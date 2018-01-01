Gelecek vaat eden bir koşu yıldızı
olarak kafanda oluşabilecek bazı
"sık sorulan soruları" yanıtlayalım.KOŞMADAN ÖNCE ESNEMEM GEREKİR Mİ?Geleneksel durağan esneme hareketleri, ısınmamış kaslar için uygun değildir. Esnemeyi
ısındıktan sonraya bırak. Kalça, kuadriseps ve hamstring kaslarını esnetmenin yanı
sıra dizleri karna çekme, A Atlamaları ve B Atlamaları gibi daha dinamik hareketler,
vücudunu koşuya hazırlamak için harika hareketlerdir.KOŞUNUN DİZLERİME ZARARI VAR MI?Koşu, diz eklemlerinin çevresindeki kasların güçlendirilmesine ve kemik
yoğunluğunun artırılmasına yardımcı olabilir. Her atletik çaba potansiyel riskler barındırsa
da güç toplamayı içeren mantıklı bir koşu planı güçlenmeye devam
etmeni sağlar. Koşu yolculuğuna başlamadan önce doktor tavsiyesi al.KOŞMADAN ÖNCE YEMEK YEMEM GEREKİR Mİ?Bu sorunun yanıtı kişiden kişiye göre değişir ancak koşu öncesinde ne aşırı tok ne de aşırı aç
olmalısın. İdeal olarak koşudan 1,5-2 saat önce kompleks karbonhidratlar ve biraz
proteinden oluşan hafif bir atıştırmalık, antrenman için ihtiyacın olan enerjiyi sağlar.KOŞU HER İSTEDİĞİMİ YİYEBİLECEĞİM
ANLAMINA GELİR Mİ?Hayır, koşu sevdiğin abur cuburlar konusunda serbest olacağın anlamına gelmez. Yiyecek
insanın yakıtıdır. Bu nedenle besleyici bir diyet daha iyi koşmana yardımcı olur. Ama
dengenin en önemli nokta olduğunu unutma. Canın biraz kek çekiyorsa kendini ödüllendir!KOŞARKEN SUYUMU VE TELEFONUMU
TAŞIMANIN EN İYİ YOLU NEDİR?Amaca uygun, çok yönlü bir çantayla koşmak istemiyorsan ihtiyacın olan malzemeleri
taşımanın farklı seçenekleri var. İşlevsel cepleri olan şortlara, akıllı telefonlar için kol
bantlarına ve hafif su şişesi kemerlerine bakabilirsin.KOŞU BANDI ÜZERİNDE KOŞMAYLA DIŞARIDA
KOŞMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?Koşu bandı, zemini ayağının altından çeker ve rüzgar direncini ortadan kaldırır. Havayla
mücadele edemeyeceğin veya çoğu koşu bandı dolgulu olduğu için etkiyi azaltmak
istediğin günlerde idealdir. Açık havada koşu ise sana yeni yerler keşfetme ve
manzaranın tadını çıkarma fırsatı sunar.BURADA OLAY NE?GRUP HALİNDE KOŞAN İNSANLAR GÖRÜYORUM?Daha önceden fark etmemiş olabilirsin ama artık günün erken saatlerinde
koşan kulüp üyelerini görmeye başlamışsındır. Bedenleri, yaş aralıkları,
deneyim ve yoğunluk düzeyleri farklı olabilir ama tüm koşu kulüplerinin ortak bir noktası
vardır: Topluluk. Yakınındaki bir NRC noktasında bizimle birlikte koş.
http://m.nike.com/us/en_us/c/running/nike-run-clubÖZENLE HAZIRLANMIŞ BEL
ÇANTALARINA GEREK VAR MI?Çok uzun mesafe koşularına çıkan bazı koşucular, atıştırmalık ve içecek taşımak
için su taşıma kemerleri takar. Bu kadar erzak hazırlamana henüz gerek yok
ancak hidrasyon tüm koşucular için önemlidir. Kısa, hızlı koşular için gerekmez
ama daha uzun koşularda yanında su taşımalısın. Mümkünse koşunu
bir çeşmenin yanından geçecek şekilde planla veya dışarıdayken içecek
alabilmek için yanında nakit taşı.BACAKLARIMDA TUHAF BİR AĞRI VAR?Koşucular buna alt bacak ağrısı derler. Alt bacak ağrıları pek hoş
değildir, antrenman hızını ve yoğunluğu çok kısa sürede artırdığında
oluşur. Bunu önlemenin bir yolu, en başta antrenmanını
dikkatli bir şekilde yükseltmektir. İyi bir kural: Uzun koşularda
daha önce yaptığının %10'undan fazlasını aşma.YANLARIMDA SİNİR BOZUCU BİR AĞRI VAR?Vücudun koşunun neden olduğu itilip kakılmaya alışkın olmadığından,
özellikle yeni başlayanlarda bunlar yaygın olarak görülür. Vücudunun
yan tarafına kramp girerse derin nefes al ve her nefeste karın bölgendeki
tüm havayı dışarı vermeye çalış. Karın bölgesinde ağrıya neden olan
aynı zorlama, mide rahatsızlığını da artırabilir. Acını hissediyoruz. Hem de
en iyi şekilde. Endişelenme. Hepimiz bu yoldan geçtik. Bu sorunları
önlemek için koşmadan önceki yeme alışkanlıklarını
nasıl değiştireceğini zamanla öğreneceksin.ÇIPLAK AYAKLA KOŞAN İNSANLAR VAR?Elbette ayağının altında yumuşak çimleri ve toprağı hissederek koşmak iyidir.
Ama ne duymuş olursan ol, "doğru şekilde" koşmak için stilini değiştirmene ve
topuk-burun farkı sıfır ayakkabılar satın almana gerek yok. Doğru yol, senin yolun.
SIRADAKİ MAKALE: KOŞUCU DİLİBu dile hakim olmalısın. Bu dili
konuştuğunda her halinle tam
bir koşucu olacaksın.
İLGİLİ MAKALE: KOŞUNUN
HARİKA OLMASININ NEDENLERİKesinlikle sağlık açısından faydaları önemli
ancak koşuyu en iyi boş vakit değerlendirme
yollarından biri kılan çok fazla neden var.
YERİNİ AL HAZIRLAN BAŞLA:
10 KOŞU PLANIKoşunun birinci kuralı
koşmaktır. Kulağa oldukça
kolay geliyor, değil mi?