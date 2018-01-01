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NRC: BİR RUN CLUB BUL

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BİR RUN CLUB BUL

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İhtiyacın olan cesareti, rehberliği ve bölgendeki kafa dengi
koşucuları Canlı Nike+ Run Club Seanslarında
bulacaksın. NRC deneyimini yaşamak için bundan daha iyi bir yol olamaz.

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BİR ŞEHİR SEÇ
Dinamik bir koşu topluluğuna katılmak ve profesyonellerle birlikte koşmak için bölgendeki Nike+ Run Club'da yerini ayırt.

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YAKININDA BİR
NIKE+ RUN CLUB
BUL

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YAKININDA BİR
NIKE+ RUN CLUB
BUL

Map_D03.png

YAKININDA BİR
NIKE+ RUN CLUB
BUL

Map_D04.png

YAKININDA BİR
NIKE+ RUN CLUB
BUL

Map_D06.png

YAKININDA BİR
NIKE+ RUN CLUB
BUL

Map_D07.png

YAKININDA BİR
NIKE+ RUN CLUB
BUL

Map_D05.png

YAKININDA BİR
NIKE+ RUN CLUB
BUL

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YAKININDA BİR
NIKE+ RUN CLUB
BUL

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CANLI NRC SEANSI KOŞULARINI KEŞFET

İLK MİLİNİ KOŞ
Koşmayı öğrenmek mi istiyorsun? Uzmanlarımız, ilk
milini koşman için seni zihinsel ve fiziksel
olarak hazırlayacak. Bir saatten kısa süre içinde
koşuyu hayatına dahil edeceksin.

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CANLI NRC SEANSI KOŞULARINI KEŞFET

KALABALIKLA KOŞ
Arkadaşlarını getir ve yeni
arkadaşlar edinmeye hazır ol. Mesafeni seç.
Temponu seç. Bu kalabalıkla
birlikte koşan herkese bir yer var.

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CANLI NRC SEANSI KOŞULARINI KEŞFET

KOŞMAYA BAŞLA
Hız çalışması, tüm koşucuların her tempoda daha fazla hız ve
güç kazanmasına yardımcı olur. Bu hız ve güç birlikteliği,
ister pistte ister parkta veya yolda koş, fitness düzeyini
ileriye taşıyacak.

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CANLI NRC SEANSI KOŞULARINI KEŞFET

ŞEHİRDE KOŞ
Yeni manzaraları, sesleri ve lezzetleri bölgeye aşina
bir koşucunun gözünden keşfet. Şehirde birlikte koşarken
acele etmeden yol boyunca eğleneceğiz.

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CANLI NRC SEANSI KOŞULARINI KEŞFET

KOŞUNA YÜKSEK YOĞUNLUKLU
ANTRENMANI KAT
Bazı günler koşarsın. Bazı günler antrenman yaparsın.
Bu antrenman ikisini bir araya getiriyor. Yüksek yoğunluklu
antrenmanı koşunla birleştirerek dayanıklılığını, hızını,
dengeni ve hareket kabiliyetini bir bütün olarak geliştireceğiz.

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CANLI NRC SEANSI KOŞULARINI KEŞFET

MESAFENİ AYARLA
Bu, uzun ve yavaş bir koşudur. Bu uzun mesafeyi birlikte
koşacağız. Sen sosyal becerilerini ortaya koy, biz de
daha fazla mil koşman için ihtiyaç duyacağın müzik,
atıştırmalıklar ve desteği sağlayalım.

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KOŞU AYAKKABINI SEÇ

KARŞILAŞTIR VE ALIŞVERİŞ YAP

HIZLI KOŞ

DOĞAL KOŞ

RAHAT KOŞ

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Dünya çapında Nike+ Run Club
topluluğuyla koş ve antrenman yap.

En iyi koşu uygulamasıyla rotanı,
mesafeni, temponu ve süreni takip et.

Nike Master Trainer'lar tarafından
oluşturulan 100'den fazla antrenmanla daha
ustaca koş ve daha iyi antrenman yap.

BİZİMLE KOŞ

NIKE+ RUN CLUB UYGULAMASI

NIKE+ TRAINING CLUB

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HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUK Koşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak
 istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ. Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir. Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIR Bazı günler zorlanırız. Bazı günler ise biz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA. Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı, işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET. Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımız güçlü yanlarımız haline gelebilir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇ Her koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak her koşuya bir başarı olarak bakman gerekir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ. Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir. Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

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NIKE RUNNING'İ TAKİP ET

KOŞU AYAKKABILARI

KOŞU GİYSİLERİ VE EKİPMANLARI

KOLEKSİYONLAR

ÖNE ÇIKANLAR

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