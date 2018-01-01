DOĞRU KOŞU AYAKKABISINI SEÇME HAKKINDA DUYDUĞUN (HEMEN HEMEN)

HER ŞEYİ UNUT.







Ayakkabı almak için bir koşu ürünleri mağazasına gittiğinde genellikle koşu bandına çıkmanı isterler, sonra da koşu sırasında

ayaklarının hareketini görmek için adımlarını incelerler. Hafifçe içe mi dönüyorlar (nötr)? Normalden daha fazla mı içe dönüyorlar

(içe basma)? Yoksa dışa mı dönüyorlar (dışa basma)? Peki, ayak kemerlerin nasıl görünüyor? Düz mü? Yüksek mi? Sert mi? Esnek mi?

Ardından seni izleyen satış görevlisi bu bilgileri kullanarak "reçeteni yazar" ve içe basma sorununu "düzeltecek" bir koşu ayakkabısı önerir.





Nike Performance Council Üyesi, Fizik Tedavi yüksek lisans mezunu, Michael Johnson Performance (MJP) Global Performans Direktörü Lance Walker,

içe basma hakkında şunları söylüyor: "İçe basma, ayak yere bastığında çarpma etkisinin kuvvetini dağıtmaya yardımcı olan doğal bir harekettir.

Doğal bir şekilde içe basıyorsan [veya adımların nötr ise] yükleme sistemin lastik bant gibi hareket eder: Elastiklik kazanır ve verimliliği artırır."





Mağazada yapılan adım analizinin arkasındaki teori şudur: Aşırı içe (birçok koşucu bu kategoridedir) veya dışa basıyorsan

bazı ayakkabılar teorik olarak adımlarının daha nötr olmasına yardımcı olabilir. Böylece ayakların vücudunun geri kalanıyla daha

uyumlu olur ve bu sayede koşarken sakatlanma riskin azalır. Ancak bu uygulamanın bir sorunu vardır. Ayakkabılar içe

basma şeklini otomatik olarak değiştirmez (genellikle ayak güçlendirme ve hareket kabiliyeti egzersizleri de gerekir); bu yüzden

stilinin yalnızca bu bilgi kullanılarak seçilmesi genellikle doğru sonucu vermez. Ayrıca her koşucunun adımları kendisine hastır.





"Bir koşucunun sağlıklı kalmasının en iyi yolu, ona reçete edilen fakat rahatsız bir ayakkabı giymek değil, rahat bir ayakkabı giymektir,"

diyor Walker. "Bilim de artık bunu destekliyor. Öznel olanı (yani kişiyi iyi hissettireni) unutursan başına daha fazla

dert açabilirsin." Bir başka deyişle, sana reçete edilen yerine kendi tercihini seçmelisin. Bu kuraldan asla şaşma.





"Nihayetinde, sen farklı ayakkabılar giyerek farklı hızlarda koşarken bir uzman tüm vücudunun biyomekaniğini inceleseydi, kinetik

zincirin tamamına baksaydı ve en verimli biçimde koşmanı sağlayan (rahat) ayakkabının hangisi olduğunu söyleyebilseydi,

harika olurdu," diyor Walker. Fakat yalnızca ayak kemerine ve/veya içe basma şekline bakmak, resmin tamamını görmeyi sağlamıyor.





Dev bir bulmacanın tek bir parçasını bulup çözüm önermenin bilimsel olmadığını artık biliyoruz. Ayakkabıda destek veya esneklik yerine

ekstra yastıklamayı seçerken dikkate alınması gereken birçok değişken vardır: Ayakların esnek mi sert mi? Haftada 20 kilometre mi yoksa

100 kilometre mi koşuyorsun? Kolayca sakatlanıyor musun? Bu bilgiler kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu yüzden (kişisel tercihlerine göre)

ayağına uyacağını düşündüğün ve iyi hissettiren bir ayakkabıyı dene ve hoşuna giderse onu kullan.