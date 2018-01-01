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YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA: 10 KOŞUDAN YEDİNCİSİNİ KOŞ

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7. KOŞU:
ÇILGINCA KOŞ KOŞUNUN VAHŞİ YANINA HOŞ GELDİN.

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Bazen olabildiğince sert, hızlı ve serbest koşabilmek için içindeki canavarı yönlendirmen
gerekir. Tamamen canavar modundan bahsediyoruz. Bugünkü koşuda rutinine ciddi
anlamda hız oyunları eklemeye odaklanacağız. Endişelenme, bunu seveceksin.

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SENİ NELER BEKLİYOR? Öğrendiğin üzere, Fartlek antrenmanlarında aynı koşu içinde çeşitli hızlar arasında geçiş yaparsın.
Tıpkı 2. koşuda olduğu gibi, bu antrenman da seni koşu sırasında vites değiştirmeye zorlayarak
vücuduna daha yüksek (ve düşük) hızlarda nasıl rahat olacağını öğretecek.

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ANTRENMAN 1 dakika boyunca yüksek tempoda koş. Ardından 1 dakika boyunca güç topla (yavaşça koş veya öylece durup
nefesine konsantre ol, daha sonraki koşuya hazırlanmak için ne gerekiyorsa onu yap). 5 kere tekrarla.

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İPUCU Hızınla kavgaya girme. Zorlamakta sakınca yok. Koşuyu tamamlandığında biraz yorgunluk
hissedebilirsin ama hızlı koşmak kesinlikle doğaldır ve seni daha güçlü kılar.
Rahatla, vücudunu dinle ve çılgınca koş.

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SIRADAKİ KOŞU: MİL OBURU Bir kez daha uzun koşma zamanı. Doğru duydun. Gerçekten
çok sayıda mil koşacaksın. Bu senin dönüm noktası koşun.

İLGİLİ MAKALE: SIK SORULAN SORULARIN YANITINI AL Sen koşuyla ilgili sorularını sor. Biz de gelecek vaat eden bir koşu yıldızı
olarak yanıtlarını almak istediğin "sık sorulan soruları" yanıtlayalım.

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Run Club topluluğuyla
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