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YERİNİ AL HAZIRLAN BAŞLA: 10 KOŞUDAN İLKİNİ KOŞ

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1. KOŞU:
DIŞARI ÇIK KOŞUNUN BİRİNCİ KURALI ŞUDUR: KOŞ!

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Kulağa oldukça kolay geliyor, değil mi? Ama işin en zor yanı başlamak.
O zaman bu engeli geçip ilk koşuya hemen başlayalım. Kendini kanıtlama zamanı.
Bağcıklarını bağla ve dışarı çık.

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SENİ NELER BEKLİYOR? Aynı rotayı gidip gelerek başlayacağız. Mesele yola koyulmak ve
aklınla vücudunu yavaşça koşu fikrine ısıtmak.

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ANTRENMAN Başlamadan önce, Nike+ Running uygulamasını Temel Koşu'ya ayarla.
5 dakika boyunca koş, ardından geriye doğru tekrar koş. Gerçekten hepsi bu kadar.

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İPUCU Bugün ne kadar mesafe kat ettiğini veya ne kadar hızlı koştuğunu düşünerek kafanı yorma. Efor sarf ederken
çok zorlanmamalısın. Rahat değilsen rahat edene dek temponu yavaşlat. Yola koyulup bacaklarını hareket ettirdiğinde
zafer senindir. Bunu yaptıysan başardın demektir. Harikasın. Bu küçük zaferi ve büyük adımı kutlamak
için harika olan başka şeylerden bahsedelim. Konumuz elbette koşu.

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SIRADAKİ KOŞU: MÜZİK AVCISI Sokakları kendi kişisel dans pistin gibi düşün. Şimdi harekete
geç, kendi ritmini bul ve kişiye özel bir çalma listesinin ritmine
göre farklı tempolarda koşmayı dene.

İLGİLİ MAKALE: KOŞUNUN HARİKA OLMASININ NEDENLERİ Tabii ki sağlık açısından faydaları önemli, ancak koşuyu
boş vaktini değerlendirmenin en güzel yollarından biri
kılan çok fazla şey var.

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Dünya çapında Nike+
Run Club topluluğuyla
koş ve antrenman yap.

En iyi koşu uygulamasıyla rotanı,
mesafeni, temponu ve
süreni takip et.

Nike Master Trainer'lar tarafından
oluşturulan 100'den fazla
antrenmanla daha ustaca
koş ve daha iyi antrenman yap.

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