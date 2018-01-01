YENİ UYGULAMADA ANTRENMAN PLANINI OLUŞTURİster yeni başla ister kişisel rekorunu kırmaya çalış,
yolculuğun buradan başlıyor. Seviyen ve hedefin ne olursa olsun,
planlarımızla doğru bir başlangıç yapıp hedefine güçlü bir şekilde ulaşacaksın.
HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUKKoşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ.Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir.Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIRBazı günler zorlanırız. Bazı günler isebiz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA.Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı,işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET.Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımızgüçlü yanlarımız haline gelebilir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇHer koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak herkoşuya bir başarı olarak bakman gerekir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ.Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir.Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.