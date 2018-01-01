Kulağa oldukça kolay geliyor, değil mi? Ama işin en zor yanı başlamak.
O zaman bu engeli geçip ilk koşuya hemen başlayalım. Kendini kanıtlama zamanı.
Bağcıklarını bağla ve dışarı çık.
SENİ NELER BEKLİYOR?Aynı rotayı gidip gelerek başlayacağız. Mesele yola koyulmak ve
aklınla vücudunu yavaşça koşu fikrine ısıtmak.
ANTRENMANBaşlamadan önce, Nike+ Running uygulamasını Temel Koşu'ya ayarla.
5 dakika boyunca koş, ardından geriye doğru tekrar koş. Gerçekten hepsi bu kadar.
İPUCUBugün ne kadar mesafe kat ettiğini veya ne kadar hızlı koştuğunu düşünerek kafanı yorma. Efor sarf ederken
çok zorlanmamalısın. Rahat değilsen rahat edene dek temponu yavaşlat. Yola koyulup bacaklarını hareket ettirdiğinde
zafer senindir. Bunu yaptıysan başardın demektir. Harikasın. Bu küçük zaferi ve büyük adımı kutlamak
için harika olan başka şeylerden bahsedelim. Konumuz elbette koşu.
SIRADAKİ KOŞU: MÜZİK AVCISISokakları kendi kişisel dans pistin gibi düşün. Şimdi harekete
geç, kendi ritmini bul ve kişiye özel bir çalma listesinin ritmine
göre farklı tempolarda koşmayı dene.