Bu dili konuşmak, kendini gerçek bir koşucu gibi hissetmene yardımcı olacaktır.
İşte bilmen gereken 10 koşucu terimi.1 – HIZ KOŞUSUHız Koşusu, birden fazla kısa periyot boyunca hızlı koştuğun antrenmandır. Bu aralıklar, güç toplama süresiyle
aynı uzunlukta ve tempoda olabileceği gibi farklı mesafeler, tempolar ve güç toplama
süreleri de içerebilir. Aralıklar, en yüksek hızını geliştirmenin en iyi yoludur. Bu tarzda bir antrenman ideal olarak
parkurda yapılır ancak hemen hemen istediğin her yerde de yapabilirsin. Caddeleri, trafik ışıklarını ve hatta ağaçları aralık belirleyici olarak kullanabilirsin.2 – DAYANIKLILIK KOŞUSUDayanıklılık Koşusu, rahat bir tempoda yapılan uzun mesafe koşusudur. Vücudun ve zihnin uzun mesafelere
uyum sağlamasına yardımcı olan bu koşu, antrenmanının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu koşunun Aşamalı Koşu gibi yapılması
gerekir (Aşamalı Koşu tanımına bak).3 – GÜÇ TOPLAMA KOŞUSUGüç Toplama Koşuları, daha düşük bir hızla başlayıp daha yüksek bir hızla bitirilen koşulardır.
Bunlar dayanıklılığı artırır ve vücudun koşu stresine uyum sağlamasına olanak tanır.
Güç Toplama Koşuları, sıkı antrenmanların kadar önemlidir.4 – AŞAMALI KOŞUAşamalı Koşular, zorlu antrenmanlarının arasındaki günlerde yaptığın koşulardır. Zorlayıcı olması gerekmez
ama aşamalı şekilde koşulmalıdır (Aşamalı Koşunun tanımına bak). Hız veya güç antrenmanı yapmadığın zamanlar
aşamalı koşmayı hedeflemen gerekir.5 – FARTLEKİsveççe hız oyunu anlamına gelen Fartlek antrenmanı, kesintisiz koşu süresince mesafenin ve
temponun değiştirilmesiyle hız ve güce odaklanır. Örneğin; bir Fartlek antrenmanında bir dakika hafif koşunun ardından
bir dakika hızlı koşu, belli süre, kilometre veya cadde boyunca
tekrar edilir.6 – HIZLI TEMPOBu, belirli bir mesafe boyunca yüksek ve sabit bir tempoyu koruyup rahatsız olarak vücuduna
rahat olmayı öğreten hızdır.7 – AŞAMALARBunlar seni yormaksızın genel hızını geliştiren, çok kısa, hızlı egzersizlerdir. Depar değil
ama hızlı, rahat koşu. Her aşama arasında bolca güç toplama antrenmanı yap. Koşudan sonra iki veya üçle
başla ve sonunda bunu artır.8 – AŞIRI İÇE BASMABu durum, topuğun yerle temas ettiğinde ve baş parmağınla ayak parmaklarını yerden
keserken ayağın aşırı derecede içe doğru döndüğünde meydana gelir.9 – KR VEYA KZKişisel rekor veya kişisel zirve, kişinin belli bir mesafede en hızlı olduğu süredir.10 – TEMPOKoşucular için tempo, bir kilometreyi koştukları süredir. Yani
10 dakikalık tempo, 10 dakikada bir kilometre koşmak anlamına gelir.
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sağlayacağını ve arkadaşların motivasyonunu nasıl koruyacağını gör.
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vakit değerlendirme yollarından biri kılan çok fazla neden var.
YERİNİ AL HAZIRLAN BAŞLA: 10 KOŞU PLANIKoşunun birinci kuralı koşmaktır.
Kulağa oldukça kolay geliyor, değil mi?