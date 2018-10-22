SEPETE EKLENDİ
İstek Listesine EKLENDİ
Herkese uygun bir hediye verin.
Beden: Adet: @  
Standart hediye kart gönderimi ücretsizdir
Alt Toplam
SEPETİ GÖRÜNTÜLE () ÖDEME
İstek Listesini GÖRÜNTÜLE
Sepetinizde ürün yok

NIKE+ RUN CLUB

EVG_Header_NRC_v02_D01.jpg
1006_FST1_desktop.jpg
ANTRENMAN PLANLARI
YERİNİ AYIRT
1006_FST2_desktop.jpg

GEL BİZİMLE KOŞ İlk, en eğlenceli ve en hızlı koşunu Nike+ Run Club ile yap.
Dünya çapındaki koşucu topluluğuna katıl, her koşuda
NRC antrenörlerinden ve pacer'larından rehberlik al.

1006_FST3_desktop.jpg

#İLKKOŞUM İLK KOŞUM İLE KOŞMAYA BAŞLA Koşunun birinci kuralı koşmaktır. Kulağa oldukça kolay geliyor,
değil mi? Ama işin en zor yanı başlamak.
O zaman bu engeli geçip ilk koşuya hemen başlayalım.

BAŞLAYALIM
1006_FST4_top_desktop.jpg
1006_FST4_bottom_desktop.jpg

BÖLGENDEKİ NIKE+ RUN CLUB İLE BAŞLA Koşmayı öğrenmek mi istiyorsun? Koşularımızdan birine gelip bizimle koş,
biz de seni hem mental hem de fiziksel olarak ilk kilometrelerini koşmaya hazırlayalım.
Bir saatten kısa sürede koşuyu hayatının bir parçası haline getireceksin.

YER AYIRT

KOŞU EKİPMANLARI: 101 Koşarken daha rahat hissetmeni ve daha güzel görünmeni sağlayan
koşu ekipmanlarını ve performansını artıran teknolojileri keşfet.

KOŞU STİLİNİ OLUŞTUR
1006_FST5_header_desktop.jpg

EN MÜKEMMEL KOŞU PARTNERİN

1006_FST5_top_desktop.jpg
1006_FST5_bottom_desktop.jpg

NIKE+ RUN CLUB TELEFONUNDA Koşularını sadece takip etme - onları geliştir. Daha iyi bir koşucu olmanı
sağlayan antrenörlük ve kilometrelerini paylaşıp karşılaştırmana imkan veren
sayısız yöntemle çok daha uzağa, çok daha hızlı gitmene yardımcı olacağız.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİN

APPLE WATCH NIKE+ En mükemmel koşu partnerin - bileğinde. Nike ve Apple’ın son buluşu
seni motive etmekle kalmıyor, performansını takip etmeni de kolaylaştırıyor.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİN
HABERDAR OL
1006_FST6_desktop.jpg

KOŞULAR GEL BİZİMLE KOŞ. BU, İSTANBUL'DAKİ YAKLAŞMAKTA
OLAN TÜM ETKINLIKLERI GÖRECEĞİN YER.

İLK KİLOMETRELERİNİ KOŞ Koşmayı öğrenmek mi istiyorsun? Koşularımızdan
birine gelip bizimle koş, biz de seni hem mental
hem de fiziksel olarak ilk kilometrelerini koşmaya
hazırlayalım. Bir saatten kısa sürede koşuyu
hayatının bir parçası haline getireceksin.

YER AYIRT

HIZINI BUL Hız, tempoları ne olursa olsun tüm koşucuların
daha güçlü olmasına yardım eder. Pist, park yada
yol fark etmez. Bu hızlı ve yoğun antrenman koşu
seviyeni yukarı çekecek.

YER AYIRT

ŞEHRİ KOŞ Yeni yerleri, sesleri ve tatları yerli bir koşucunun
gözünden keşfet. Fazla zorlanmadan şehri birlikte
koşacak, bol bol eğleneceğiz.

YER AYIRT

KOŞUNU YÜKSEK YOĞUNLUKLU
ANTRENMANLA BİRLEŞTİR Bazı günler koşuyor, bazı günler egzersiz
yapıyorsun. Bu antrenman ikisini bir araya getiriyor.
Dayanıklılığını, hızını, dengeni ve esnekliğini artırmak
için koşunu yüksek yoğunlu antrenmanla birleştir.

YER AYIRT

MESAFEYE ODAKLAN Bu uzun ve oldukça sosyal bir koşu. Sen
geçireceğin eğlenceli zamana odaklan. Biz, müzik,
atıştırmalıklar ve fazladan kilometre alman için
ihtiyacın olan tüm desteği getireceğiz.

YER AYIRT

1006_FST7_desktop.jpg

EKİBİMİZLE VE KOÇLARIMIZLA TANIŞ NRC Koçları ve Pacer'ları verdikleri birebir rehberlik ve özel antrenman
planları ile her koşucunun hedeflerine başarıyla ulaşmasını sağlar.

EKİPLE TANIŞ
1006_FST8_desktop.jpg

TAVSİYE VE İLHAM NIKE UZMANLARINDAN VE NRC KOÇLARINDAN TAVSİYELER AL;
GÜÇLÜ BAŞLA, MOTİVASYONUNU KORU VE HEDEFİNE ULAŞ.

NASIL DAHA HIZLI KOŞARSIN İster bir sonraki yarışına hazırlan, ister en iyi dereceni
kırmayı dene. Amacın hangisi olursa olsun temponu
artıracak önerilerle nasıl hızlanacağını öğren.

BESLENME Koşucular için doğru sporcu-beslenmesini öğren;
koşularında susuz kalma, enerjini yüksek tut.

SUSUZLUK TEDAVİSİ Uzmanların susuzlukla ilgili verdiği tavsiyelerle
koşu sonrası kramplardan kurtul.

1105running_cdp_shoebar_update.jpg

HER KOŞU İÇİN DOĞRU AYAKKABI Antrenmanından en iyi verimi alabilmen için ayakkabılarımızı üç kategoriye ayırdık.

DAHA UZUN KOŞ

DAHA GÜÇLÜ KOŞ

DAHA HIZLI KOŞ

1006_FST10_desktop.jpg

Mükemmel koşu partnerin.

Dünya çapındaki Nike+ Run Club
topluluğu ile koş, antrenman yap.

Her hafta güncellenen çalma listesi
ile NRC koşularının müzikleriyle koş.

Birebir koç anlatımı ve müzik eşliğinde,
yeni ayakkabılarını denemeye çık.

GEL BİZİMLE KOŞ

NIKE+ RUN CLUB
UYGULAMASI

SPOTIFY MÜZİK LİSTESİ

NRC DENEME KOŞUSU

SERVİSLERİMİZ

plans_12-1.jpg

HEPİMİZ KOŞUCU
OLMAK İÇİN DOĞDUK Koşu kimseyi kapıdan geri çevirmez. İçimizdeki koşucuyu ortaya çıkarmak
 istiyorsak yapmamız gereken tek şey bağcıkları bağlayıp dışarı çıkmak.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-2.jpg

BİZLER SADECE KOŞUCU DEĞİLİZ.
SPORCUYUZ. Hızlı olmak için bir çift bacaktan daha fazlası gerekir. Tüm vücut, zihin ve yenilmez motivasyon bir araya gelmelidir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-3.jpg

HER KOŞUNUN
BİR AMACI VARDIR Bazı günler zorlanırız. Bazı günler ise biz zorlarız. Her kilometrede koşma amacını bul.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-4.jpg

HER ANTRENMANA SAYGI DUY.
HİÇBİR ANTRENMANDAN KORKMA. Zor olacak. İşte tam da bu yüzden bunu seviyoruz. Saygı, işi tamamlamakla kazanılır. O yüzden dışarı çık ve amacının peşinden koş.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-5.jpg

ZAYIF NOKTALARINI KABULLEN.
SONRA DA ONLARI YOK ET. Düzenli ve sürekli çalışmayla zayıf noktalarımız güçlü yanlarımız haline gelebilir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-6.jpg

OLABİLECEK HER ŞEKİLDE
BAŞARIYI ÖLÇ Her koşu en uzunu veya en hızlısı olmaz; ancak her koşuya bir başarı olarak bakman gerekir.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

plans_12-7.jpg

SEN KENDİNE GÜVENMEDİĞİNDE
BİLE BİZ SANA GÜVENİYORUZ. Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerde topluluğumuz bizi motive edebilir. Nike+ Run Club, en iyinin ulaşılabilecek bir noktada olduğunu bize hatırlatmak için burada.

NIKE+ RUN CLUB FELSEFESİ

SocialIcons_V5.png

NIKE RUNNING'İ TAKİP ET

KOŞU AYAKKABILARI

KOŞU GİYSİLERİ VE EKİPMANLARI

KOLEKSİYONLAR

ÖNE ÇIKANLAR

Loading