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YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA: KOŞUCU DİLİ

KOŞU PLANI
YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA
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KOŞUCU
DİLİ GERÇEK BİR KOŞUCU GİBİ KONUŞ.

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Bu dili konuşmak, kendini gerçek bir koşucu gibi hissetmene yardımcı olacaktır.
İşte bilmen gereken 10 koşucu terimi. 1 – HIZ KOŞUSU Hız Koşusu, birden fazla kısa periyot boyunca hızlı koştuğun antrenmandır. Bu aralıklar, güç toplama süresiyle
aynı uzunlukta ve tempoda olabileceği gibi farklı mesafeler, tempolar ve güç toplama
süreleri de içerebilir. Aralıklar, en yüksek hızını geliştirmenin en iyi yoludur. Bu tarzda bir antrenman ideal olarak
parkurda yapılır ancak hemen hemen istediğin her yerde de yapabilirsin. Caddeleri, trafik ışıklarını ve hatta ağaçları aralık belirleyici olarak kullanabilirsin. 2 – DAYANIKLILIK KOŞUSU Dayanıklılık Koşusu, rahat bir tempoda yapılan uzun mesafe koşusudur. Vücudun ve zihnin uzun mesafelere
uyum sağlamasına yardımcı olan bu koşu, antrenmanının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu koşunun Aşamalı Koşu gibi yapılması
gerekir (Aşamalı Koşu tanımına bak). 3 – GÜÇ TOPLAMA KOŞUSU Güç Toplama Koşuları, daha düşük bir hızla başlayıp daha yüksek bir hızla bitirilen koşulardır.
Bunlar dayanıklılığı artırır ve vücudun koşu stresine uyum sağlamasına olanak tanır.
Güç Toplama Koşuları, sıkı antrenmanların kadar önemlidir. 4 – AŞAMALI KOŞU Aşamalı Koşular, zorlu antrenmanlarının arasındaki günlerde yaptığın koşulardır. Zorlayıcı olması gerekmez
ama aşamalı şekilde koşulmalıdır (Aşamalı Koşunun tanımına bak). Hız veya güç antrenmanı yapmadığın zamanlar
aşamalı koşmayı hedeflemen gerekir. 5 – FARTLEK İsveççe hız oyunu anlamına gelen Fartlek antrenmanı, kesintisiz koşu süresince mesafenin ve
temponun değiştirilmesiyle hız ve güce odaklanır. Örneğin; bir Fartlek antrenmanında bir dakika hafif koşunun ardından
bir dakika hızlı koşu, belli süre, kilometre veya cadde boyunca
tekrar edilir. 6 – HIZLI TEMPO Bu, belirli bir mesafe boyunca yüksek ve sabit bir tempoyu koruyup rahatsız olarak vücuduna
rahat olmayı öğreten hızdır. 7 – AŞAMALAR Bunlar seni yormaksızın genel hızını geliştiren, çok kısa, hızlı egzersizlerdir. Depar değil
ama hızlı, rahat koşu. Her aşama arasında bolca güç toplama antrenmanı yap. Koşudan sonra iki veya üçle
başla ve sonunda bunu artır. 8 – AŞIRI İÇE BASMA Bu durum, topuğun yerle temas ettiğinde ve baş parmağınla ayak parmaklarını yerden
keserken ayağın aşırı derecede içe doğru döndüğünde meydana gelir. 9 – KR VEYA KZ Kişisel rekor veya kişisel zirve, kişinin belli bir mesafede en hızlı olduğu süredir. 10 – TEMPO Koşucular için tempo, bir kilometreyi koştukları süredir. Yani
10 dakikalık tempo, 10 dakikada bir kilometre koşmak anlamına gelir.

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SIRADAKİ MAKALE: BİTİŞ ÇİZGİSİ YOK Koşucuysan koşman gerek. Hedeflerin devam etmeni nasıl
sağlayacağını ve arkadaşların motivasyonunu nasıl koruyacağını gör.

İLGİLİ MAKALE: KOŞUNUN HARİKA OLMASININ NEDENLERİ Kesinlikle sağlık açısından faydaları önemli ancak koşuyu en iyi boş
vakit değerlendirme yollarından biri kılan çok fazla neden var.

YERİNİ AL HAZIRLAN BAŞLA: 10 KOŞU PLANI Koşunun birinci kuralı koşmaktır.
Kulağa oldukça kolay geliyor, değil mi?

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