ÇIPLAK AYAKLA/MİNİMALİST KOŞMAYA ELVEDA, DAHA GÜÇLÜ VE DAHA
DOĞAL BİR DENEYİME MERHABA DE.
Ayakkabılar yokken insanlar çıplak ayakla koşardı. Üst düzey koşucular onlarca yıldır antrenmanlarına bu koşu türünü de dahil ediyor.
Fakat bu konsept ancak ilk Nike Free'nin piyasaya sunulduğu 2004'te, yani 12 yıl önce yaygınlaşmaya başladı. Bu tarihten iki yıl önce sahada koşu araştırmaları yapmaya başlayan Nike tasarımcıları, Stanford'un koşu antrenörü Vin Lananna ile görüşmüştü.
Vin, erkekler ekibinin başarısında (2002 NCAA Açık Hava Şampiyonasını kazanmışlardı) çimde çıplak ayakla antrenman yapmalarının etkili olduğunu söylemişti.
Bu çalışmanın sporcuları güçlendirdiğini ve sakatlıkları önlemeye yardımcı olduğunu iddia ediyordu. "Ayakkabısız koşmak aktivasyon kalıplarını değiştirerek sana tepeden tırnağa kuvvet kazandırır. Kalçan daha iyi çalışır, büyük ilye kası daha
fazla etkinleşir, ayak bileğinin hareket kabiliyeti artar ve vücudunun alt kısmındaki destekleyici kaslar/eklemler koşu sırasında daha büyük
rol oynar." Bunları söyleyen Nike Performance Council Üyesi, Fizik Tedavi yüksek lisans mezunu, Michael Johnson Performance'ta global performans
direktörü Lance Walker, sözlerine şöyle devam ediyor: "Çıplak ayakla koşmak adım uzunluğunu da yaklaşık yüzde 3 oranında azaltır. Bu da daha etkili ve
verimli koşmanı sağlar." Ama çıplak ayakla koşmanın da kendine has riskleri vardır. Bu yüzden Nike'ın yanıtlaması gereken soru şuydu: "Çıplak ayakla" koşmanın
potansiyel faydaları, kitlelere ayakkabılarını çıkarmalarını söylemeden nasıl sunulabilirdi? Şirket bu soruya yanıt bulmak için kendi biyomekanik
araştırma projesini başlattı. Bu araştırma kapsamında, çimde çıplak ayakla koşan 20 erkek ve kadının basınç ve hareket kalıpları analiz edildi.
Tasarımcı Tobie Hatfield daha hafif, daha esnek, topuk-burun düşüklüğü farkı daha az ve daha doğal adım atmayı teşvik edecek bir ayakkabı
yaratmaları gerektiği sonucuna vardı. Böylece en destekleyici ayakkabılarla (10.0) çıplak ayağın (0) tam ortasında yer alan ilk Nike Free 5.0 ortaya
çıktı. Yıllar içinde çıplak ayakla/minimalist koşu konsepti tamamen değişti. Çıplak ayak artık herkes için doğru tercih olarak kabul edilmiyor.
En iyi performansı sunacak yöntemin sporcudan sporcuya değiştiğini gösteren araştırmaların sayısı gitgide artarken, tasarımlarını
doğal hareket deneyimini daha iyi taklit edecek şekilde düzenlemeyi başaran Nike, ayağını kontrol etmek yerine kontrolü ayağına geri
vererek attığın her adımda sana güç kazandıran ayakkabılar yaratıyor. En yeni Nike Free teknolojisinin ("Güçlü Koş") dinamik ve esnek
dış tabanı, koşu sırasında ayağınla birlikte genişleyip büzülerek her koşucunun adımının kendine has olduğunu başarıyla
gösteriyor. Walker, "'Doğal koşu' antrenmanlarımızın büyük çoğunluğunun hacmi az, yoğunluğu yüksek olur," diyor. "Hedefimiz haftada bir kez sporcuları
çıplak ayakla (veya buna yakın bir şekilde) koşturmak, sonra da bunu antrenmanlarına kademeli olarak eklemektir. Böylece ayakkabılarını tekrar
giydiklerinde daha iyi kullanabilir, daha güçlü olabilir ve daha verimli koşabilirler."
ÖZET
Nike Free, ilk olarak sporculara doğal koşunun faydalarını (yani daha iyi hareket kabiliyeti, daha
yüksek verimlilik vs.) ayakkabılarını çıkarmalarını söylemeden sunmak için oluşturulmuştu.
En yeni Nike Free teknolojisi, ayağı kontrol etmek yerine kontrolü ayağa
verir. Dinamik ve esnek dış tabanı, koşu sırasında ayağınla birlikte
genişleyip büzülür.
Doğal koşuya kademeli olarak geçmek, desteği azaltıp mesafeyi artırırken acele
etmemek gerekir. Vücudun bu antrenman türüne uyum sağlamalıdır ve adım adım güç
kazanacaktır.
Daha doğal bir koşu deneyimi yaşamak için dinamik ve esnek yapısıyla tıpkı ayağın gibi
genişleyip büzülen Nike Doğal Hareket ayakkabılarına göz at.
HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUKKoşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ.Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir.Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIRBazı günler zorlanırız. Bazı günler isebiz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA.Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı,işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET.Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımızgüçlü yanlarımız haline gelebilir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇHer koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak herkoşuya bir başarı olarak bakman gerekir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ.Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir.Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.