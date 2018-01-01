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YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA: 10 KOŞUDAN BEŞİNCİSİNİ KOŞ

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5. KOŞU:
SEVİYE ATLA 10 KOŞULUK MÜCADELENİN YARISINA GELDİN. İYİ GİDİYORSUN.

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İyi haber şu; buradan sonrası artık yokuş aşağı... Yokuş demişken… Yokuşlarla
uğraşmaya hazır ol. Neden mi? Eğlenceli olduğu için değil. Önemli
olduğu için. Çıkabileceğin en fazla yüksekliğe kadar kendini zorla ve
ardından ilerlemeni kutla.

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SENİ NELER BEKLİYOR? Antrenmanına yokuş veya eğim eklemek, seni zamanla daha güçlü bir koşucu
haline getirecek. Kardiyovasküler sistemini zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda
kalça kaslarını güçlendirip koşu verimini artıracak.

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ANTRENMAN Orta büyüklükteki bir yokuş/merdiven/eğimde yapabildiğin kadar hızlı koş ve güç toplamak için geri dönüp
aşağı doğru tempolu koş. 4 kere tekrarla. En az 30 saniye esnemeye çalış. Her tırmanış sonrasında
bir zafer çığlığı (veya koşu partnerinle bir beşlik çakmak) zorunlu değildir, ama kesinlikle önerilir.

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İPUCU Yokuş çıkarken çok fazla öne eğilme. Çenen göğsünün hizasında olacak şekilde hafifçe öne
eğilmen yeterli olur. Kuadriseps kaslarına çok yük binmemesi için daha kısa adımlar atarken, hızlı bir
tempoyu koru ve ivme yaratmak için kollarını kullan. Yokuş aşağı koşarken, nefesini kontrol altında
tutmaya ve nabzını düşürmeye odaklan.

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SIRADAKİ KOŞU: GÜÇ TOPLAMA GÖREVİ Temponla oyna, ama temel hedefin
vücuduna güç toplama fırsatı sunmak olacak.

İLGİLİ MAKALE: SANA UYGUN FORMU BUL Şimdiye kadar birkaç farklı türde koşu yaptın. Artık formunun
koşu deneyimini nasıl etkileyeceğini düşünmeye başlama zamanı.

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