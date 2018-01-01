BU RAHATSIZLIK KOŞUCULARDA YAYGIN OLARAK GÖRÜLÜR VE BİRÇOK POTANSİYEL

NEDENİ VARDIR. ANCAK BU RAHATSIZLIKLA BİRKAÇ ŞEKİLDE MÜCADELE EDEBİLİRSİN.

Plantar fasiit sorunu yaşadıysan kimsenin başına gelmesini istemeyeceğin bir rahatsızlık olduğunu biliyorsundur. Ayak tabanının orta

kısmında bulunan ve ayak kavisini destekleyen güçlü bağ dokusu plantar fasya iltihaplandığında ve/veya aşırı gerildiğinde, ayak tabanında

topuktan parmaklara doğru şiddetli bir ağrıya neden olur. En çok ağrıyı sabah yataktan kalktıktan sonra attığın ilk birkaç adımda

hissedersin. Maalesef bu rahatsızlık koşucular arasında çok yaygındır.

Nike Performance Council Üyesi, Fizik Tedavi yüksek lisans mezunu, Michael Johnson Performance (MJP) Global Performans Direktörü

Lance Walker, bu rahatsızlık hakkında şunları söylüyor: "Plantar fasiit için birçok risk faktörü söz konusudur. Aşırı kilo, boyundan

aşağısında hareket, destek veya esneklik eksikliği, nöromüsküler dengesizlikler ve kalça kaslarının düzensiz çalıştırılması,

bunlardan yalnızca birkaçıdır." Koşu yaparken bu sorunlardan birine tekrar tekrar maruz kalmanın etkisi, kinetik zincir boyunca

aşağı doğru inerek plantar fasya üzerinde gerilim yaratabilir ve en sonunda aşırı kullanıma bağlı zedelenmelere dönüşebilir



Nedenleri çeşitlilik gösterdiği için plantar fasiit (aslında herhangi bir rahatsızlık) sorunu yaşamamanın en garanti

yolu genel olarak daha güçlü, daha dengeli, daha esnek ve daha verimli bir koşucu (ve sporcu) olmaktır. Bu, senin için

muhtemelen diğer koşucu arkadaşlarına göre daha farklı bir anlam ifade ediyor.

İyi bir başlangıç yapmak için doğal koşu yöntemini değerlendir ve bunun yaratabileceği sorunları belirle. "Örneğin,

topuğu hızlı bir şekilde yere çarpmak hamstring kasları üzerinde gerilim yaratabilir, seni yavaşlatabilir ve çarpma

etkilerinin emilimine yönelik sorunlar yaşatabilir. Çünkü topuğun vücudunun önünde zeminle temas halindeyken kaval

kemiğin aksi yöne gider," diyor Walker. Ayağının orta kısmını basmak ise çarpma etkisini en aza indirebilir ama bunun

için yol dışında da (spor salonunda ve koşu dışı egzersizlerle) çalışarak kalçalarını güçlendirmen, leğen kemiğini

desteklemen, ayak bileklerine güç ve hareketlilik kazandırman ve ayak kemerlerini sağlamlaştırman gerekir. Duruşunu

ayarlayarak ayaklarını kalça hizasında yere basmak ve hafifçe öne doğru eğilmek, tepeden tırnağa yaşayabileceğin

sorunların gerçekleşme ihtimalini azaltabilir.

Koşarken tekrarlanan olumsuz bedensel etkileri en aza indirmenin ve (plantar fasiit dahil) sakatlanma riskini azaltmanın bir başka yolu da

yaptığın antrenman türlerini düzenli olarak çeşitlendirmek ve bunlara uygun ayakkabılar giymektir. İster kuvvet, ister hız veya dayanıklılık

kazanmak olsun, her koşunun bir amacı olmalıdır. Benzer şekilde her ayakkabının da bir amacı vardır. Nike'ın "Uzun Koş" ayakkabıları, uzun

mesafe koşarken çarpma etkilerine karşı koruma sağlamak ve inişleri eklemlerin için yumuşatmak amacıyla ekstra yastıklama sağlar. "Hızlı Koş"

ayakkabıları yere ayağının orta kısmıyla doğal bir şekilde basmanı sağlayarak çarpma etkilerini azaltır ve daha verimli koşmana yardımcı olur.

"Güçlü Koş" ayakkabıları ise koşarken ayaklarının güç kazanmasına destek olmak için tasarlanır. Bu stilleri uygun antrenmanlarda kullanarak

antrenmanlarından aldığın verimi artırabilirsin.