Yerini Al, Hazırlan, Başla planının amacı, seni Koşu Dünyası ile tanıştırarak

daha iyi bir koşucu haline gelmene yardımcı olmak.



Zaten bir koşucu olduğunu biliyorsun, değil mi? Bunu sorgulamaya

gerek yok. Mesele koşup koşmaman. Artık koşacaksın.



Koşu yolculuğuna başlamak için ihtiyaç duyacağın her şeyi bir araya getirdik.



Yerini Al, Hazırlan, Başla planında ilerlerken temel bilgileri edinecek, özgüven kazanacak,

10 eğlenceli antrenman sayesinde motivasyon sağlayacak, nihayetinde dünyadaki

milyonlarca sporcu için koşuyu bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu keşfedeceksin. Bu yolculuğun

sonuna geldiğinde, kendi koşu macerana doğru yola koyulmaya

hazır olacaksın. Merak etme, asla yalnız koşmayacaksın. Nike+ Run Club,

ihtiyaç duyduğun tüm desteği sunmak için burada.



İşler her zaman kolay olmayacak. Ayakkabılarını bile giymek istemeyeceğin günler olacak. Buna karşın

hem senin hem koşunun uçtuğu günler de olacak. Bu iki tür günü de kucaklamayı bil. Çünkü bunlar seni daha

güçlü bir sporcu yapacak.



Farklı koşu yollarıyla tanışacaksın. Güç Toplama Koşuları, Fartlek koşuları,

aralıklı koşular ve tempolu koşular yapacaksın. (Bunların anlamını da öğreneceksin!)



Kulağa zorlu geliyor, değil mi? Hayır. Sadece koşacaksın. İster inan ister inanma, sen koşmak için doğdun!



O yüzden eğlenmene bak. Bu yoldaki her adımında koçluk yapmak,

yol göstermek ve ilham vermek için burada olacağımızı da



unutma. Biz sana inanıyoruz.

Görüşmek üzere,



Chris Bennett, Nike+ Global Baş Antrenörü