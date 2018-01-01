TEMEL KOŞU
EKİPMANLARINA GİRİŞKOŞUYA UYGUN STİLE VE HİSSE ULAŞMA VAKTİ.
Birkaç koşuyu hallettiğine göre, artık uygun ekipmanları kullanmaktan bahsetme zamanı. Sahip olman gereken koşu ekipmanlarının
ardındaki performans yeniliklerini öğrenmeni istiyoruz. Böylece koşuya uygun stile ve hisse ulaşabilirsin.HAYDİ BAŞLAYALIMEvet. Biz Nike'ız. Elbette önce ayakkabılardan söz edeceğiz. Ama inan bize, koşu yolculuğuna başlarken kitin yok sayamayacağın
tek parçası bu.
Eski antrenman ayakkabılarınla koşmayı düşünme bile. Koşu ayakkabılarını yalnızca stilini beğendiğin için satın alma (bu sınırlı üretim
ayakkabılar yeni bel çantanla uyumlu olsa bile).
İhtiyaçlarına uygun ayakkabıları edin. Ücretsiz Koşu Analizi için en yakınındaki Nike mağazasına git. Koşu bandında koşarken Nike
uzmanları adımlarını kontrol eder ve hangi ayakkabının senin biyomekaniğine uygun olduğunu görür. Sadece birkaç dakika süren
bu işlem sayesinde en iyi ayakkabı çiftine sahip olursun.
KİTTemel bilgilerle başlayalım. Elbette yeniliklerimize çokça odaklanıyoruz. Ama tüm bu teknik bilgilerin önemi, bu ekipmanların bazılarının
daha iyi koşmana yardımcı olabilmesinden kaynaklanıyor. Daha hızlı, daha rahat ve daha özgüvenli olmanı sağlayabilirler. Bu da
koşuyu daha eğlenceli hale getirir. Koşu kitini oluştururken aşağıdaki birkaç noktayı göz önünde bulundur:
TER İÇİNDE KALMAKural bir: Pamuklu bir tişört giyip koşma. Pamuk fiberler terlediğinde ağırlaşır ve ıslak kalır, bu da serin kalmanı zorlaştırabilir. Dri-FIT
gibi koşu için özel olarak geliştirilmiş kumaşlardan üretilen üstler hafif ve rahat oldukları, ayrıca fazla su emmedikleri için mükemmeldir.
Koşu kıyafetlerinin arasında bir veya iki Dri-FIT üst olmasını öneriyoruz.
SIRA ALT GİYİMDEÇoğu koşucu, şort ve/veya taytla koşmayı tercih eder. Çok çeşitli stillere ve yeniliklere sahip performans taytları ve çok çeşitli
uzunluklara ve türlere sahip şortlar vardır. Taytlar bacaklarını sıcak tutmaya ve sürtünmeyi önlemeye yardımcı olurken, şortlar
sıcak günler için idealdir. Ne giyeceğin sana kalmış. Sadece seni yavaşlatmayacak bir şey giydiğinden emin ol.
ÇORAPLARINI İYİ SEÇSu toplama sorunu can sıkıcıdır. Koşucu çorapları bunları önlemene yardımcı olabilir. Bunlar teri sıradan çoraplardan daha iyi emer. Ayrıca
rahatlık sağlamak için bölgesel yastıklamanın yanı sıra şişmeyi en aza indiren sıkıştırma özelliği sunar. Kısa çoraplardan çeyrek boy
çoraplara, klasik çoraplardan baldır üstü çoraplara kadar çok sayıda seçenek vardır. Ama çorap seçimi tamamen tercihine bağlı.
KADINLARA ÖZEL DESTEKKadınlar için spor sütyenleri de ayakkabılar kadar önemlidir. Kadınların %80'i yanlış beden ve türde sütyen giyer. Onlardan biri olma.
Koşu sırasında seni destekleyen bir sütyenle sırt problemlerini önle ve maksimum rahatlığa sahip ol. Uygun sütyeni bulmak için
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