu ile bugünden
en iyi şekilde faydalan.
Hızını yavaş yavaş artır;
yani ilk milin en yavaşı,
son milin ise en hızlısı olsun.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna bugün
istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ 2-5 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı öneririz.
Yavaş başla ve koşun
süresince temponu
hızlandır.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Aşamalı mil koş,
bir N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

7. HAFTA:
TEMPO KAZAN
Bu hafta rahatsız olmaya
alışacaksın. Kendin için
belirlediğin tempoları
değiştir ve sınırlarını test
etmek için yeni tempoları
dene. Bu sırayı haftana
göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık
koşularını üst üste yapma
ve nerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir
şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları
ekle.
8 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Mil temposunda 200 metre (2 kez)
Parçalı 800: 5k temposunda 600 metre,
sonra Mil temposunda 200 metre
5k temposunda 400 metre
Parçalı 800: 5k temposunda 600 metre,
sonra Mil temposunda 200 metre
5k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (2 kez) 200 metrelik intervallerden
sonra 60 saniye güç toplama.
Diğer tüm intervallerden
sonra 2 dakika güç toplama.

DAYANIKLILIK: 8 MİL Bu, haftanın en uzun koşusu.
Yarış günü için dayanıklılığını
artırmak üzere bu mesafeyi
istikrarlı bir şekilde koş. Koşularında temponun
kalitesine daha fazla
odaklanmayı unutma.
Yarış günü için
hedeflediğin tempodan
60-90 saniye daha yavaş
bir tempoyu korumaya çalış.

HIZ (PİST) 10k temponda 1 mil
Mil temposunda 400 metre
5k temposunda 800 metre Her intervalin ardından 3 dakika
güç topla. 2 kez tekrarla.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Son çabandan sonra 2-5
millik bir Aşamalı Koşu ile
güç topla. Yavaş başla ve
koşun süresince temponu
hızlandır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Ağırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugünün 2-5 millik koşusunun
amacı en son antrenmanın
sonrası güç toplayabilmen.
Hızını yavaş yavaş artır; yani
son milin en hızlısı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Güç Toplama mili koş,
bir N+TC antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

8. HAFTA:
İLERİYE BAK
Bu haftaki antrenman, temel koşu
ve antrenmanlardan çıkıp yarışa
hazır hale gelmeye odaklanıyor.
Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen
mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak
için rutinine N+TC antrenmanları
ekle.
7 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) 10k temposunda 400 metre
(2 kez) 5k temposunda 400
metre Mil temposunda 400
metre Her bir interval arasında
2 dakika güç toplama. 4
kez tekrarla.

DAYANIKLILIK: 10 MİL Haftanın en uzun koşusu ile
yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol. Koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanmayı
unutma. Yarış günü için
hedeflediğin tempodan 60-90
saniye daha yavaş bir tempoyu
korumaya çalış.

HIZ (FARTLEK) Hızlı temponda 1 mil Şu Fartlek koşusunu yap:
Yüksek tempoda 1 dk., hafif tempoda
30 sn. 2 dk. yüksek, 1 dk. hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk. hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk. hafif tempoda
2 dk. yüksek tempoda, 1 dk. hafif tempoda
1 dk. yüksek tempoda, 30 sn.
hafif tempoda Hızlı tempoda 1 mil

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ En son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-5 Güç
Toplama mili yardımcı olacaktır.
İlk milinden son miline
dek hızı yavaş yavaş artır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Güç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Aşamalı mil koş,
bir N+TC antrenmanı
yap veya bütün gün
dinlen. Bugün vücuduna
istediğini ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

9. HAFTA:
HIZI BENİMSE
Her hafta daha da hızlanıyorsun.
Şimdi ise olabildiğince hızlı olma
zamanı. Bu hafta hem hızına hem
de gücüne odaklanacaksın. Bu
sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen
mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak
için rutinine N+TC antrenmanları ekle.
6 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Mil temposunda 200 metre 45 sn. güç toplama
10k temposunda 800 metre 2 dk. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 45 sn. güç toplama
10k temposunda 600 metre 2 dk. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 45 sn. güç toplama
10k temposunda 400 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 800 metre 45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 600 metre 45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre 2 dk. güç toplama
5k temposunda 400 metre 45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre

DAYANIKLILIK: 8 MİL Bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini
yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar. Neredeyse bitti! Son altı haftalık
antrenman süresince koşularındaki
ortalama temponu izle. Tempon ve
mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir rol
oynayacak.

HIZ (PİST) 10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
100 metre uzun adımlar (6 kez) Her bir interval arasında 2 dakika
dinlenme. Uzun Adımlar arasında
30 saniye.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Mümkün olan en etkili şekilde
güç toplamana yardımcı
olacak 2-5 millik bir koşu ile
bugünden en iyi şekilde
faydalan. Hızını yavaş yavaş
artır; yani ilk milin en yavaşı,
son milin ise en hızlısı
olsun.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama
mili koşarak, N+TC
antrenmanı yaparak veya
bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün
istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ 2-5 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı öneririz.
Yavaş başla ve koşun
süresince temponu
hızlandır.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini
ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

10. HAFTA:
İLERLE
Bu hafta olmak istediğin
sporcuyu görmek ve ileriyi
düşünmek için harika bir
fırsat. Şimdi o sporcu ol.
Temponu artır ve dönüştüğün
koşucuya uygun yarış hedefleri
belirle. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde
form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle.
5 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Mil temposunda 300 metre 45 sn.
güç toplama
5k temposunda 400 metre 2 dk.
güç toplama
5k temposunda 500 metre 2 dk.
güç toplama
10k temposunda 600 metre 2 dk.
güç toplama
5k temposunda 500 metre 2 dk.
güç toplama
5k temposunda 400 metre 2 dk.
güç toplama
Mil temposunda 300 metre

DAYANIKLILIK: 10 MİL Haftanın en uzun koşusu ile
yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol. Son beş haftalık antrenman
süresince koşularındaki
ortalama temponu izle.
Tempon ve mesafen, yarış
günündeki başarında önemli
bir rol oynayacak.

HIZ (HIZLI TEMPO) Ortalama Hızlı temponda 4 mil
Aşamalı Koşu. 100 metre Uzun Adımlar (8 kez)

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Son çabandan sonra
2-5 millik bir Aşamalı Koşu
ile güç topla. Yavaş başla
ve koşun süresince temponu
hızlandır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Ağırdan al. Birkaç
Güç Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugünün amacı güç
toplamak. Hızını yavaş
yavaş artırdığın, yani son
milinin en hızlı milin olduğu
2-5 millik bir koşuya çık.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

11. HAFTA:
ZİRVENE ÇIK
Antrenmanın bu hafta doruk
noktasına ulaşacak. Yoğun
çalışmaya, yorulmaya hazır
ol ve her anının tadını çıkar.
Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız
ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve
önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir
şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları
ekle.
4 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Yarış günü temponda koşarak seansına
2 mil zamana karşı yarışla başla.
2 mil sonrası 10 dakika güç toplama. Sonra: 10k temposunda 200 metre
5k temposunda 200 metre
Mil temposunda 200 metre
10k temposunda 200 metre
5k temposunda 200 metre
Mil temposunda 200 metre
2 mil sonra 10 dakika güç toplama
200 metre intervaller arasında
60 saniye güç toplama

DAYANIKLILIK: 11 MİL Bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini
yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar. Neredeyse bitti! Son dört
haftalık antrenman
süresince koşularındaki
ortalama temponu izle.
Tempon ve mesafen,
yarış günündeki başarında
önemli bir rol oynayacak.

HIZ (AŞAMALI) Bugün 6 mil koş. İlk 3 mil Güç
Toplama Koşusu Temposunda
olmalı. Son 3 mili daha da
Hızlı Tempoda koş.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ En son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-5 Güç
Toplama mili yardımcı
olacaktır. İlk milinden son
miline dek hızı yavaş
yavaş artır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama
mili koşarak, N+TC
antrenmanı yaparak
veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Güç Toplama milleri, Hız
ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son
milin ilkinden daha
hızlı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı yaparak
veya bütün gün dinlenerek
vücuduna bugün istediğini
ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

12. HAFTA:
HER ADIMINI
GELİŞTİR
Her adımını geliştir. Daha iyi
ol. Bu hafta hız artıyor ancak
asıl güç toplama önem
kazanıyor. Bundan sonra
kaliteli koşuya ve kaliteli
güç toplamaya odaklanıyoruz.
Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen
mesafenin dışına çıkma.
Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form
kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle.
3 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) 1 Mil koş: 200 metre
boyunca Hızlı tempoda,
200 metre de Mil
temposunda koş.
Ardından 4 dakika güç topla. 400 metre koş: 200 metre
Hızlı tempoda, 200 metre de
Mil temposunda koş. 2 dakika
güç toplama. 400 metre koş: 200 metre
Hızlı tempoda, 200 metre de
Mil temposunda koş.

DAYANIKLILIK: 8 MİL Haftanın en uzun koşusu ile
yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol. Son üç haftalık antrenman
süresince koşularındaki
ortalama temponu izle.
Tempon ve mesafen,
yarış günündeki
başarında önemli bir
rol oynayacak.

HIZ (TEPE) 2 dakika tepe koşusu yap (tercihen 90
saniye yokuş yukarı) ve 30 saniye de
tepe sırtında koş. 6 kez tekrarla. Yakınlarda tepe yoksa 2 dakika
Aşamalı Koşu yap. 10k tempondan
başlayarak Mil tempona doğru
artır ve 6 kez tekrarla. İster tepe koşusu yap, ister düz
zeminde koş; intervaller arasında
güç toplamaya zaman bırak.

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Mümkün olan en etkili
şekilde güç toplamana
yardımcı olacak 2-5millik
bir koşu ile bugünden en
iyi şekilde faydalan. Hızını
yavaş yavaş artır;
yani ilk milin en yavaşı,
son milin ise en hızlısı
olsun.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna bugün
istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ 2-5 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı
öneririz. Yavaş başla
ve koşun süresince
temponu hızlandır.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Aşamalı mil koş,
bir N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

13. HAFTA:
ÇALIŞMANI
SÜRDÜR
Antrenmanı tamamladın. Şimdi bu
çalışmalarından aldığın verimi
koruma zamanı. Yoğunluk azaldıkça
uyku, sıvı tüketimi, beslenme ve
eğlenceye odaklanmak çok önemli.
Bu sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde form
kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle.
2 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Mil temposunda 200 metre (4 kez)
10k temposunda 400 metre (2 kez)
5k temposunda 200 metre (4 kez)
10k temposunda 400 metre (2 kez)
Mil temposunda 200 metre (4 kez) Her bir interval arasında 60 saniye
güç toplama.

DAYANIKLILIK: 6 MİL Bu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini
yarış günü koşuyu tamamlamaya
hazırlar. Son iki haftalık antrenman
süresince koşularındaki
ortalama temponu
izle. Tempon ve mesafen,
yarış günündeki başarında
önemli bir rol oynayacak.

HIZ (PİST) 1,5 mil Güç Toplama Koşusu 100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
Hızlı tempoda 1.000 metre
100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
Hızlı tempoda 1.000 metre 1,5 mil Güç Toplama Koşusu

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Son çabandan sonra
2-5 millik bir Aşamalı
Koşu ile güç topla.
Yavaş başla ve
koşun süresince
temponu hızlandır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Ağırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugünün amacı güç
toplamak. Hızını yavaş
yavaş artırdığın, yani
son milinin en hızlı milin
olduğu 2-5 millik bir
koşuya çık.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen. Bugün
vücuduna istediğini ver.

HalfMarathon_D03.png

BİR HAFTA SEÇ

14. HAFTA:
BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ
Başardın. Bu hafta güçlü ve kendine
güvenerek koş. Öğrendiklerini ve
ilerlemeni kullan. Yarışa çıkmaya
hazırsın. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde
form kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle.
1 HAFTA KALDI.

HIZ (PİST) Mil temposunda 200 metre (2 kez)
5k temposunda 400 metre (2 kez)
10k temposunda 800 metre
Maraton temposunda 400 metre
(2 kez)
Mil temposunda 200 metre (2 kez) Her bir interval arasında
2 dakika güç toplama.

YARIŞ GÜNÜ: 15K Başardın. Bu hafta güçlü ve
kendine güvenerek koş.
Öğrendiklerini ve ilerlemeni
kullan. Yarışa çıkmaya
hazırsın.

HIZ (PİST) 2 mil Güç Toplama Koşusu
100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
1 mil Güç Toplama Koşusu

1. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ En son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-5 Güç
Toplama mili yardımcı
olacaktır. İlk milinden son
miline dek hızı yavaş
yavaş artır.

2. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Bugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna bugün
istediğini ver.

3. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Güç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık Koşuları
kadar önemlidir. Bugün
aşamalı olarak 2-5 mil
koşmayı dene. Yavaş
başla ve hızını zaman
içinde artır; yani son milin
ilkinden daha hızlı olsun.

4. GÜÇ TOPLAMA SEÇENEĞİ Birkaç Aşamalı mil koş,
bir N+TC antrenmanı
yap veya bütün gün
dinlen. Bugün vücuduna
istediğini ver.

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NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI
Koşularını sadece takip etmekle kalma; aynı zamanda geliştir. Daha iyi bir koşucu olmanı sağlayacak antrenörlük
ve mesafeni paylaşıp karşılaştırmanın sayısız yolu sayesinde her zamankinden daha uzağa ve daha hızlı koşmana yardımcı olacağız.

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KOŞU
AYAKKABINI
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KOŞU ÜRÜNLERİNİ İNCELE

UZUN KOŞ

GÜÇLÜ KOŞ

HIZLI KOŞ

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Dünya çapında Nike+
Run Club topluluğuyla
koş ve antrenman yap.

En iyi koşu uygulamasıyla rotanı,
mesafeni, temponu ve
süreni takip et.

Nike Master Trainer'lar tarafından
oluşturulan 100'den fazla
antrenmanla daha ustaca
koş ve daha iyi antrenman yap.

BİZİMLE KOŞ

NIKE+ RUNNING UYGULAMASI

NIKE+ TRAINING CLUB

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HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUK Koşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak
 istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ. Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir. Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIR Bazı günler zorlanırız. Bazı günler ise biz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA. Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı, işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET. Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımız güçlü yanlarımız haline gelebilir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇ Her koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak her koşuya bir başarı olarak bakman gerekir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ. Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir. Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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