3. KOŞU:
HIZ KONTROLÜÖNEMLİ OLAN HER ZAMAN HIZLI KOŞMAK DEĞİLDİR; USTACA KOŞMAKTIR.
Bu antrenmanın amacı, koşu boyunca rahat olduğun bir tempo belirlemektir.
Önemli olan her zaman hızlı koşmak değildir; ustaca koşmaktır.
SENİ NELER BEKLİYOR?Ağır antrenmanlar arasında (Hız Koşuları veya Uzun Koşular) güç toplamak için bir gün boşluk bırakmak önemlidir. Bu
her zaman dinlenmek anlamına gelmez. Kısa, kolay bir koşuya çıkıp vücudunun etkin bir şekilde güç toplamasını da
sağlayabilirsin. Bu antrenman, bir Güç Toplama Koşusu sırasında her şeyin yolunda ve kontrol altında olması için tasarlandı.
ANTRENMAN8 dakika boyunca koş ve aynı rotadan başlangıç noktasına geri dön. İkinci yarı biraz daha hızlı olmalı; ancak ilk baştaki hızını
bir dakikadan fazla aşmamalı. Hedefin kendini zorlamamak ve bütün koşu boyunca rahat bir tempoyu korumak.
İPUCUSon koşun çok hızlıydı! Bir Hız Koşusunun ardından toparlanmak için bir Güç Toplama Koşusundan daha iyisi yoktur. Koşu
süresi boyunca kolay ve rahat bir tempoda koşmayı temel hedefin haline getirerek bir sonraki büyük çaban için bacaklarının
güç toplamasını sağla.
SIRADAKİ KOŞU: HARİTA OLUŞTURUCUUzun yola çıkma vakti.
İster bir, ister beş kilometre olsun, meydan okuma hep aynı.