Gelecek vaat eden bir koşu yıldızı

olarak kafanda oluşabilecek bazı

"sık sorulan soruları" yanıtlayalım. KOŞMADAN ÖNCE ESNEMEM GEREKİR Mİ? Geleneksel durağan esneme hareketleri, ısınmamış kaslar için uygun değildir. Esnemeyi

ısındıktan sonraya bırak. Kalça, kuadriseps ve hamstring kaslarını esnetmenin yanı

sıra dizleri karna çekme, A Atlamaları ve B Atlamaları gibi daha dinamik hareketler,

vücudunu koşuya hazırlamak için harika hareketlerdir. KOŞUNUN DİZLERİME ZARARI VAR MI? Koşu, diz eklemlerinin çevresindeki kasların güçlendirilmesine ve kemik

yoğunluğunun artırılmasına yardımcı olabilir. Her atletik çaba potansiyel riskler barındırsa

da güç toplamayı içeren mantıklı bir koşu planı güçlenmeye devam

etmeni sağlar. Koşu yolculuğuna başlamadan önce doktor tavsiyesi al. KOŞMADAN ÖNCE YEMEK YEMEM GEREKİR Mİ? Bu sorunun yanıtı kişiden kişiye göre değişir ancak koşu öncesinde ne aşırı tok ne de aşırı aç

olmalısın. İdeal olarak koşudan 1,5-2 saat önce kompleks karbonhidratlar ve biraz

proteinden oluşan hafif bir atıştırmalık, antrenman için ihtiyacın olan enerjiyi sağlar. KOŞU HER İSTEDİĞİMİ YİYEBİLECEĞİM

ANLAMINA GELİR Mİ? Hayır, koşu sevdiğin abur cuburlar konusunda serbest olacağın anlamına gelmez. Yiyecek

insanın yakıtıdır. Bu nedenle besleyici bir diyet daha iyi koşmana yardımcı olur. Ama

dengenin en önemli nokta olduğunu unutma. Canın biraz kek çekiyorsa kendini ödüllendir! KOŞARKEN SUYUMU VE TELEFONUMU

TAŞIMANIN EN İYİ YOLU NEDİR? Amaca uygun, çok yönlü bir çantayla koşmak istemiyorsan ihtiyacın olan malzemeleri

taşımanın farklı seçenekleri var. İşlevsel cepleri olan şortlara, akıllı telefonlar için kol

bantlarına ve hafif su şişesi kemerlerine bakabilirsin. KOŞU BANDI ÜZERİNDE KOŞMAYLA DIŞARIDA

KOŞMA ARASINDAKİ FARK NEDİR? Koşu bandı, zemini ayağının altından çeker ve rüzgar direncini ortadan kaldırır. Havayla

mücadele edemeyeceğin veya çoğu koşu bandı dolgulu olduğu için etkiyi azaltmak

istediğin günlerde idealdir. Açık havada koşu ise sana yeni yerler keşfetme ve

manzaranın tadını çıkarma fırsatı sunar. BURADA OLAY NE? GRUP HALİNDE KOŞAN İNSANLAR GÖRÜYORUM? Daha önceden fark etmemiş olabilirsin ama artık günün erken saatlerinde

koşan kulüp üyelerini görmeye başlamışsındır. Bedenleri, yaş aralıkları,

deneyim ve yoğunluk düzeyleri farklı olabilir ama tüm koşu kulüplerinin ortak bir noktası

vardır: Topluluk. Yakınındaki bir NRC noktasında bizimle birlikte koş.

ÇANTALARINA GEREK VAR MI? Çok uzun mesafe koşularına çıkan bazı koşucular, atıştırmalık ve içecek taşımak

için su taşıma kemerleri takar. Bu kadar erzak hazırlamana henüz gerek yok

ancak hidrasyon tüm koşucular için önemlidir. Kısa, hızlı koşular için gerekmez

ama daha uzun koşularda yanında su taşımalısın. Mümkünse koşunu

bir çeşmenin yanından geçecek şekilde planla veya dışarıdayken içecek

alabilmek için yanında nakit taşı. BACAKLARIMDA TUHAF BİR AĞRI VAR? Koşucular buna alt bacak ağrısı derler. Alt bacak ağrıları pek hoş

değildir, antrenman hızını ve yoğunluğu çok kısa sürede artırdığında

oluşur. Bunu önlemenin bir yolu, en başta antrenmanını

dikkatli bir şekilde yükseltmektir. İyi bir kural: Uzun koşularda

daha önce yaptığının %10'undan fazlasını aşma. YANLARIMDA SİNİR BOZUCU BİR AĞRI VAR? Vücudun koşunun neden olduğu itilip kakılmaya alışkın olmadığından,

özellikle yeni başlayanlarda bunlar yaygın olarak görülür. Vücudunun

yan tarafına kramp girerse derin nefes al ve her nefeste karın bölgendeki

tüm havayı dışarı vermeye çalış. Karın bölgesinde ağrıya neden olan

aynı zorlama, mide rahatsızlığını da artırabilir. Acını hissediyoruz. Hem de

en iyi şekilde. Endişelenme. Hepimiz bu yoldan geçtik. Bu sorunları

önlemek için koşmadan önceki yeme alışkanlıklarını

nasıl değiştireceğini zamanla öğreneceksin. ÇIPLAK AYAKLA KOŞAN İNSANLAR VAR? Elbette ayağının altında yumuşak çimleri ve toprağı hissederek koşmak iyidir.

Ama ne duymuş olursan ol, "doğru şekilde" koşmak için stilini değiştirmene ve

topuk-burun farkı sıfır ayakkabılar satın almana gerek yok. Doğru yol, senin yolun.