Şimdiye kadar hızlı koşmayı deneyimledin. Sıradaki koşuda bunu bir tık
aşacağız. İşte, hızını daha da hızlı bulmana yardımcı olacak bazı ipuçları:TEMPONU BULKoşu sırasında farklı viteslerde gidersin. Hız çalışması sırasında biraz rahatsız olacak noktaya
kadar kendini zorlaman gerekir. Diğer her koşunun büyük bir kısmında konuşabilir (ve nefes alabilir!)
olman gerekir. Doğru hız, meydan okumayı ama her zaman sürdürülebilir bir meydan okumayı gerektirir.BAŞLADIĞINDAN DAHA HIZLI BİTİRKoşunun ikinci yarısını ilk yarısından daha hızlı koşmak için egzersiz yap. Bunu doğru şekilde yapmak
için vücudunu tanımak biraz zaman alabilir ama koşunun sonuna doğru uçmak gibisi yoktur.KENDİ HIZINI GEÇKendini başkalarıyla kıyaslama. Her koşunun amacı, sonunda başlangıçtakinden daha iyi hale gelmektir.
Kendini daha fazla aşmak için neye ihtiyaç duyduğuna odaklandığında kendi hızını da bulacaksın.SIRADAKİ HIZ KOŞUN İÇİN HAZIRLANEn sevdiğin atletizm yıldızını düşün. O kişi olduğunu hayal et. Şimdi de o kişi olarak bir yarışta koştuğunu
hayal et. Olimpiyatlardasın. Onların dünyanın en büyük sahnesinde hissettiklerini sen de Hız Koşusu sırasında
onu hissedersin. Seninle en sevdiğin koşucu arasındaki tek fark koştuğunuz süredir. Ama ikiniz de özelsiniz.
SIRADAKİ MAKALE: TÜM KOŞUCULARIN
SPORCU OLMASI GEREKİRArtık sadece bir koşucu değilsin. Bir sporcusun.
Çapraz antrenmanın, neden Güç Toplama Gününden
faydalanmanın harika bir yolu olduğunu öğren.
İLGİLİ MAKALE: SANA
UYGUN FORMU BULŞimdiye kadar birkaç farklı türde koşu yaptın.
Artık formunun koşu deneyimini nasıl etkileyeceğini
düşünmeye başlama zamanı.
YERİNİ AL HAZIRLAN BAŞLA:
10 KOŞU PLANIKoşunun birinci kuralı koşmaktır. Kulağa
oldukça kolay geliyor, değil mi?