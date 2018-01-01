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NIKE AEROREACT

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Ryan Bailey
Olimpiyat Finalisti, 100 M

ERKEKLER İÇİN AEROREACT

KADINLAR İÇİN AEROREACT

NIKE AEROREACT Bu devrim niteliğindeki kumaşta, nefes alabilirliği artırmak için terlediğin zaman açılan ve
sen serinledikçe kapanan fiberler bulunur. Bu sayede koşun boyunca optimum vücut sıcaklığını koruyabilirsin.

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AEROREACT ÜŞÜMEMENE VE KOŞARKEN TERLEMEMENE BÖYLE YARDIMCI OLUR:

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KOŞU SIRASINDA SANA UYUM SAĞLAR Sen terledikçe kumaşın
fiberleri açılarak serinlemeni sağlar.
Sen serinledikçe fiberler
üşümemen için kapanır.

AeroReact'in uyum sağlayan,
nefes alabilen performansa sahip
kumaşının büyütülmüş görünümü.

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TAM OTURAN KESİM Manşetlerdeki parmak delikleri
kollukları sabit tutmaya yardımcı
olarak güvenli, rahat bir uyum ve ekstra sıcaklık sunar.

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ÖZGÜRCE HAREKET ET Vücuda uyum sağlayan dikişler
vücudunun doğal hatlarının şeklini
alarak özgürce hareket etmeni sağlar.

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NIKE AEROREACT'İ İNCELE

ERKEK AEROREACT'İ İNCELE
KADIN AEROREACT'İ İNCELE

KOŞU AYAKKABILARI

KOŞU GİYSİLERİ VE EKİPMANLARI

KOLEKSİYONLAR

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