SENİ NELER BEKLİYOR? Öğrendiğin üzere, Fartlek antrenmanlarında aynı koşu içinde çeşitli hızlar arasında geçiş yaparsın.

Tıpkı 2. koşuda olduğu gibi, bu antrenman da seni koşu sırasında vites değiştirmeye zorlayarak

vücuduna daha yüksek (ve düşük) hızlarda nasıl rahat olacağını öğretecek.