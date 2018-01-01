DOĞRU KOŞU AYAKKABISINI SEÇME HAKKINDA DUYDUĞUN (HEMEN HEMEN)
HER ŞEYİ UNUT.
Ayakkabı almak için bir koşu ürünleri mağazasına gittiğinde genellikle koşu bandına çıkmanı isterler, sonra da koşu sırasında
ayaklarının hareketini görmek için adımlarını incelerler. Hafifçe içe mi dönüyorlar (nötr)? Normalden daha fazla mı içe dönüyorlar
(içe basma)? Yoksa dışa mı dönüyorlar (dışa basma)? Peki, ayak kemerlerin nasıl görünüyor? Düz mü? Yüksek mi? Sert mi? Esnek mi?
Ardından seni izleyen satış görevlisi bu bilgileri kullanarak "reçeteni yazar" ve içe basma sorununu "düzeltecek" bir koşu ayakkabısı önerir. Nike Performance Council Üyesi, Fizik Tedavi yüksek lisans mezunu, Michael Johnson Performance (MJP) Global Performans Direktörü Lance Walker,
içe basma hakkında şunları söylüyor: "İçe basma, ayak yere bastığında çarpma etkisinin kuvvetini dağıtmaya yardımcı olan doğal bir harekettir.
Doğal bir şekilde içe basıyorsan [veya adımların nötr ise] yükleme sistemin lastik bant gibi hareket eder: Elastiklik kazanır ve verimliliği artırır." Mağazada yapılan adım analizinin arkasındaki teori şudur: Aşırı içe (birçok koşucu bu kategoridedir) veya dışa basıyorsan
bazı ayakkabılar teorik olarak adımlarının daha nötr olmasına yardımcı olabilir. Böylece ayakların vücudunun geri kalanıyla daha
uyumlu olur ve bu sayede koşarken sakatlanma riskin azalır. Ancak bu uygulamanın bir sorunu vardır. Ayakkabılar içe
basma şeklini otomatik olarak değiştirmez (genellikle ayak güçlendirme ve hareket kabiliyeti egzersizleri de gerekir); bu yüzden
stilinin yalnızca bu bilgi kullanılarak seçilmesi genellikle doğru sonucu vermez. Ayrıca her koşucunun adımları kendisine hastır. "Bir koşucunun sağlıklı kalmasının en iyi yolu, ona reçete edilen fakat rahatsız bir ayakkabı giymek değil, rahat bir ayakkabı giymektir,"
diyor Walker. "Bilim de artık bunu destekliyor. Öznel olanı (yani kişiyi iyi hissettireni) unutursan başına daha fazla
dert açabilirsin." Bir başka deyişle, sana reçete edilen yerine kendi tercihini seçmelisin. Bu kuraldan asla şaşma. "Nihayetinde, sen farklı ayakkabılar giyerek farklı hızlarda koşarken bir uzman tüm vücudunun biyomekaniğini inceleseydi, kinetik
zincirin tamamına baksaydı ve en verimli biçimde koşmanı sağlayan (rahat) ayakkabının hangisi olduğunu söyleyebilseydi,
harika olurdu," diyor Walker. Fakat yalnızca ayak kemerine ve/veya içe basma şekline bakmak, resmin tamamını görmeyi sağlamıyor. Dev bir bulmacanın tek bir parçasını bulup çözüm önermenin bilimsel olmadığını artık biliyoruz. Ayakkabıda destek veya esneklik yerine
ekstra yastıklamayı seçerken dikkate alınması gereken birçok değişken vardır: Ayakların esnek mi sert mi? Haftada 20 kilometre mi yoksa
100 kilometre mi koşuyorsun? Kolayca sakatlanıyor musun? Bu bilgiler kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu yüzden (kişisel tercihlerine göre)
ayağına uyacağını düşündüğün ve iyi hissettiren bir ayakkabıyı dene ve hoşuna giderse onu kullan.
İçe basma (ayağın yere indiğinde hafifçe içe dönmesi), ayak yere bastığında
çarpma etkisinin kuvvetini dağıtmaya yardımcı olan doğal bir harekettir. Normal
ölçüde içe basıyorsan adımların nötrdür.
ÖZET
Aşırı içe basma, ayağın normalden daha fazla içe dönmesidir. Dışa basma,
ayağın yere bastığında hafifçe dışa dönmesidir.
En iyi sonuçları almak için bir koşucu olarak kendinle ilgili sahip olduğun
bilgileri kullan ve ayakkabılarını tercihine göre seç. Sana reçete edilene
uymak yerine koşarken en çok rahat ettiğin ayakkabıyı giy.
HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUKKoşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ.Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir.Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIRBazı günler zorlanırız. Bazı günler isebiz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA.Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı,işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET.Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımızgüçlü yanlarımız haline gelebilir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇHer koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak herkoşuya bir başarı olarak bakman gerekir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ.Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir.Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.