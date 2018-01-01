İPUCU Bugün ne kadar mesafe kat ettiğini veya ne kadar hızlı koştuğunu düşünerek kafanı yorma. Efor sarf ederken

çok zorlanmamalısın. Rahat değilsen rahat edene dek temponu yavaşlat. Yola koyulup bacaklarını hareket ettirdiğinde

zafer senindir. Bunu yaptıysan başardın demektir. Harikasın. Bu küçük zaferi ve büyük adımı kutlamak

için harika olan başka şeylerden bahsedelim. Konumuz elbette koşu.