İPUCU Bu mesafeyi kat etmek için biraz motivasyona mı ihtiyacın var? Uygulamaya kaydettiğin en uzak koşunun ezeli rakibine

ait olduğunu ve onu yenmen gerektiğini hayal et. Bunun tuhaf olduğunu biliyoruz ama her koşucunun bir rekabet

tarzı vardır. Bu yanını keşfederek daha fazlasını başarabilirsin. Rakibinin en uzak koşusunu

geçene kadar bırakayım deme; böylece koşunun sonunda kendini geçmiş olacaksın.

