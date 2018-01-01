Altı koşuyu tamamladın (heyyoo), ne mi oldu? Sadece bir koşucu değilsin. Bir sporcusun.
Çapraz antrenman, Güç Toplama Gününden faydalanmanın harika bir yoludur.DAHA İYİ KOŞMAK İÇİN KOŞUDAN DAHA FAZLASINI YAPMAN GEREKİRÇapraz antrenman, uzun adımlar atman için bacaklarının ve karın kaslarının güçlenmesini sağlayarak
daha iyi koşmana yardımcı olur. Nike+ Training Club antrenmanlarını daha güçlü, hızlı ve formda
koşucular olmak için kullanıyoruz. Bir Güç Toplama Gününde NTC uygulamasıyla antrenman
yapmanı veya koşunu tamamlayacak bir antrenman seçmeni öneriyoruz.BAŞLAMAK İÇİN BAZI NTC ANTRENMANLARINI AŞAĞIDA BULABİLİRSİNDAYANIKLILIK GELİŞTİRMEK İÇİN:YENİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU ANTRENMANVücudun her bölümünü zorlayan hareketlerle yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmana giriş.KARDİYONUN GÜCÜ ANTRENMANIGüç ve denge kazandıracak hareketlerle tepki süreni iyileştir ve kas yap.ESNEMEK İÇİN ŞUNU DENE:KOŞU ÖNCESİ YOGA ANTRENMANIYogadan esinlenen bu 6 dakikalık programla koşunu destekleyecek esnekliği kazan, nefes al ve ritmini bul.
Bunu antrenmandan önce veya sonra yapabilirsin.YOGAYA HAZIRLANMA ANTRENMANIKendini rahat bırak ve bu sakin yogaya giriş antrenmanında duruşunu ve tekniğini keşfet.DAHA GÜÇLÜ BİR KARIN KASI İÇİN:KARIN DENGESİ ANTRENMANIBu antrenman, karın kaslarına odaklanır ve kalça eklemini destekleyen kas gruplarını güçlendirerek
adımların için kuvvet toplamana yardımcı olur.KARIN KASI VE KOL ANTRENMANIGüç kazanmaya dayanan bu antrenman, karın kaslarını sürekli çalıştırırken üst ve alt vücut kas gruplarını
sırasıyla çalıştırmaya odaklanan egzersizleri bir araya getirir.
SIRADAKİ MAKALE: SIK SORULAN
SORULARIN YANITINI ALSen koşuyla ilgili sorularını sor. Biz de gelecek vaat
eden bir koşu yıldızı olarak kafanda oluşabilecek
bazı "sık sorulan soruları" yanıtlayalım.
İLGİLİ MAKALE: HIZINI DAHA DA HIZLI BULŞimdiye kadar hızlı koşma denemeleri yaptın.
Şimdi bunu bir tık aşacağız. İşte hızını
artırmana yardımcı olacak bazı ipuçları.
YERİNİ AL HAZIRLAN BAŞLA:
10 KOŞU PLANIKoşunun birinci kuralı koşmaktır.
Kulağa oldukça kolay geliyor, değil mi?