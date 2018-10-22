DAYANIKLILIK:

3-4 MİL

Bu, haftanın en uzun koşusu.

Yarış günü için dayanıklılığını

artırmak üzere bu mesafeyi

istikrarlı bir şekilde koş.

Koşularında temponun kalitesine

daha fazla odaklanmayı unutma.

Yarış günü için hedeflediğin

tempodan 60-90 saniye daha

yavaş bir tempoyu korumaya çalış.