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NRC: ANTRENMAN PLANLARI

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YENİ UYGULAMADA ANTRENMAN PLANINI OLUŞTUR İster yeni başla ister kişisel rekorunu kırmaya çalış,
yolculuğun buradan başlıyor. Seviyen ve hedefin ne olursa olsun,
planlarımızla doğru bir başlangıç yapıp hedefine güçlü bir şekilde ulaşacaksın.

ANTRENMAN PLANINI OLUŞTUR
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BİR ANTRENMAN PLANI SEÇ

YERİNİ AL, HAZIRLAN,
BAŞLA İLK 10 KOŞU

5K
ANTRENMAN: 8 HAFTA

10K
ANTRENMAN: 8 HAFTA

TrainingHub_D03b.jpg

BİR ANTRENMAN PLANI SEÇ

15K
ANTRENMAN: 14 HAFTA

5K
ANTRENMAN: 8 HAFTA

10K
ANTRENMAN: 8 HAFTA

YARI
MARATON
ANTRENMAN: 14 HAFTA

MARATON
ANTRENMAN: 18 HAFTA

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BİR ANTRENMAN PLANI SEÇ

YERİNİ AL, HAZIRLAN,
BAŞLA İLK 10 KOŞU

HIZINI BUL

ADIMINI BUL

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KOŞU
AYAKKABINI
SEÇ

KOŞU ÜRÜNLERİNİ İNCELE

UZUN KOŞ

GÜÇLÜ KOŞ

HIZLI KOŞ

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Dünya çapında Nike+
Run Club topluluğuyla
koş ve antrenman yap.

En iyi koşu uygulamasıyla rotanı,
mesafeni, temponu ve
süreni takip et.

Nike Master Trainer'lar tarafından
oluşturulan 100'den fazla
antrenmanla daha ustaca
koş ve daha iyi antrenman yap.

BİZİMLE KOŞ

NIKE+ RUNNING UYGULAMASI

NIKE+ TRAINING CLUB

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HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUK Koşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak
 istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ. Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir. Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIR Bazı günler zorlanırız. Bazı günler ise biz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA. Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı, işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET. Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımız güçlü yanlarımız haline gelebilir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇ Her koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak her koşuya bir başarı olarak bakman gerekir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ. Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir. Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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KOŞU AYAKKABILARI

KOŞU GİYSİLERİ VE EKİPMANLARI

KOLEKSİYONLAR

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