Birkaç koşuyu hallettiğine göre, artık uygun ekipmanları kullanmaktan bahsetme zamanı. Sahip olman gereken koşu ekipmanlarının

ardındaki performans yeniliklerini öğrenmeni istiyoruz. Böylece koşuya uygun stile ve hisse ulaşabilirsin. HAYDİ BAŞLAYALIM Evet. Biz Nike'ız. Elbette önce ayakkabılardan söz edeceğiz. Ama inan bize, koşu yolculuğuna başlarken kitin yok sayamayacağın

tek parçası bu.



Eski antrenman ayakkabılarınla koşmayı düşünme bile. Koşu ayakkabılarını yalnızca stilini beğendiğin için satın alma (bu sınırlı üretim

ayakkabılar yeni bel çantanla uyumlu olsa bile).



İhtiyaçlarına uygun ayakkabıları edin. Ücretsiz Koşu Analizi için en yakınındaki Nike mağazasına git. Koşu bandında koşarken Nike

uzmanları adımlarını kontrol eder ve hangi ayakkabının senin biyomekaniğine uygun olduğunu görür. Sadece birkaç dakika süren

bu işlem sayesinde en iyi ayakkabı çiftine sahip olursun.