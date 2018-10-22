BÖLGENDEKİ NIKE+ RUN CLUB İLE BAŞLAKoşmayı öğrenmek mi istiyorsun? Koşularımızdan birine gelip bizimle koş,
biz de seni hem mental hem de fiziksel olarak ilk kilometrelerini koşmaya hazırlayalım.
Bir saatten kısa sürede koşuyu hayatının bir parçası haline getireceksin.
NIKE+ RUN CLUB TELEFONUNDAKoşularını sadece takip etme - onları geliştir. Daha iyi bir koşucu olmanı
sağlayan antrenörlük ve kilometrelerini paylaşıp karşılaştırmana imkan veren
sayısız yöntemle çok daha uzağa, çok daha hızlı gitmene yardımcı olacağız.
KOŞULARGEL BİZİMLE KOŞ. BU, İSTANBUL'DAKİ YAKLAŞMAKTA
OLAN TÜM ETKINLIKLERI GÖRECEĞİN YER.
İLK KİLOMETRELERİNİ KOŞKoşmayı öğrenmek mi istiyorsun? Koşularımızdan
birine gelip bizimle koş, biz de seni hem mental
hem de fiziksel olarak ilk kilometrelerini koşmaya
hazırlayalım. Bir saatten kısa sürede koşuyu
hayatının bir parçası haline getireceksin.
YER AYIRT
HIZINI BULHız, tempoları ne olursa olsun tüm koşucuların
daha güçlü olmasına yardım eder. Pist, park yada
yol fark etmez. Bu hızlı ve yoğun antrenman koşu
seviyeni yukarı çekecek.
YER AYIRT
ŞEHRİ KOŞYeni yerleri, sesleri ve tatları yerli bir koşucunun
gözünden keşfet. Fazla zorlanmadan şehri birlikte
koşacak, bol bol eğleneceğiz.
YER AYIRT
KOŞUNU YÜKSEK YOĞUNLUKLU
ANTRENMANLA BİRLEŞTİRBazı günler koşuyor, bazı günler egzersiz
yapıyorsun. Bu antrenman ikisini bir araya getiriyor.
Dayanıklılığını, hızını, dengeni ve esnekliğini artırmak
için koşunu yüksek yoğunlu antrenmanla birleştir.
YER AYIRT
MESAFEYE ODAKLANBu uzun ve oldukça sosyal bir koşu. Sen
geçireceğin eğlenceli zamana odaklan. Biz, müzik,
atıştırmalıklar ve fazladan kilometre alman için
ihtiyacın olan tüm desteği getireceğiz.
YER AYIRT
EKİBİMİZLE VE KOÇLARIMIZLA TANIŞNRC Koçları ve Pacer'ları verdikleri birebir rehberlik ve özel antrenman
planları ile her koşucunun hedeflerine başarıyla ulaşmasını sağlar.
HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUKKoşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ.Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir.Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIRBazı günler zorlanırız. Bazı günler isebiz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA.Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı,işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET.Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımızgüçlü yanlarımız haline gelebilir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇHer koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak herkoşuya bir başarı olarak bakman gerekir.
NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ
SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ.Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir.Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.