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YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA: 10 KOŞUDAN ALTINCISINI KOŞ

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6. KOŞU:
GÜÇ TOPLAMA
HEDEFİ BURADAKİ TEMEL AMAÇ, VÜCUDUNUN GÜÇ TOPLAMASINI SAĞLAMAKTIR.

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Ancak iyi bir yokuş düz bir zeminde koşmanın kıymetini anlamanı sağlayabilir.
Şanslısın, bugün bir Güç Toplama Koşusu günü. Temponla biraz oynayacaksın,
ama temel hedefin vücuduna güç toplama fırsatı sunmak olacak.

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SENİ NELER BEKLİYOR? Yaptığın koşuların çoğu Güç Toplama Koşuları olacak. Çünkü her biri basit açık hava koşuları olan
bu koşular, son zorlu koşundan sonra güç toplamana yardımcı olurken sonraki koşu için dayanıklılığını
artıracak. Ayrıca bu özel koşu sayesinde mil değil, kilometre koşmaya alışacaksın.

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ANTRENMAN Nike+ Running uygulamanı KM'ye ayarla ve 3K mesafeli bir koşuya çık. İlk 1K için hafif bir
başlangıç yap, daha sonraki her bir kilometreyi öncekinden daha hızlı koşmaya çalış.

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İPUCU Başladığından daha hızlı bitirerek Güç Toplama Koşularını zorlaştır. İstatistiklerini
(her bir kilometreyi ne kadar hızlı koştuğunu) görmek için Nike+ Running uygulamanı yanlamasına aç.

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SIRADAKİ KOŞU: ÇILGINCA KOŞ Bazen yapabildiğin kadar sert, hızlı ve
serbest koşabilmek için içindeki
canavarı yönlendirmen gerekir.

İLGİLİ MAKALE: TÜM KOŞUCULARIN SPORCU OLMASI GEREKİR Sen sadece bir koşucu değilsin. Bir sporcusun. Çapraz antrenmanın,
neden Güç Toplama Gününden faydalanmanın harika bir
yolu olduğunu öğren.

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Dünya çapında Nike+
Run Club topluluğuyla
koş ve antrenman yap.

En iyi koşu uygulamasıyla rotanı,
mesafeni, temponu ve
süreni takip et.

Nike Master Trainer'lar tarafından
oluşturulan 100'den fazla
antrenmanla daha ustaca
koş ve daha iyi antrenman yap.

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