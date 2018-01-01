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CH 04 BİLİMSEL TEMEL

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NIKE'IN DÜNYA ÇAPINDAKİ BREAKING2 ARAŞTIRMA EKİBİNİN
çalışmaları tek bir soruya odaklanıyordu: Dünyanın en iyi uzun mesafe koşucularının

yalnızca aşamalı olarak değil, tüm uzun mesafe koşucularından daha hızlı olmalarına nasıl yardımcı olabiliriz?
Dünya rekorunu saniye değil dakika bazında ileriye çekmek istediğinizde, bilimin size sunabileceği

tüm yardıma ihtiyacınız olur. Ten sıcaklığı takip edilir, kaslar görüntülenir, ideal sıvı ve şeker alımı belirlenir.

Yeni giysi türleriyle sürtünme en aza indirilir. Tabii bir de Nike Zoom Vaporfly Elite ayakkabı var.
İki saatlik maraton engelini aşmak için çıktığımız bu tarihi yolculuğun sonuna

nasıl vardığımızı anlamak için hikayeye en baştan başlamamız gerekiyor.

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SPORCU SEÇİMİ Bilim ekibimiz, maratonu iki saatten kısa sürede koşma ihtimali

en yüksek koşucuları tespit etmek için Nike'ın en iyi uzun mesafe

koşucularını testlerden geçirdi ve performansı tahmin etmeye yardımcı

olacak üç ana faktörü ölçtü:
Egzersiz Kapasitesi: VO2 Maks. veya tüketilen maksimum oksijen miktarı olarak ifade edilen,

sporcunun maksimum egzersiz kapasitesi.
Koşu Ekonomisi: Koşucunun belirli bir hızda bir kilometre koşmak için ihtiyacı olan enerji. Sürdürülebilir Hız:
Koşucunun yavaşlamak zorunda kalmadan, uzun bir süre boyunca

koruyabileceği hız.
Değerlendirilen sporcular arasından üç sporcu öne çıktı: Kenyalı Eliud

Kipchoge, Etiyopyalı Lelisa Desisa ve Eritreli Zersenay Tadese.
Test sürecinde, bilim ekibimizin her bir sporcunun potansiyelini tahmin

etmelerini sağlayan önemli fizyolojik veriler toplandı. Ekip odaklanacakları

alanları belirlemek amacıyla her bir sporcunun kişisel rekorunu kendi tahminleriyle

karşılaştırdı ve yarış gününde bu farkı kapatmak için uygulayacakları stratejileri

tartışmaya başladı.
Örneğin, Eliud yarıştığı yıllar boyunca sıvı alma tekniklerini geliştirmişken, yarı maraton

dünya rekorunu elinde bulunduran Zersenay çok az sıvı alıyordu. Zersenay olağanüstü

koşu ekonomisine rağmen üç sporcu arasında en kötü kişisel maraton rekoruna sahip

olduğu için sıvı alımı, ekibin iyileştirmesi gereken bir faktördü.
Bir başka örnek de beslenme stratejisiydi. Nike Spor Araştırma Laboratuvarı Yeni Nesil

Araştırma Ekibi Baş Fizyoloğu Brett Kirby, "Maratoncular 30-35. kilometrede bir duvara çarpar."

diyor. "Bu genelde kaslarındaki şekerin tükenmesiyle ilişkilendirilir. Peki şeker düzeyini nasıl

yüksek tutacaktık? Maraton boyunca enerji düzeylerini korumak, bizi hedefimize bir adım daha

yaklaştırabilirdi. Bunu araştırmaya ve her sporcuya özel bir çözüm üzerinde çalışmaya başladık."

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YARIŞ GÜNÜ OPTİMİZASYON YOLCULUĞU: SEÇMELERDEN BUGÜNE Ekip, antrenmanları ve kondisyonlarını geliştirmek için sporcularla çalışmaya

başlamadan önce, sporcuların mevcut antrenman programlarını anlamamız gerekiyordu.

Bunu yapmak için bilim ekibimiz sporcular ve koşu koçlarıyla Oregon Beaverton'daki

Nike Genel Merkezinde buluştu. Bu ilk ekip kampında bilim ekibimi her bir sporcunun

antrenman yükünü takip etmeye başlamak için sporculara birer GPS özellikli saat

ve nabız monitörü verdi. Ayrıca her bir sporcu Nike'ın şirket için performans tahmin

analizi yazılımına bağlandı. Bu adımlar sporculardan ayrı ayrı veri toplayıp gelecekteki

koşu performanslarını tahmin etmeyi kolaylaştırdı.
Bilim grubu daha sonra ürün grubuyla birlikte sporcuların Kenya, Etiyopya ve

İspanya'daki antrenman merkezlerini ziyaret etti. Yaptıkları testleri ve edindikleri

bilgileri Nike Breaking2 projesine entegre ettiler, yeni veriler topladılar, sporcuların

günlük antrenman rejimlerini ve yaşam stillerini ilk elden gözlemlediler ve destek

verebilecekleri noktaları bulmaya çalıştılar.

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Bilim ekibi ilk ekip kampında sıvı alımı ve beslenme stratejilerini uygulamaya başladı ve bu

stratejiler her ay düzenli olarak ayarlandı. Ten sıcaklıkları ve terleme miktarları izlendi.

Çığır açan Nike Zoom Vaporfly Elite ayakkabı ve yarış günü giysilerinin uyum ayrıntılarının

üzerinde titizlikle duruldu.
Deneme yaklaştıkça sıcaklık ekibimiz için daha önemli hale geldi.
Breaking2'nun başarısı açısından en önemli sıcaklık okuması, vücudun iç sıcaklığı ile ten

sıcaklığı arasındaki farktır. Buna sıcaklık eğimi deniyor.
Nike Spor Araştırma Laboratuvarı Yeni Nesil Araştırma Ekibi Yöneticisi Brad Wilkins,

"Vücut sıcaklığının ten sıcaklığına kıyasla ne seviyede olduğuna bakıyor ve bunu iki

değerin birbirinden olabildiğince farklı olmasını istiyoruz." diyor. "Yani vücuttan tene

sıcaklık eğimi çok yüksek olmak zorunda."
Ekip, sıcaklık eğimini her bir koşucu için yüksek seviyede tutabilmek amacıyla yarış

gününün çevresel koşullarını optimize etmeye odaklanıyor. Yarı maraton test etkinliğinde

vücut sıcaklığını ölçmek için dahili, ten sıcaklığını ölçmek içinse harici monitörler kullanıldı.

Bu, termal faktörlerin her bir sporcunun performansı üzerindeki etkisini anlamak için gereken

sabit verileri sağladı. Sıcaklık, bulutluluk ve rüzgarı optimize etmeye çalışmak için yarışın üç

günlük "başlama" penceresi olacak. Ekip bu üç günlük pencerede yarış için en uygun sabahı

seçecek. Böylece vücut-ten sıcaklık eğimi en üst düzeye çıkarılarak termal faktörlerin

sporcuların performansı üzerindeki etkisi en az indirilmeye çalışılacak.
Ortamdan etkilenen bir başka önemli faktör de sıvı alımıdır. Ekip antrenmanlarda koşucuları

yarıştan önce ve yarıştan sonra tarttı. Bu ölçümler, her bir koşucunun terleme yoluyla ne kadar

su kaybettiğini ekibe gösterdi. Ekibimiz daha sonra her bir koşucunun vücudunun kendisi için

hazırlanmış sıvı stratejisine (dikkatle üretilen şeker-su karışımı) nasıl yanıt verdiğini gözlemledi.

Bu karışım her bir sporcunun terleme miktarına göre özelleştirilmeye devam ediyor ve yarış

gününe kadar da geliştirilecek.
Kas görüntüleme gibi diğer testler, sporcuların kaslarındaki şeker seviyesini bize gösterdi. Bu

çok önemliydi, çünkü şeker koşucuların maratonla özdeşleşmiş yanmadan kaçınmasına yardımcı

olabilir. Çok fazla alındığındaysa midelerini rahatsız edip koşudan düşmelerine neden olabilir.

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Yarış günü optimizasyonunun sonraki adımı, Milano'nun 21 kilometre kuzeyindeki

ormanlık Autodromo Nazionale Monza'da yapılan yarı maraton simülasyonuydu.

İki saatlik maraton denemesi de burada yapılacak. Monza'nın dönüşleri keskin

olmayan düz pisti ve Kuzey İtalya'nın ılıman iklimi, burayı deneme için iyi bir yer

yapıyor. Yarı maraton testi, sporcuların fitness durumlarını test ettikleri bir yarış

değildi. Bundan ziyade Breaking2 ekibinin Breaking2 denemesini lojistik açıdan

nasıl yöneteceğinin testiydi. Ekip sporculardan 60 dakikalık yarı maraton

temposunda koşmalarını istedi.
Bu deneme koşusunda küçük değişiklikler test edildi; örneğin Eliud koşudan önce

pancar suyu içmek yerine karbonhidratlı pancar barı yedi. Sıcaklık eğimi ve elbette

ayakkabı ve giysiler de test edildi.
Tüm bu veriler önceden toplanmıştı, ancak bu seviyedeki sporcularla böylesi bir

engeli aşmak için ilk kez toplanıyordu. İki saatlik engeli aşsak da aşamasak da

keşfedilmemiş denizlere yelken açtığımızı söyleyebiliriz. Bu yolculukla sporcuların

onları bekleyen zorlukları aşmalarına yardımcı olacağız.

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Yarış günü gelip çattığında, öğrendiğimiz her şeyi uygulamaya koyacağız.

Sporcular için rüzgar sürükleme faktörünü azaltmak amacıyla pacerlarla

dinamik bir düzen kullanacağız. Sporcuların kendilerine özel olarak

ayarlanmış şekilde sıvı aldıklarından emin olacağız. Tabii bir ayakkabı da

geliştirdik: Her avantajı performansa dönüştürmek

için tasarlanmış Nike Zoom Vaporfly Elite.
Breaking2 yalnızca bir yarış değil; bir deney de değil. Üst düzey

teknoloji, sarsılmaz tutku ve hedefe bağlılıkla bir araya geldiğinde

ne kadar daha hızlı koşabileceğimizin modelini oluşturuyoruz.

Yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının

sonucunda, Breaking2 her koşucuyu ileriye taşıma

potansiyeline sahip çığır açıcı bir yenilik sisteminin miladı olacak.

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