İyi haber şu; buradan sonrası artık yokuş aşağı... Yokuş demişken… Yokuşlarla

uğraşmaya hazır ol. Neden mi? Eğlenceli olduğu için değil. Önemli

olduğu için. Çıkabileceğin en fazla yüksekliğe kadar kendini zorla ve

ardından ilerlemeni kutla.