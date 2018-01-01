NIKE AEROREACTBu devrim niteliğindeki kumaşta, nefes alabilirliği artırmak için terlediğin zaman açılan ve
sen serinledikçe kapanan fiberler bulunur. Bu sayede koşun boyunca optimum vücut sıcaklığını koruyabilirsin.
AEROREACT ÜŞÜMEMENE VE KOŞARKEN TERLEMEMENE BÖYLE YARDIMCI OLUR:
KOŞU SIRASINDA SANA UYUM SAĞLARSen terledikçe kumaşın
fiberleri açılarak serinlemeni sağlar.
Sen serinledikçe fiberler
üşümemen için kapanır.
AeroReact'in uyum sağlayan,
nefes alabilen performansa sahip
kumaşının büyütülmüş görünümü.
TAM OTURAN KESİMManşetlerdeki parmak delikleri
kollukları sabit tutmaya yardımcı
olarak güvenli, rahat bir uyum ve ekstra sıcaklık sunar.
ÖZGÜRCE HAREKET ETVücuda uyum sağlayan dikişler
vücudunun doğal hatlarının şeklini
alarak özgürce hareket etmeni sağlar.