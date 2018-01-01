Bu dili konuşmak, kendini gerçek bir koşucu gibi hissetmene yardımcı olacaktır.

İşte bilmen gereken 10 koşucu terimi.

1 – HIZ KOŞUSU

Hız Koşusu, birden fazla kısa periyot boyunca hızlı koştuğun antrenmandır. Bu aralıklar, güç toplama süresiyle

aynı uzunlukta ve tempoda olabileceği gibi farklı mesafeler, tempolar ve güç toplama

süreleri de içerebilir. Aralıklar, en yüksek hızını geliştirmenin en iyi yoludur. Bu tarzda bir antrenman ideal olarak

parkurda yapılır ancak hemen hemen istediğin her yerde de yapabilirsin. Caddeleri, trafik ışıklarını ve hatta ağaçları aralık belirleyici olarak kullanabilirsin.

2 – DAYANIKLILIK KOŞUSU

Dayanıklılık Koşusu, rahat bir tempoda yapılan uzun mesafe koşusudur. Vücudun ve zihnin uzun mesafelere

uyum sağlamasına yardımcı olan bu koşu, antrenmanının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu koşunun Aşamalı Koşu gibi yapılması

gerekir (Aşamalı Koşu tanımına bak).

3 – GÜÇ TOPLAMA KOŞUSU

Güç Toplama Koşuları, daha düşük bir hızla başlayıp daha yüksek bir hızla bitirilen koşulardır.

Bunlar dayanıklılığı artırır ve vücudun koşu stresine uyum sağlamasına olanak tanır.

Güç Toplama Koşuları, sıkı antrenmanların kadar önemlidir.

4 – AŞAMALI KOŞU

Aşamalı Koşular, zorlu antrenmanlarının arasındaki günlerde yaptığın koşulardır. Zorlayıcı olması gerekmez

ama aşamalı şekilde koşulmalıdır (Aşamalı Koşunun tanımına bak). Hız veya güç antrenmanı yapmadığın zamanlar

aşamalı koşmayı hedeflemen gerekir.

5 – FARTLEK

İsveççe hız oyunu anlamına gelen Fartlek antrenmanı, kesintisiz koşu süresince mesafenin ve

temponun değiştirilmesiyle hız ve güce odaklanır. Örneğin; bir Fartlek antrenmanında bir dakika hafif koşunun ardından

bir dakika hızlı koşu, belli süre, kilometre veya cadde boyunca

tekrar edilir.

6 – HIZLI TEMPO

Bu, belirli bir mesafe boyunca yüksek ve sabit bir tempoyu koruyup rahatsız olarak vücuduna

rahat olmayı öğreten hızdır.

7 – AŞAMALAR

Bunlar seni yormaksızın genel hızını geliştiren, çok kısa, hızlı egzersizlerdir. Depar değil

ama hızlı, rahat koşu. Her aşama arasında bolca güç toplama antrenmanı yap. Koşudan sonra iki veya üçle

başla ve sonunda bunu artır.

8 – AŞIRI İÇE BASMA

Bu durum, topuğun yerle temas ettiğinde ve baş parmağınla ayak parmaklarını yerden

keserken ayağın aşırı derecede içe doğru döndüğünde meydana gelir.

9 – KR VEYA KZ

Kişisel rekor veya kişisel zirve, kişinin belli bir mesafede en hızlı olduğu süredir.

10 – TEMPO

Koşucular için tempo, bir kilometreyi koştukları süredir. Yani

10 dakikalık tempo, 10 dakikada bir kilometre koşmak anlamına gelir.