MESAFENİ AYARLA

Bu, uzun ve yavaş bir koşudur. Bu uzun mesafeyi birlikte

koşacağız. Sen sosyal becerilerini ortaya koy, biz de

daha fazla mil koşman için ihtiyaç duyacağın müzik,

atıştırmalıklar ve desteği sağlayalım.