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YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA: BİTİŞ ÇİZGİSİ YOK

KOŞU PLANI
YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA
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BİTİŞ ÇİZGİSİ
YOK SEN HEP BİR KOŞUCUYDUN. ŞİMDİ BUNU KANITLADIN.

ANTRENMAN PROGRAMINI OLUŞTUR
YERİNİ AYIRT
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Tebrikler. Başardın! "Yerini Al, Hazırlan, Başla" yolculuğunu tamamladın. Bize inanmadın belki ama sen başından beri bir koşucuydun. Artık bu gerçeği kendine de kanıtladın.

Bu yolculuk boyunca kendini bir koşucu olarak tanımladın:

Mil dökümlerini öğrendin. Güç Toplama Günleri hakkında bilgi edindin. Çapraz antrenman hakkında bilgi edindin.
Uzun mesafe koştun. Ustaca koştun. HIZLI koştun.

Yepyeni bir şeye hazır olduğunu kanıtladın. Seçkin koşucularla aynı antrenmanları yapabileceğini
kanıtladın. Başından beri bunu içinde taşıdığını kanıtladın. Koşu Dünyası senin.

Peki, şimdi sırada ne var? Şimdi koşuya devam edeceksin. Hayat boyu sürecek bir koşu hikayesinin giriş bölümündesin.
Sıklıkla kullandığımız bir ifade var ve bunun tüm koşu yolculukları için geçerli olduğunu düşünüyoruz.

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Koşu bir maceradır. Seni hayal bile edemeyeceğin yerlere götürebilir.

Daha hızlı olmak veya daha uzun mesafe koşmak mı istiyorsun? Bir yarışta koşmak mı istiyorsun? Yoksa bir koşu kulübüne katılmak mı istiyorsun?
O zaman bizimlesin. Sıradaki hedefinin peşinden gitmek için ihtiyaç duyduğun tüm araçları bul.

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İLGİLİ MAKALE: TÜM KOŞUCULARIN SPORCU OLMASI GEREKİR Sen sadece bir koşucu değilsin. Bir sporcusun. Çapraz antrenmanın, neden
Güç Toplama Gününden faydalanmanın harika bir yolu olduğunu öğren.

NRC ANTRENMAN PLANLARI Her şey bir planla başlar. Hedeflerine uygun planı bul.

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Dünya çapında Nike+
Run Club topluluğuyla
koş ve antrenman yap.

En iyi koşu uygulamasıyla rotanı,
mesafeni, temponu ve
süreni takip et.

Nike Master Trainer'lar tarafından
oluşturulan 100'den fazla
antrenmanla daha ustaca
koş ve daha iyi antrenman yap.

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