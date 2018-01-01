Tebrikler. Başardın! "Yerini Al, Hazırlan, Başla" yolculuğunu tamamladın.Bize inanmadın belki ama sen başından beri bir koşucuydun. Artık bu gerçeği kendine de kanıtladın.
Bu yolculuk boyunca kendini bir koşucu olarak tanımladın:
Mil dökümlerini öğrendin. Güç Toplama Günleri hakkında bilgi edindin. Çapraz antrenman hakkında bilgi edindin.
Uzun mesafe koştun. Ustaca koştun. HIZLI koştun.
Yepyeni bir şeye hazır olduğunu kanıtladın. Seçkin koşucularla aynı antrenmanları yapabileceğini
kanıtladın. Başından beri bunu içinde taşıdığını kanıtladın. Koşu Dünyası senin.
Peki, şimdi sırada ne var? Şimdi koşuya devam edeceksin. Hayat boyu sürecek bir koşu hikayesinin giriş bölümündesin.
Sıklıkla kullandığımız bir ifade var ve bunun tüm koşu yolculukları için geçerli olduğunu düşünüyoruz.
Koşu bir maceradır. Seni hayal bile edemeyeceğin yerlere götürebilir.
Daha hızlı olmak veya daha uzun mesafe koşmak mı istiyorsun? Bir yarışta koşmak mı istiyorsun? Yoksa bir koşu kulübüne katılmak mı istiyorsun?
O zaman bizimlesin. Sıradaki hedefinin peşinden gitmek için ihtiyaç duyduğun tüm araçları bul.
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Güç Toplama Gününden faydalanmanın harika bir yolu olduğunu öğren.
NRC ANTRENMAN PLANLARIHer şey bir planla başlar. Hedeflerine uygun planı bul.