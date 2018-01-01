SEPETE EKLENDİ
İstek Listesine EKLENDİ
Herkese uygun bir hediye verin.
Beden: Adet: @  
Standart hediye kart gönderimi ücretsizdir
Alt Toplam
SEPETİ GÖRÜNTÜLE () ÖDEME
İstek Listesini GÖRÜNTÜLE
Sepetinizde ürün yok

YERİNİ AL HAZIRLAN BAŞLA: 10 KOŞUDAN SEKİZİNCİSİNİ KOŞ

EVG_Header_NRC_v02_D01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Run1_P1.jpg

8. KOŞU:
MİL OBURU BİR KEZ DAHA UZUN YOLA ÇIKMA VAKTİ.

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P2.jpg

Bu doğru. Bu hafta birkaç mil tüketeceksin. Bu senin dönüm noktası koşun
ve hiç olmadığı kadar uzağa gideceksin. Bu hedefleri aş bakalım.

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P3.jpg

SENİ NELER BEKLİYOR? Bu senin Uzun Koşun. Hedef bu mesafeyi kat etmek. Tempon ise şimdiye kadarkinden daha fazla kilometre
kat etmene yetecek kadar rahat olmalı. Fazladan attığın her adımla dayanıklılığını artırıyorsun.

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P4.jpg

ANTRENMAN Nike+ Run Club uygulamasında en uzağa gittiğin koşunu bul ve bunu geçmek için yola koyul. İster beş dakika ister
beş kilometre fazla git, kendi iyi hissetmelisin. Burada mesele hız değil; mesele kendi rekorunu aşmak.
Mesafeyi kat etmeye odaklan ve ihtiyaç duyduğunda güç topla.

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P5.jpg

İPUCU Bu mesafeyi kat etmek için biraz motivasyona mı ihtiyacın var? Uygulamaya kaydettiğin en uzak koşunun ezeli rakibine
ait olduğunu ve onu yenmen gerektiğini hayal et. Bunun tuhaf olduğunu biliyoruz ama her koşucunun bir rekabet
tarzı vardır. Bu yanını keşfederek daha fazlasını başarabilirsin. Rakibinin en uzak koşusunu
geçene kadar bırakayım deme; böylece koşunun sonunda kendini geçmiş olacaksın.

NikeDigital_RN_RSG_Run8_P6.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Run8_P8_tr.jpg

SIRADAKİ KOŞU: PİSTE HÜCUM Piste çıkmaya hazırsın. O (400 metrelik) oval pist gerçek
koşucular içindir. Tıpkı diğerleri gibi sen de oraya aitsin.

İLGİLİ MAKALE: SANA UYGUN FORMU BUL Şimdiye kadar birkaç farklı türde koşu yaptın. Artık formunun koşu
deneyimini nasıl etkileyeceğini düşünmeye başlama zamanı.

NRC_MemberServicesFooter_DESKTOP_ENLU_jk.jpg

Dünya çapında Nike+
Run Club topluluğuyla
koş ve antrenman yap.

En iyi koşu uygulamasıyla rotanı,
mesafeni, temponu ve
süreni takip et.

Nike Master Trainer'lar tarafından
oluşturulan 100'den fazla
antrenmanla daha ustaca
koş ve daha iyi antrenman yap.

BİZİMLE KOŞ

NIKE+ RUNNING UYGULAMASI

NIKE+ TRAINING CLUB

KOŞU AYAKKABILARI

KOŞU GİYSİLERİ VE EKİPMANLARI

KOLEKSİYONLAR

ÖNE ÇIKANLAR

Loading