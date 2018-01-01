YERİNİ AL HAZIRLAN BAŞLA: 10 KOŞUDAN SEKİZİNCİSİNİ KOŞ
8. KOŞU:
MİL OBURUBİR KEZ DAHA UZUN YOLA ÇIKMA VAKTİ.
Bu doğru. Bu hafta birkaç mil tüketeceksin. Bu senin dönüm noktası koşun
ve hiç olmadığı kadar uzağa gideceksin. Bu hedefleri aş bakalım.
SENİ NELER BEKLİYOR?Bu senin Uzun Koşun. Hedef bu mesafeyi kat etmek. Tempon ise şimdiye kadarkinden daha fazla kilometre
kat etmene yetecek kadar rahat olmalı. Fazladan attığın her adımla dayanıklılığını artırıyorsun.
ANTRENMANNike+ Run Club uygulamasında en uzağa gittiğin koşunu bul ve bunu geçmek için yola koyul. İster beş dakika ister
beş kilometre fazla git, kendi iyi hissetmelisin. Burada mesele hız değil; mesele kendi rekorunu aşmak.
Mesafeyi kat etmeye odaklan ve ihtiyaç duyduğunda güç topla.
İPUCUBu mesafeyi kat etmek için biraz motivasyona mı ihtiyacın var? Uygulamaya kaydettiğin en uzak koşunun ezeli rakibine
ait olduğunu ve onu yenmen gerektiğini hayal et. Bunun tuhaf olduğunu biliyoruz ama her koşucunun bir rekabet
tarzı vardır. Bu yanını keşfederek daha fazlasını başarabilirsin. Rakibinin en uzak koşusunu
geçene kadar bırakayım deme; böylece koşunun sonunda kendini geçmiş olacaksın.
SIRADAKİ KOŞU: PİSTE HÜCUMPiste çıkmaya hazırsın. O (400 metrelik) oval pist gerçek
koşucular içindir. Tıpkı diğerleri gibi sen de oraya aitsin.