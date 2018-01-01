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MİTLERİ ÇÜRÜTÜYORUZ PLANTAR FASİİT

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BU RAHATSIZLIK KOŞUCULARDA YAYGIN OLARAK GÖRÜLÜR VE BİRÇOK POTANSİYEL
NEDENİ VARDIR. ANCAK BU RAHATSIZLIKLA BİRKAÇ ŞEKİLDE MÜCADELE EDEBİLİRSİN. Plantar fasiit sorunu yaşadıysan kimsenin başına gelmesini istemeyeceğin bir rahatsızlık olduğunu biliyorsundur. Ayak tabanının orta
kısmında bulunan ve ayak kavisini destekleyen güçlü bağ dokusu plantar fasya iltihaplandığında ve/veya aşırı gerildiğinde, ayak tabanında
topuktan parmaklara doğru şiddetli bir ağrıya neden olur. En çok ağrıyı sabah yataktan kalktıktan sonra attığın ilk birkaç adımda
hissedersin. Maalesef bu rahatsızlık koşucular arasında çok yaygındır. Nike Performance Council Üyesi, Fizik Tedavi yüksek lisans mezunu, Michael Johnson Performance (MJP) Global Performans Direktörü
Lance Walker, bu rahatsızlık hakkında şunları söylüyor: "Plantar fasiit için birçok risk faktörü söz konusudur. Aşırı kilo, boyundan
aşağısında hareket, destek veya esneklik eksikliği, nöromüsküler dengesizlikler ve kalça kaslarının düzensiz çalıştırılması,
bunlardan yalnızca birkaçıdır." Koşu yaparken bu sorunlardan birine tekrar tekrar maruz kalmanın etkisi, kinetik zincir boyunca
aşağı doğru inerek plantar fasya üzerinde gerilim yaratabilir ve en sonunda aşırı kullanıma bağlı zedelenmelere dönüşebilir
 Nedenleri çeşitlilik gösterdiği için plantar fasiit (aslında herhangi bir rahatsızlık) sorunu yaşamamanın en garanti
yolu genel olarak daha güçlü, daha dengeli, daha esnek ve daha verimli bir koşucu (ve sporcu) olmaktır. Bu, senin için
muhtemelen diğer koşucu arkadaşlarına göre daha farklı bir anlam ifade ediyor. İyi bir başlangıç yapmak için doğal koşu yöntemini değerlendir ve bunun yaratabileceği sorunları belirle. "Örneğin,
topuğu hızlı bir şekilde yere çarpmak hamstring kasları üzerinde gerilim yaratabilir, seni yavaşlatabilir ve çarpma
etkilerinin emilimine yönelik sorunlar yaşatabilir. Çünkü topuğun vücudunun önünde zeminle temas halindeyken kaval
kemiğin aksi yöne gider," diyor Walker. Ayağının orta kısmını basmak ise çarpma etkisini en aza indirebilir ama bunun
için yol dışında da (spor salonunda ve koşu dışı egzersizlerle) çalışarak kalçalarını güçlendirmen, leğen kemiğini
desteklemen, ayak bileklerine güç ve hareketlilik kazandırman ve ayak kemerlerini sağlamlaştırman gerekir. Duruşunu
ayarlayarak ayaklarını kalça hizasında yere basmak ve hafifçe öne doğru eğilmek, tepeden tırnağa yaşayabileceğin
sorunların gerçekleşme ihtimalini azaltabilir. Koşarken tekrarlanan olumsuz bedensel etkileri en aza indirmenin ve (plantar fasiit dahil) sakatlanma riskini azaltmanın bir başka yolu da
yaptığın antrenman türlerini düzenli olarak çeşitlendirmek ve bunlara uygun ayakkabılar giymektir. İster kuvvet, ister hız veya dayanıklılık
kazanmak olsun, her koşunun bir amacı olmalıdır. Benzer şekilde her ayakkabının da bir amacı vardır. Nike'ın "Uzun Koş" ayakkabıları, uzun
mesafe koşarken çarpma etkilerine karşı koruma sağlamak ve inişleri eklemlerin için yumuşatmak amacıyla ekstra yastıklama sağlar. "Hızlı Koş"
ayakkabıları yere ayağının orta kısmıyla doğal bir şekilde basmanı sağlayarak çarpma etkilerini azaltır ve daha verimli koşmana yardımcı olur.
"Güçlü Koş" ayakkabıları ise koşarken ayaklarının güç kazanmasına destek olmak için tasarlanır. Bu stilleri uygun antrenmanlarda kullanarak
antrenmanlarından aldığın verimi artırabilirsin.

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ÖZET

Plantar fasiit, ayak tabanının orta kısmında bulunan ve
ayak kavisini destekleyen güçlü bağ dokusu plantar fasya
iltihaplandığında ve/veya aşırı gerildiğinde oluşan bir rahatsızlıktır.

Ağrı veren bu sorun; hareket, destek veya esneklik
eksikliği gibi çeşitli risk faktörlerinden kaynaklanabilir.

Daha güçlü, daha dengeli ve daha esnek bir koşucu olmak,
plantar fasiiti (ve diğer rahatsızlıkları) önlemeye yardımcı olabilir.

Farklı antrenmanlar için doğru türde ayakkabı giymek de faydalı olabilir.
"Uzun Koş" ayakkabıları, uzun mesafe koşarken çarpma etkilerine karşı
koruma sağlamak ve inişleri eklemlerin için yumuşatmak amacıyla ekstra
yastıklama sağlar. "Hızlı Koş" ayakkabıları yere ayağının orta kısmıyla
doğal bir şekilde basmanı sağlayarak çarpma etkilerini azaltır ve daha
verimli koşmana yardımcı olur. "Güçlü Koş" ayakkabıları ise koşarken
ayaklarının güç kazanmasına destek olmak için tasarlanır.

Plantar_D05.png
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Dünya çapında Nike+ Run Club
topluluğuyla koş ve antrenman yap.

En iyi koşu uygulamasıyla rotanı,
mesafeni, temponu ve süreni takip et.

Nike Master Trainer'lar tarafından
oluşturulan 100'den fazla antrenmanla daha
ustaca koş ve daha iyi antrenman yap.

BİZİMLE KOŞ

NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI

NIKE+ TRAINING CLUB

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HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUK Koşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak
 istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ. Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir. Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIR Bazı günler zorlanırız. Bazı günler ise biz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA. Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı, işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET. Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımız güçlü yanlarımız haline gelebilir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇ Her koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak her koşuya bir başarı olarak bakman gerekir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ. Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir. Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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NIKE RUNNING'İ TAKİP ET

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ve sağlıklı bir koşucu
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