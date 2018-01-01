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İLK DENEYİMLERİN ASLA UNUTULMADIĞINI
SÖYLERLER. HAZIRLIKLARIMIZI YAPARKEN
BUNU AKLIMIZDAN ÇIKARMADIK. BAĞCIKLARINI BAĞLA VE DEĞİŞİMİ YEPYENİ BİR TEMPODA YAŞA. Böylesine efsanevi bir ayakkabıyla yapacağın ilk koşunun unutulmaz olması gerekir, bu yüzden biz de böyle bir koşu hazırladık.
Nike LunarEpic Flyknit'i giy, Deneme Koşusu için Sesli Rehberi Aç ve elektronik müzikler ve
uzman rehberlik eşliğinde koş. Bu bire bir sesli deneyim, koşunu geliştirirken
yeni ayakkabını her yönüyle öğrenmeni sağlamak için tasarlandı.

İlk koşular bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Sen de eskisi gibi olmayacaksın.

ŞİMDİ DİNLE
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mesafelere uygun eğitim programları ve antrenmanlar.

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antrenman, yoga ve pilatese odaklanarak güç toplama günlerinde farklı antrenmanlar yap.

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