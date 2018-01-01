YERİNİ AL HAZIRLAN BAŞLA: 10 KOŞUDAN DÖRDÜNCÜSÜNÜ KOŞ
4. KOŞU:
HARİTA OLUŞTURUCUHIZ VE MESAFE DENEMELERİNİ ZATEN YAPTIN. AMA ARTIK
UZUN YOLA ÇIKMA VAKTİ. BU SENİN İÇİN DİLEDİĞİN ANLAMA GELEBİLİR.
İster bir, ister beş kilometre olsun, meydan okuma hep aynı. Yakın zamanda koşunun
kendini daha fazla, daha uzun mesafeyle ve daha yüksek hızla zorlamayı öğrenmek
olduğunu keşfedeceksin (henüz keşfetmediysen tabii!). Önemli olan bunu yaparken eğlenmek.
SENİ NELER BEKLİYOR?Bu antrenman, mesafeden gözün korkmaksızın Uzun Koşu ile tanışman için tasarlandı.
Pozitif kal, yaratıcı ol ve bu işi hallet.
ANTRENMANKoşu bir sanattır. Bugün ise sanatçı sensin. Temel hedefin her zamankinden daha uzun (veya daha uzağa)
koşmak. Yaratıcı bir rota tasarlayarak ilk Uzun Koşunu arkadaşlarınla paylaşacağın bir şahesere dönüştürmek
için Nike+ Running uygulamasını kullan ve kilometreleri düşünmeyi bırak.
İPUCURota tasarımını sade tut. Koşu sırasında karşılaşacağın sokaklardan, patika veya açık alanlardan
faydalanmanın yollarını düşün. Ayağınla yaratacağın bu sanat eserini tamamlamak için kat edeceğin
mesafeyi göz önünde bulundurmayı unutma. Amaç, duvara toslamadan tasarımını tamamlamak
(ve bitiş çizgisine ulaşmak). Tempo bir önceki koşudaki gibi rahat olmalıdır. Daha uzun koşu, daha hızlı
veya zor koşu anlamına gelmez; uzun koşu uzun koşudur.
SIRADAKİ KOŞU: SEVİYE ATLAYarı yola ulaştın! Bundan sonrası yokuş aşağı...
Bu koşuda aşman gereken yokuşlar hariç.