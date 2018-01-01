6. KOŞU:
GÜÇ TOPLAMA
HEDEFİBURADAKİ TEMEL AMAÇ, VÜCUDUNUN GÜÇ TOPLAMASINI SAĞLAMAKTIR.
Ancak iyi bir yokuş düz bir zeminde koşmanın kıymetini anlamanı sağlayabilir.
Şanslısın, bugün bir Güç Toplama Koşusu günü. Temponla biraz oynayacaksın,
ama temel hedefin vücuduna güç toplama fırsatı sunmak olacak.
SENİ NELER BEKLİYOR?Yaptığın koşuların çoğu Güç Toplama Koşuları olacak. Çünkü her biri basit açık hava koşuları olan
bu koşular, son zorlu koşundan sonra güç toplamana yardımcı olurken sonraki koşu için dayanıklılığını
artıracak. Ayrıca bu özel koşu sayesinde mil değil, kilometre koşmaya alışacaksın.
ANTRENMANNike+ Running uygulamanı KM'ye ayarla ve 3K mesafeli bir koşuya çık. İlk 1K için hafif bir
başlangıç yap, daha sonraki her bir kilometreyi öncekinden daha hızlı koşmaya çalış.
İPUCUBaşladığından daha hızlı bitirerek Güç Toplama Koşularını zorlaştır. İstatistiklerini
(her bir kilometreyi ne kadar hızlı koştuğunu) görmek için Nike+ Running uygulamanı yanlamasına aç.
SIRADAKİ KOŞU: ÇILGINCA KOŞBazen yapabildiğin kadar sert, hızlı ve
serbest koşabilmek için içindeki
canavarı yönlendirmen gerekir.