Tebrikler. Başardın! "Yerini Al, Hazırlan, Başla" yolculuğunu tamamladın. Bize inanmadın belki ama sen başından beri bir koşucuydun. Artık bu gerçeği kendine de kanıtladın.



Bu yolculuk boyunca kendini bir koşucu olarak tanımladın:



Mil dökümlerini öğrendin. Güç Toplama Günleri hakkında bilgi edindin. Çapraz antrenman hakkında bilgi edindin.

Uzun mesafe koştun. Ustaca koştun. HIZLI koştun.



Yepyeni bir şeye hazır olduğunu kanıtladın. Seçkin koşucularla aynı antrenmanları yapabileceğini

kanıtladın. Başından beri bunu içinde taşıdığını kanıtladın. Koşu Dünyası senin.



Peki, şimdi sırada ne var? Şimdi koşuya devam edeceksin. Hayat boyu sürecek bir koşu hikayesinin giriş bölümündesin.

Sıklıkla kullandığımız bir ifade var ve bunun tüm koşu yolculukları için geçerli olduğunu düşünüyoruz.