İster bir, ister beş kilometre olsun, meydan okuma hep aynı. Yakın zamanda koşunun

kendini daha fazla, daha uzun mesafeyle ve daha yüksek hızla zorlamayı öğrenmek

olduğunu keşfedeceksin (henüz keşfetmediysen tabii!). Önemli olan bunu yaparken eğlenmek.