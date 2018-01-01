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YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA: TÜM KOŞUCULARIN SPORCU OLMASI GEREKİR

KOŞU PLANI
YERİNİ AL, HAZIRLAN, BAŞLA
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TÜM KOŞUCULARIN
SPORCU OLMASI GEREKİR DAHA HIZLI KOŞMAK, DAHA FORMDA VE GÜÇLÜ OLMAK İÇİN ANTRENMAN YAPMALISIN.

ANTRENMAN PROGRAMINI OLUŞTUR
YERİNİ AYIRT
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Altı koşuyu tamamladın (heyyoo), ne mi oldu? Sadece bir koşucu değilsin. Bir sporcusun.
Çapraz antrenman, Güç Toplama Gününden faydalanmanın harika bir yoludur. DAHA İYİ KOŞMAK İÇİN KOŞUDAN DAHA FAZLASINI YAPMAN GEREKİR Çapraz antrenman, uzun adımlar atman için bacaklarının ve karın kaslarının güçlenmesini sağlayarak
daha iyi koşmana yardımcı olur. Nike+ Training Club antrenmanlarını daha güçlü, hızlı ve formda
koşucular olmak için kullanıyoruz. Bir Güç Toplama Gününde NTC uygulamasıyla antrenman
yapmanı veya koşunu tamamlayacak bir antrenman seçmeni öneriyoruz. BAŞLAMAK İÇİN BAZI NTC ANTRENMANLARINI AŞAĞIDA BULABİLİRSİN DAYANIKLILIK GELİŞTİRMEK İÇİN: YENİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU ANTRENMAN Vücudun her bölümünü zorlayan hareketlerle yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmana giriş. KARDİYONUN GÜCÜ ANTRENMANI Güç ve denge kazandıracak hareketlerle tepki süreni iyileştir ve kas yap. ESNEMEK İÇİN ŞUNU DENE: KOŞU ÖNCESİ YOGA ANTRENMANI Yogadan esinlenen bu 6 dakikalık programla koşunu destekleyecek esnekliği kazan, nefes al ve ritmini bul.
Bunu antrenmandan önce veya sonra yapabilirsin. YOGAYA HAZIRLANMA ANTRENMANI Kendini rahat bırak ve bu sakin yogaya giriş antrenmanında duruşunu ve tekniğini keşfet. DAHA GÜÇLÜ BİR KARIN KASI İÇİN: KARIN DENGESİ ANTRENMANI Bu antrenman, karın kaslarına odaklanır ve kalça eklemini destekleyen kas gruplarını güçlendirerek
adımların için kuvvet toplamana yardımcı olur. KARIN KASI VE KOL ANTRENMANI Güç kazanmaya dayanan bu antrenman, karın kaslarını sürekli çalıştırırken üst ve alt vücut kas gruplarını
sırasıyla çalıştırmaya odaklanan egzersizleri bir araya getirir.

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SIRADAKİ MAKALE: SIK SORULAN
SORULARIN YANITINI AL Sen koşuyla ilgili sorularını sor. Biz de gelecek vaat
eden bir koşu yıldızı olarak kafanda oluşabilecek
bazı "sık sorulan soruları" yanıtlayalım.

İLGİLİ MAKALE: HIZINI DAHA DA HIZLI BUL Şimdiye kadar hızlı koşma denemeleri yaptın.
Şimdi bunu bir tık aşacağız. İşte hızını
artırmana yardımcı olacak bazı ipuçları.

YERİNİ AL HAZIRLAN BAŞLA:
10 KOŞU PLANI Koşunun birinci kuralı koşmaktır.
Kulağa oldukça kolay geliyor, değil mi?

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