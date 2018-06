ÇIPLAK AYAKLA/MİNİMALİST KOŞMAYA ELVEDA, DAHA GÜÇLÜ VE DAHA

DOĞAL BİR DENEYİME MERHABA DE.



Ayakkabılar yokken insanlar çıplak ayakla koşardı. Üst düzey koşucular onlarca yıldır antrenmanlarına bu koşu türünü de dahil ediyor.

Fakat bu konsept ancak ilk Nike Free'nin piyasaya sunulduğu 2004'te, yani 12 yıl önce yaygınlaşmaya başladı.

Bu tarihten iki yıl önce sahada koşu araştırmaları yapmaya başlayan Nike tasarımcıları, Stanford'un koşu antrenörü Vin Lananna ile görüşmüştü.

Vin, erkekler ekibinin başarısında (2002 NCAA Açık Hava Şampiyonasını kazanmışlardı) çimde çıplak ayakla antrenman yapmalarının etkili olduğunu söylemişti.

Bu çalışmanın sporcuları güçlendirdiğini ve sakatlıkları önlemeye yardımcı olduğunu iddia ediyordu.

"Ayakkabısız koşmak aktivasyon kalıplarını değiştirerek sana tepeden tırnağa kuvvet kazandırır. Kalçan daha iyi çalışır, büyük ilye kası daha

fazla etkinleşir, ayak bileğinin hareket kabiliyeti artar ve vücudunun alt kısmındaki destekleyici kaslar/eklemler koşu sırasında daha büyük

rol oynar." Bunları söyleyen Nike Performance Council Üyesi, Fizik Tedavi yüksek lisans mezunu, Michael Johnson Performance'ta global performans

direktörü Lance Walker, sözlerine şöyle devam ediyor: "Çıplak ayakla koşmak adım uzunluğunu da yaklaşık yüzde 3 oranında azaltır. Bu da daha etkili ve

verimli koşmanı sağlar."

Ama çıplak ayakla koşmanın da kendine has riskleri vardır. Bu yüzden Nike'ın yanıtlaması gereken soru şuydu: "Çıplak ayakla" koşmanın

potansiyel faydaları, kitlelere ayakkabılarını çıkarmalarını söylemeden nasıl sunulabilirdi? Şirket bu soruya yanıt bulmak için kendi biyomekanik

araştırma projesini başlattı. Bu araştırma kapsamında, çimde çıplak ayakla koşan 20 erkek ve kadının basınç ve hareket kalıpları analiz edildi.

Tasarımcı Tobie Hatfield daha hafif, daha esnek, topuk-burun düşüklüğü farkı daha az ve daha doğal adım atmayı teşvik edecek bir ayakkabı

yaratmaları gerektiği sonucuna vardı. Böylece en destekleyici ayakkabılarla (10.0) çıplak ayağın (0) tam ortasında yer alan ilk Nike Free 5.0 ortaya

çıktı.

Yıllar içinde çıplak ayakla/minimalist koşu konsepti tamamen değişti. Çıplak ayak artık herkes için doğru tercih olarak kabul edilmiyor.

En iyi performansı sunacak yöntemin sporcudan sporcuya değiştiğini gösteren araştırmaların sayısı gitgide artarken, tasarımlarını

doğal hareket deneyimini daha iyi taklit edecek şekilde düzenlemeyi başaran Nike, ayağını kontrol etmek yerine kontrolü ayağına geri

vererek attığın her adımda sana güç kazandıran ayakkabılar yaratıyor. En yeni Nike Free teknolojisinin ("Güçlü Koş") dinamik ve esnek

dış tabanı, koşu sırasında ayağınla birlikte genişleyip büzülerek her koşucunun adımının kendine has olduğunu başarıyla

gösteriyor.



Walker, "'Doğal koşu' antrenmanlarımızın büyük çoğunluğunun hacmi az, yoğunluğu yüksek olur," diyor. "Hedefimiz haftada bir kez sporcuları

çıplak ayakla (veya buna yakın bir şekilde) koşturmak, sonra da bunu antrenmanlarına kademeli olarak eklemektir. Böylece ayakkabılarını tekrar

giydiklerinde daha iyi kullanabilir, daha güçlü olabilir ve daha verimli koşabilirler."