Bilim ekibi ilk ekip kampında sıvı alımı ve beslenme stratejilerini uygulamaya başladı ve bu



stratejiler her ay düzenli olarak ayarlandı. Ten sıcaklıkları ve terleme miktarları izlendi.



Çığır açan Nike Zoom Vaporfly Elite ayakkabı ve yarış günü giysilerinin uyum ayrıntılarının



üzerinde titizlikle duruldu.



Deneme yaklaştıkça sıcaklık ekibimiz için daha önemli hale geldi.



Breaking2'nun başarısı açısından en önemli sıcaklık okuması, vücudun iç sıcaklığı ile ten



sıcaklığı arasındaki farktır. Buna sıcaklık eğimi deniyor.



Nike Spor Araştırma Laboratuvarı Yeni Nesil Araştırma Ekibi Yöneticisi Brad Wilkins,



"Vücut sıcaklığının ten sıcaklığına kıyasla ne seviyede olduğuna bakıyor ve bunu iki



değerin birbirinden olabildiğince farklı olmasını istiyoruz." diyor. "Yani vücuttan tene



sıcaklık eğimi çok yüksek olmak zorunda."



Ekip, sıcaklık eğimini her bir koşucu için yüksek seviyede tutabilmek amacıyla yarış



gününün çevresel koşullarını optimize etmeye odaklanıyor. Yarı maraton test etkinliğinde



vücut sıcaklığını ölçmek için dahili, ten sıcaklığını ölçmek içinse harici monitörler kullanıldı.



Bu, termal faktörlerin her bir sporcunun performansı üzerindeki etkisini anlamak için gereken



sabit verileri sağladı. Sıcaklık, bulutluluk ve rüzgarı optimize etmeye çalışmak için yarışın üç



günlük "başlama" penceresi olacak. Ekip bu üç günlük pencerede yarış için en uygun sabahı



seçecek. Böylece vücut-ten sıcaklık eğimi en üst düzeye çıkarılarak termal faktörlerin



sporcuların performansı üzerindeki etkisi en az indirilmeye çalışılacak.



Ortamdan etkilenen bir başka önemli faktör de sıvı alımıdır. Ekip antrenmanlarda koşucuları



yarıştan önce ve yarıştan sonra tarttı. Bu ölçümler, her bir koşucunun terleme yoluyla ne kadar



su kaybettiğini ekibe gösterdi. Ekibimiz daha sonra her bir koşucunun vücudunun kendisi için



hazırlanmış sıvı stratejisine (dikkatle üretilen şeker-su karışımı) nasıl yanıt verdiğini gözlemledi.



Bu karışım her bir sporcunun terleme miktarına göre özelleştirilmeye devam ediyor ve yarış



gününe kadar da geliştirilecek.



Kas görüntüleme gibi diğer testler, sporcuların kaslarındaki şeker seviyesini bize gösterdi. Bu



çok önemliydi, çünkü şeker koşucuların maratonla özdeşleşmiş yanmadan kaçınmasına yardımcı



olabilir. Çok fazla alındığındaysa midelerini rahatsız edip koşudan düşmelerine neden olabilir.