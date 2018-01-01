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YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA: KOŞUCU MİTLERİNİ ÇÜRÜTÜYORUZ

KOŞU PLANI
YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA
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KOŞUCU MİTLERİNİ
ÇÜRÜTÜYORUZ NEYİN UYDURMA NEYİN GERÇEK OLDUĞUNU ANLATALIM.

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Koşuyla ilgili saçma şeyler duymuşsundur.
Neyin uydurma neyin gerçek olduğunu anlatalım.

CİDDİ KOŞUCULAR YALNIZCA KISA ŞORT GİYER Daha kısa kıyafetler, dikkatinin daha az dağılması anlamına gelir. Ama gerçek bir koşucu olmak için atlet
ve yarış şortu giymen gerekmez. Nike.com adresindeki koşu kataloğumuza veya giysi seçeneklerimize
hızlıca göz atarak bu sporun her tarzdan sporcu için ne kadar ulaşılabilir olduğunu görebilirsin. HER TRAFİK IŞIĞINDA YERİNDE KOŞMAN GEREKİR Köşede beklerken hareket edeceksin diye bir kural yok. Bazıları her zaman hareket etmeyi tercih eder. Bu kişisel
bir tercihtir ve koşunun ortasında dinlenmenin kimseye zararı yoktur. Üstelik istatistiklerin bundan etkilenmez.
Sen durduğunda Nike+ Running uygulaması da durur; yani duraklat düğmesine basmak zorunda değilsin. KOŞU TUVALET SIKINTISI YARATIR Gerçek şu ki her şey olabilir. Ama hazırlıklı olmaya çalış. Uzun Koşuya çıkıyorsan halka açık
tuvaletlerin bulunduğu yerlere göre rotanı planla. Arazide koşuya çıkıyorsan doğayla
bütünleşmekten korkma. Zorlu bir spor, değil mi? ÖNEMLİ OLAN KAT ETTİĞİN MESAFEDİR Belirli bir mesafe hedefine ulaşacağım diye kendini yiyip bitirme. Sayı bir antrenmanın kalitesini
ölçmeye yetmez. Bir koşunun gerçek ölçütü, kendini nasıl hissettiğin ve nasıl bir çaba sarf ettiğindir. YARIŞTAN ÖNCE KARBONHİDRAT YÜKLEMESİ YAPMAN GEREKİR Başlangıç çizgisine geçmeden önce yeterince kalori almak (ve yeterince uyumak) çok önemlidir,
ancak bir maraton mesafesinde veya daha fazlasında mücadele etmiyorsan makarna partisi vermene
gerek yok. Çok fazla karbonhidrat, daha kısa mesafelerde seni yavaşlatabilir. KOŞUCULAR YALNIZDIR Elbette koşu, yoğun yaşamının harala gürelesinden kaçmanın harika bir yoludur. Ama aynı zamanda sosyal bir spordur.
Herhangi bir koşu kulübüne veya yarışa katıldığında koşu topluluğunun ne kadar canlı ve samimi olduğunu göreceksin. KOŞUCULAR KENDİLERİNE HAS BİR DİLİ OLAN TUHAF TİPLERDİR
(EL SALLAMA DA NE?) Her sporda olduğu gibi koşuda da bazı teknik terimler vardır. Bunlarla ilgili yardım için Koşu Dili Kılavuzuna
göz atman yeterli. Koşucular pek çok kişinin anlamayacağı laflardan heyecan duyma eğilimindedir ("Tam
beş aşama atladım ve bir tempolu koşu yaptım. Yaşasın!"). Ama niyetimiz iyi. Koşucular koşuyu severler.
Bu bizim için bir alt kültür. Artık kendi antrenman hikayelerini paylaşmaya başlayabilirsin. Bir sonraki koşuya
çıkışında arkaya doğru el sallamaktan çekinme. KOŞU SIKICIDIR Bu bir mit bile değil. Sadece bahane. Koşunun nesnel olarak mükemmel olmasının nedenleri
ile ilgili kapsamlı listemize göz at. EĞLENİYORSAM GERÇEK BİR KOŞUCU OLAMAM Herhalde bu yapılabilecek en yanlış yorum. Çok fazla sayıda kişi, koşunun eziyet olduğunu, yani
ciddi koşucuların açıklanması mümkün olmayan şekilde acıdan keyif alan insanlar olduğunu düşünüyor.
Ama eğlenceli olmalı! Akıllıca bir başlangıç yapar, bir rutin geliştirir, birkaç koşu arkadaşı edinir, rahat
edeceğin tempoyu bulur ve ilerleme kaydettiğini görürsen koşuya aşık olacaksın.

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SIRADAKİ MAKALE: TEMEL KOŞU EKİPMANLARI Sahip olman gereken koşu ekipmanlarının ardındaki performans
yeniliklerini öğren. Böylece en iyi performansını gösterebilirsin.

İLGİLİ MAKALE: SIK SORULAN SORULARIN YANITINI AL Sen koşuyla ilgili sorularını sor. Biz de gelecek vaat eden bir
koşu yıldızı olarak "sık sorulan sorularını" yanıtlayalım.

YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA: 10 KOŞU PLANI Koşunun birinci kuralı koşmaktır.
Kulağa oldukça kolay geliyor, değil mi?

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