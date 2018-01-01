SENİ NELER BEKLİYOR? Yaptığın koşuların çoğu Güç Toplama Koşuları olacak. Çünkü her biri basit açık hava koşuları olan

bu koşular, son zorlu koşundan sonra güç toplamana yardımcı olurken sonraki koşu için dayanıklılığını

artıracak. Ayrıca bu özel koşu sayesinde mil değil, kilometre koşmaya alışacaksın.