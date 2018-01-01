Altı koşuyu tamamladın (heyyoo), ne mi oldu? Sadece bir koşucu değilsin. Bir sporcusun.

Çapraz antrenman, Güç Toplama Gününden faydalanmanın harika bir yoludur.

DAHA İYİ KOŞMAK İÇİN KOŞUDAN DAHA FAZLASINI YAPMAN GEREKİR

Çapraz antrenman, uzun adımlar atman için bacaklarının ve karın kaslarının güçlenmesini sağlayarak

daha iyi koşmana yardımcı olur. Nike+ Training Club antrenmanlarını daha güçlü, hızlı ve formda

koşucular olmak için kullanıyoruz. Bir Güç Toplama Gününde NTC uygulamasıyla antrenman

yapmanı veya koşunu tamamlayacak bir antrenman seçmeni öneriyoruz.

BAŞLAMAK İÇİN BAZI NTC ANTRENMANLARINI AŞAĞIDA BULABİLİRSİN

DAYANIKLILIK GELİŞTİRMEK İÇİN:

YENİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU ANTRENMAN

Vücudun her bölümünü zorlayan hareketlerle yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmana giriş.

KARDİYONUN GÜCÜ ANTRENMANI

Güç ve denge kazandıracak hareketlerle tepki süreni iyileştir ve kas yap.

ESNEMEK İÇİN ŞUNU DENE:

KOŞU ÖNCESİ YOGA ANTRENMANI

Yogadan esinlenen bu 6 dakikalık programla koşunu destekleyecek esnekliği kazan, nefes al ve ritmini bul.

Bunu antrenmandan önce veya sonra yapabilirsin.

YOGAYA HAZIRLANMA ANTRENMANI

Kendini rahat bırak ve bu sakin yogaya giriş antrenmanında duruşunu ve tekniğini keşfet.

DAHA GÜÇLÜ BİR KARIN KASI İÇİN:

KARIN DENGESİ ANTRENMANI

Bu antrenman, karın kaslarına odaklanır ve kalça eklemini destekleyen kas gruplarını güçlendirerek

adımların için kuvvet toplamana yardımcı olur.

KARIN KASI VE KOL ANTRENMANI

Güç kazanmaya dayanan bu antrenman, karın kaslarını sürekli çalıştırırken üst ve alt vücut kas gruplarını

sırasıyla çalıştırmaya odaklanan egzersizleri bir araya getirir.