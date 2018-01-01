SENİ NELER BEKLİYOR? Ağır antrenmanlar arasında (Hız Koşuları veya Uzun Koşular) güç toplamak için bir gün boşluk bırakmak önemlidir. Bu

her zaman dinlenmek anlamına gelmez. Kısa, kolay bir koşuya çıkıp vücudunun etkin bir şekilde güç toplamasını da

sağlayabilirsin. Bu antrenman, bir Güç Toplama Koşusu sırasında her şeyin yolunda ve kontrol altında olması için tasarlandı.