Bazen olabildiğince sert, hızlı ve serbest koşabilmek için içindeki canavarı yönlendirmen
gerekir. Tamamen canavar modundan bahsediyoruz. Bugünkü koşuda rutinine ciddi
anlamda hız oyunları eklemeye odaklanacağız. Endişelenme, bunu seveceksin.
SENİ NELER BEKLİYOR?Öğrendiğin üzere, Fartlek antrenmanlarında aynı koşu içinde çeşitli hızlar arasında geçiş yaparsın.
Tıpkı 2. koşuda olduğu gibi, bu antrenman da seni koşu sırasında vites değiştirmeye zorlayarak
vücuduna daha yüksek (ve düşük) hızlarda nasıl rahat olacağını öğretecek.
ANTRENMAN1 dakika boyunca yüksek tempoda koş. Ardından 1 dakika boyunca güç topla (yavaşça koş veya öylece durup
nefesine konsantre ol, daha sonraki koşuya hazırlanmak için ne gerekiyorsa onu yap). 5 kere tekrarla.
İPUCUHızınla kavgaya girme. Zorlamakta sakınca yok. Koşuyu tamamlandığında biraz yorgunluk
hissedebilirsin ama hızlı koşmak kesinlikle doğaldır ve seni daha güçlü kılar.
Rahatla, vücudunu dinle ve çılgınca koş.
SIRADAKİ KOŞU: MİL OBURUBir kez daha uzun koşma zamanı. Doğru duydun. Gerçekten
çok sayıda mil koşacaksın. Bu senin dönüm noktası koşun.