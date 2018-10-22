MÜKEMMEL 10K'YA HAZIRLANAşağıdaki kartların her biri bir antrenmanı temsil ediyor. Hafta başına yedi antrenman var. Sırayı dilediğin
gibi değiştirebilirsin ancak Hız ve/veya Dayanıklılık koşularını
arka arkaya yapmamaya dikkat et ve önerilen mesafeden şaşma.
1. HAFTA:
BAŞLANGIÇ
ÇİZGİSİ Bu hafta yolculuğuna antrenman
planına aşina olmanı sağlayacak
bir dizi koşu ve hafif antrenmanla
başlayacaksın. Bu sırayı haftana
göre uyarlayabilirsin; ancak Hız
ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak
için rutinine N+TC antrenmanları ekle. 8 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (2 kez)Parçalı 800 metre:
İlk 600 metre 5k temposunda,
son 200 metre Mil temposunda
5k temposunda 400 metreParçalı 800 metre:
İlk 600 metre 5k temposunda,
son 200 metre Mil temposunda
5k temposunda 400 metre
DAYANIKLILIK:
3-4 MİLBu, haftanın en uzun koşusu.
Yarış günü için dayanıklılığını
artırmak üzere bu mesafeyi
istikrarlı bir şekilde koş.Koşularında temponun kalitesine
daha fazla odaklanmayı unutma.
Yarış günü için hedeflediğin
tempodan 60-90 saniye daha
yavaş bir tempoyu korumaya çalış.
HIZ (PİST)10k temponda 1 mil
Mil temposunda 400 metre
5k temposunda 800 metreHer intervalin ardından 3 dakika
güç topla.2 kez tekrarla.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİ2-3 mil Aşamalı
Koşu ile güç
toplamanı öneririz.
Yavaş başla ve
koşun süresince
temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün 2-3 millik
koşusunun amacı en
son antrenmanın
sonrası güç toplayabilmen.
Hızını yavaş yavaş artır;
yani son milin en hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
2. HAFTA:İYİ
ALIŞKANLIKLAR
EDİN Yeni alışkanlıklar geliştirme zamanı.
Bu hafta özel olarak antrenmanın
nedenine ve nasılına odaklanıyor.
Dayanıklılık kazanmaya ve antrenman
günlerinde temponu ayarlamaya
odaklan. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak
için rutinine N+TC antrenmanları ekle. 7 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)10k temposunda 400 metre
5k temposunda 400 metre (2 kez)
Mil temposunda 400 metreHer bir interval arasında
2 dakika güç toplama.
4 kez tekrarla.
DAYANIKLILIK: 3-4 MİLHaftanın en uzun koşusu
ile yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol.Koşularında temponun kalitesine daha
fazla odaklanmayı unutma. Yarış günü
için hedeflediğin tempodan 60-90 saniye
daha yavaş bir tempoyu korumaya çalış.
HIZ (FARTLEK)Hızlı temponda 1 milŞu Fartlek koşusunu yap:
Yüksek tempoda 1 dk.,
hafif tempoda 30 sn.
2 dk. yüksek, 1 dk.
hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk.
hafif tempoda
3 dk. yüksek, 1:30 dk.
hafif tempoda
2 dk. yüksek tempoda, 1 dk.
hafif tempoda
1 dk. yüksek tempoda, 30 sn.
hafif tempoda
Hızlı tempoda 1 mil
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık
Koşuları kadar önemlidir.
Bugün aşamalı olarak
2-4 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını
zaman içinde artır; yani
son milin ilkinden
daha hızlı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama günü.
Birkaç Güç Toplama mili
koşarak, N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünkü 2-4 mil koşuyu
olabildiğince etkili bir
şekilde güç toplamak
için kullan. Hızını yavaş
yavaş artır; yani ilk milin
en yavaşı, son milin ise
en hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı
mil koş, bir N+TC
antrenmanı yap
veya bütün gün
dinlen. Bugün
vücuduna
istediğini ver.
3. HAFTA:
İSTİKRAR
SAĞLA Antrenmanın üçüncü haftasında koşu
ritminde ilerleme hissedeceksin. yi
koşmanın sırrı istikrardır. Bu sıralamayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek ve
hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 6 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)5k temposunda 800 metre
45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 600 metre
45 sn. güç toplama
Mil temposunda 200 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 400 metre
DAYANIKLILIK: 4-5 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koşmak,
vücudunu ve zihnini yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar.Neredeyse bitti! Son altı haftalık
antrenman süresince koşularındaki
ortalama temponu izle. Tempon
ve mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir rol oynayacak.
HIZ (PİST)10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
10k temposunda 1.000 metre
Hızlı tempoda 1.000 metre
100 metre uzun adımlarHer bir interval arasında 2
dakika dinlenme. Uzun
Adımlar arasında 30 saniye.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİSon çabandan sonra
2-5 millik bir Aşamalı
Koşu ile güç topla.
Yavaş başla ve koşun
süresince temponu
hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç
Toplama mili koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün
gün dinlenerek
vücuduna bugün
istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç
toplarken kontrole
odaklan. 2-5 mil
Aşamalı koşu ile
güç topla. İlk milinden
son miline dek hızı
yavaş yavaş artır.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç hafif mil
koşarak, N+TC
antrenmanı yaparak
veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
4. HAFTA:
ISINMA Performansının doruğundasın.
Bazı günler harika hissedeceksin.
Bazı günler ise yorgun olacaksın.
Her iki durum da çabaladığını ve
olman gereken yere ulaşmak için
doğru yolda olduğunu gösteriyor.
Bu sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde form
kazanmak için rutinine N+TC
antrenmanları ekle. 5 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 300 metre
45 sn. güç toplama
5k temposunda 400 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 500 metre
2 dk. güç toplama
10k temposunda 600 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 500 metre
2 dk. güç toplama
5k temposunda 400 metre
2 dk. güç toplama
Mil temposunda 300 metre
DAYANIKLILIK: 4-5 MİLHaftanın en uzun koşusu
ile yarış gününde koşuyu
tamamlamaya hazır ol.Son beş haftalık antrenman
süresince koşularındaki
ortalama temponu izle.
Tempon ve mesafen, yarış
günündeki başarında
önemli bir rol oynayacak.
HIZ (HIZLI TEMPO)Ortalama Hızlı temponda
4 mil Aşamalı Koşu.100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİ2-5 mil Aşamalı
Koşu ile güç
toplamanı öneririz.
Yavaş başla ve
koşun süresince
temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün 2-5 millik
koşusunun amacı en
son antrenmanın sonrası
güç toplayabilmen. Hızını
yavaş yavaş artır; yani
son milin en hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
5. HAFTA:
GELİŞME ZAMANI Artık ilk başladığın zamandan daha
farklı bir sporcusun. Daha güçlü,
daha hızlı ve daha iyi bir sporcu
olmak için çalışma zamanı. Bu
sırayı haftana göre uyarlayabilirsin;
ancak Hız ve Dayanıklılık koşularını
üst üste yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 4 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)5k temponda koşarak seansına
2 mil zamana karşı yarışla başla.Sonra:
10k temposunda 200 metre
5k temposunda 200 metre
Mil temposunda 200 metre
10k temposunda 200 metre
5k temposunda 200 metre
Mil temposunda 200 metre
2 mil sonra 10 dakika güç toplama
200 metre intervaller arasında
60 saniye güç toplama
DAYANIKLILIK: 5-6 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde
koşmak, vücudunu ve zihnini yarış
günü koşuyu tamamlamaya hazırlar.Neredeyse bitti! Son dört haftalık
antrenman süresince koşularındaki
ortalama temponu izle. Tempon
ve mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir rol oynayacak.
HIZ (AŞAMALI)5 mil Aşamalı Koşu yap. Bu
noktada tempon düşmelidir,
bu yüzden son 2 mili Hızlı
tempoda koş.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık
Koşuları kadar önemlidir.
Bugün aşamalı olarak
2-5 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını
zaman içinde artır;
yani son milin ilkinden
daha hızlı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç
Toplama mili koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün gün
dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünkü 2-5 mil
koşuyu olabildiğince
etkili bir şekilde güç
toplamak için kullan.
Hızını yavaş yavaş
artır; yani ilk milin
en yavaşı, son milin
ise en hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç hafif mil koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün
gün dinlenerek
vücuduna bugün
istediğini ver.
6. HAFTA:
KOŞMAYA HAZIR Formdasın, güçlüsün ve herhangi
bir günde herhangi bir antrenmanı
yapmaya hazırsın. Miller daha
hızlı akıp gitmeye başlayacak.
Hem şimdiye kadar hem de şu
anda yaptıklarının değerini bil.
Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde
form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle. 3 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)1 Mil koş: 200 metre boyunca Hızlı
tempoda, 200 metre de Mil temposunda
koş. Ardından 4 dakika güç topla.400 metre koş: 200 metre Hızlı tempoda,
200 metre de Mil temposunda koş.400 metre koş: 200 metre Hızlı tempoda,
200 metre de Mil temposunda koş.
2 dakika güç toplama.
DAYANIKLILIK: 6-7 MİLHaftanın en uzun koşusu ile yarış
gününde koşuyu tamamlamaya hazır ol.Son üç haftalık antrenman süresince
koşularındaki ortalama temponu izle.
Tempon ve mesafen, yarış günündeki
başarında önemli bir rol oynayacak.
HIZ (TEPE)2 dakika tepe koşusu yap (tercihen 90
saniye yokuş yukarı) ve 30 saniye de
tepe sırtında koş. 6 kez tekrarla.Yakınlarda tepe yoksa 2 dakika Aşamalı
Koşu yap. 10k tempondan başlayarak
Mil tempona doğru artır ve 6 kez tekrarla.İster tepe koşusu yap, ister düz zeminde
koş; intervaller arasında güç toplamaya
zaman bırak.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİSon çabandan
sonra 2-5 millik
bir Aşamalı Koşu
ile güç topla. Yavaş
başla ve koşun
süresince temponu
hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç
Toplama mili koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün
gün dinlenerek
vücuduna bugün
istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİEn son antrenmanın
sonrasında güç toplarken
kontrole odaklan. 2-5 mil
Aşamalı koşu ile güç topla.
İlk milinden son miline
dek hızı yavaş yavaş artır.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı
mil koş, bir N+TC
antrenmanı yap
veya bütün gün
dinlen. Bugün
vücuduna
istediğini ver.
7. HAFTA:
HER ADIMINI
GELİŞTİR Her adımını geliştir. Daha iyi ol. Bu
hafta hız artıyor ancak asıl güç
toplama önem kazanıyor. Bundan
sonra kaliteli koşuya ve kaliteli güç
toplamaya odaklanıyoruz. Bu sırayı
haftana göre uyarlayabilirsin; ancak
Hız ve Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin dışına
çıkma. Antrenmanını dengelemek
ve hızlı bir şekilde form kazanmak için
rutinine N+TC antrenmanları ekle. 2 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (2 kez)
10k temposunda 400 metre
5k temposunda 200 metre (2 kez)
10k temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metre (2 kez)Her bir interval arasında 60 saniye
güç toplama.
DAYANIKLILIK: 5-6 MİLBu mesafeyi istikrarlı bir şekilde koşmak,
vücudunu ve zihnini yarış günü koşuyu
tamamlamaya hazırlar.Son iki haftalık antrenman süresince
koşularındaki ortalama temponu
izle. Tempon ve mesafen, yarış
günündeki başarında önemli
bir rol oynayacak.
HIZ (PİST)1,5 mil Güç Toplama Koşusu100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
Hızlı tempoda 1.000 metre
100 metre Uzun Adımlar (2 kez)
Hızlı tempoda 1.000 metre1,5 mil Güç Toplama KoşusuHer bir interval arasında 3
dakika güç toplama.
Uzun adımlar arasında 30
saniye güç toplama.
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİ2-5 mil Aşamalı Koşu
ile güç toplamanı
öneririz. Yavaş başla ve
koşun süresince
temponu hızlandır.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİAğırdan al. Birkaç Güç
Toplama mili koş, bir
N+TC antrenmanı yap
veya bütün gün dinlen.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünün 2-5 millik
koşusunun amacı en
son antrenmanın sonrası
güç toplayabilmen. Hızını
yavaş yavaş artır; yani son
milin en hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Güç Toplama
mili koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
8. HAFTA:
BAŞLANGIÇ
ÇİZGİSİ Başardın. Bu hafta güçlü ve kendine
güvenerek koş. Öğrendiklerini ve
ilerlemeni kullan. Yarışa çıkmaya
hazırsın. Bu sırayı haftana göre
uyarlayabilirsin; ancak Hız ve
Dayanıklılık koşularını üst üste
yapma ve önerilen mesafenin
dışına çıkma. Antrenmanını
dengelemek ve hızlı bir şekilde
form kazanmak için rutinine
N+TC antrenmanları ekle. 1 HAFTA KALDI.
HIZ (PİST)Mil temposunda 200 metre (2 kez)
5k temposunda 400 metre
10k temposunda 800 metre
Maraton temposunda 400 metre
Mil temposunda 200 metreHer bir interval arasında 2 dakika
güç toplama.
YARIŞ GÜNÜ: 10KBaşardın. Bu hafta güçlü ve
kendine güvenerek koş.
Öğrendiklerini ve ilerlemeni
kullan. Yarışa çıkmaya hazırsın.
HIZ (PİST)2 mil Güç Toplama Koşusu
100 metre Uzun Adımlar (8 kez)
1 mil Güç Toplama Koşusu
1. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİGüç Toplama milleri,
Hız ve Dayanıklılık
Koşuları kadar önemlidir.
Bugün aşamalı olarak
2-5 mil koşmayı dene.
Yavaş başla ve hızını
zaman içinde artır;
yani son milin ilkinden
daha hızlı olsun.
2. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugün güç toplama
günü. Birkaç Güç
Toplama mili koşarak,
N+TC antrenmanı
yaparak veya bütün
gün dinlenerek vücuduna
bugün istediğini ver.
3. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBugünkü 2-5 mil
koşuyu olabildiğince
etkili bir şekilde güç
toplamak için kullan.
Hızını yavaş yavaş
artır; yani ilk milin en
yavaşı, son milin ise
en hızlısı olsun.
4. GÜÇ TOPLAMA
SEÇENEĞİBirkaç Aşamalı
mil koş, bir N+TC
antrenmanı yap veya
bütün gün dinlen.
Bugün vücuduna
istediğini ver.
NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI Koşularını sadece takip etmekle kalma; aynı zamanda geliştir. Daha iyi bir koşucu olmanı sağlayacak antrenörlük
ve mesafeni paylaşıp karşılaştırmanın sayısız yolu sayesinde her zamankinden daha uzağa ve daha hızlı koşmana yardımcı olacağız.
HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUKKoşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ.Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir.Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIRBazı günler zorlanırız. Bazı günler isebiz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA.Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı,işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET.Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımızgüçlü yanlarımız haline gelebilir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇHer koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak herkoşuya bir başarı olarak bakman gerekir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ.Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir.Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.