NIKE'IN DÜNYA ÇAPINDAKİ BREAKING2 ARAŞTIRMA EKİBİNİN
çalışmaları tek bir soruya odaklanıyordu: Dünyanın en iyi uzun mesafe koşucularının
yalnızca aşamalı olarak değil, tüm uzun mesafe koşucularından daha hızlı olmalarına nasıl yardımcı olabiliriz?
Dünya rekorunu saniye değil dakika bazında ileriye çekmek istediğinizde, bilimin size sunabileceği
tüm yardıma ihtiyacınız olur. Ten sıcaklığı takip edilir, kaslar görüntülenir, ideal sıvı ve şeker alımı belirlenir.
Yeni giysi türleriyle sürtünme en aza indirilir. Tabii bir de Nike Zoom Vaporfly Elite ayakkabı var.
İki saatlik maraton engelini aşmak için çıktığımız bu tarihi yolculuğun sonuna
nasıl vardığımızı anlamak için hikayeye en baştan başlamamız gerekiyor.
SPORCU SEÇİMİBilim ekibimiz, maratonu iki saatten kısa sürede koşma ihtimali
en yüksek koşucuları tespit etmek için Nike'ın en iyi uzun mesafe
koşucularını testlerden geçirdi ve performansı tahmin etmeye yardımcı
olacak üç ana faktörü ölçtü:
Egzersiz Kapasitesi:VO2 Maks. veya tüketilen maksimum oksijen miktarı olarak ifade edilen,
sporcunun maksimum egzersiz kapasitesi.
Koşu Ekonomisi:Koşucunun belirli bir hızda bir kilometre koşmak için ihtiyacı olan enerji.Sürdürülebilir Hız:
Koşucunun yavaşlamak zorunda kalmadan, uzun bir süre boyunca
koruyabileceği hız.
Değerlendirilen sporcular arasından üç sporcu öne çıktı: Kenyalı Eliud
Kipchoge, Etiyopyalı Lelisa Desisa ve Eritreli Zersenay Tadese.
Test sürecinde, bilim ekibimizin her bir sporcunun potansiyelini tahmin
etmelerini sağlayan önemli fizyolojik veriler toplandı. Ekip odaklanacakları
alanları belirlemek amacıyla her bir sporcunun kişisel rekorunu kendi tahminleriyle
karşılaştırdı ve yarış gününde bu farkı kapatmak için uygulayacakları stratejileri
tartışmaya başladı.
Örneğin, Eliud yarıştığı yıllar boyunca sıvı alma tekniklerini geliştirmişken, yarı maraton
dünya rekorunu elinde bulunduran Zersenay çok az sıvı alıyordu. Zersenay olağanüstü
koşu ekonomisine rağmen üç sporcu arasında en kötü kişisel maraton rekoruna sahip
olduğu için sıvı alımı, ekibin iyileştirmesi gereken bir faktördü.
Bir başka örnek de beslenme stratejisiydi. Nike Spor Araştırma Laboratuvarı Yeni Nesil
Araştırma Ekibi Baş Fizyoloğu Brett Kirby, "Maratoncular 30-35. kilometrede bir duvara çarpar."
diyor. "Bu genelde kaslarındaki şekerin tükenmesiyle ilişkilendirilir. Peki şeker düzeyini nasıl
yüksek tutacaktık? Maraton boyunca enerji düzeylerini korumak, bizi hedefimize bir adım daha
yaklaştırabilirdi. Bunu araştırmaya ve her sporcuya özel bir çözüm üzerinde çalışmaya başladık."
YARIŞ GÜNÜ OPTİMİZASYON YOLCULUĞU: SEÇMELERDEN BUGÜNEEkip, antrenmanları ve kondisyonlarını geliştirmek için sporcularla çalışmaya
başlamadan önce, sporcuların mevcut antrenman programlarını anlamamız gerekiyordu.
Bunu yapmak için bilim ekibimiz sporcular ve koşu koçlarıyla Oregon Beaverton'daki
Nike Genel Merkezinde buluştu. Bu ilk ekip kampında bilim ekibimi her bir sporcunun
antrenman yükünü takip etmeye başlamak için sporculara birer GPS özellikli saat
ve nabız monitörü verdi. Ayrıca her bir sporcu Nike'ın şirket için performans tahmin
analizi yazılımına bağlandı. Bu adımlar sporculardan ayrı ayrı veri toplayıp gelecekteki
koşu performanslarını tahmin etmeyi kolaylaştırdı.
Bilim grubu daha sonra ürün grubuyla birlikte sporcuların Kenya, Etiyopya ve
İspanya'daki antrenman merkezlerini ziyaret etti. Yaptıkları testleri ve edindikleri
bilgileri Nike Breaking2 projesine entegre ettiler, yeni veriler topladılar, sporcuların
günlük antrenman rejimlerini ve yaşam stillerini ilk elden gözlemlediler ve destek
verebilecekleri noktaları bulmaya çalıştılar.
Bilim ekibi ilk ekip kampında sıvı alımı ve beslenme stratejilerini uygulamaya başladı ve bu
stratejiler her ay düzenli olarak ayarlandı. Ten sıcaklıkları ve terleme miktarları izlendi.
Çığır açan Nike Zoom Vaporfly Elite ayakkabı ve yarış günü giysilerinin uyum ayrıntılarının
üzerinde titizlikle duruldu.
Deneme yaklaştıkça sıcaklık ekibimiz için daha önemli hale geldi.
Breaking2'nun başarısı açısından en önemli sıcaklık okuması, vücudun iç sıcaklığı ile ten
sıcaklığı arasındaki farktır. Buna sıcaklık eğimi deniyor.
Nike Spor Araştırma Laboratuvarı Yeni Nesil Araştırma Ekibi Yöneticisi Brad Wilkins,
"Vücut sıcaklığının ten sıcaklığına kıyasla ne seviyede olduğuna bakıyor ve bunu iki
değerin birbirinden olabildiğince farklı olmasını istiyoruz." diyor. "Yani vücuttan tene
sıcaklık eğimi çok yüksek olmak zorunda."
Ekip, sıcaklık eğimini her bir koşucu için yüksek seviyede tutabilmek amacıyla yarış
gününün çevresel koşullarını optimize etmeye odaklanıyor. Yarı maraton test etkinliğinde
vücut sıcaklığını ölçmek için dahili, ten sıcaklığını ölçmek içinse harici monitörler kullanıldı.
Bu, termal faktörlerin her bir sporcunun performansı üzerindeki etkisini anlamak için gereken
sabit verileri sağladı. Sıcaklık, bulutluluk ve rüzgarı optimize etmeye çalışmak için yarışın üç
günlük "başlama" penceresi olacak. Ekip bu üç günlük pencerede yarış için en uygun sabahı
seçecek. Böylece vücut-ten sıcaklık eğimi en üst düzeye çıkarılarak termal faktörlerin
sporcuların performansı üzerindeki etkisi en az indirilmeye çalışılacak.
Ortamdan etkilenen bir başka önemli faktör de sıvı alımıdır. Ekip antrenmanlarda koşucuları
yarıştan önce ve yarıştan sonra tarttı. Bu ölçümler, her bir koşucunun terleme yoluyla ne kadar
su kaybettiğini ekibe gösterdi. Ekibimiz daha sonra her bir koşucunun vücudunun kendisi için
hazırlanmış sıvı stratejisine (dikkatle üretilen şeker-su karışımı) nasıl yanıt verdiğini gözlemledi.
Bu karışım her bir sporcunun terleme miktarına göre özelleştirilmeye devam ediyor ve yarış
gününe kadar da geliştirilecek.
Kas görüntüleme gibi diğer testler, sporcuların kaslarındaki şeker seviyesini bize gösterdi. Bu
çok önemliydi, çünkü şeker koşucuların maratonla özdeşleşmiş yanmadan kaçınmasına yardımcı
olabilir. Çok fazla alındığındaysa midelerini rahatsız edip koşudan düşmelerine neden olabilir.
Yarış günü optimizasyonunun sonraki adımı, Milano'nun 21 kilometre kuzeyindeki
ormanlık Autodromo Nazionale Monza'da yapılan yarı maraton simülasyonuydu.
İki saatlik maraton denemesi de burada yapılacak. Monza'nın dönüşleri keskin
olmayan düz pisti ve Kuzey İtalya'nın ılıman iklimi, burayı deneme için iyi bir yer
yapıyor. Yarı maraton testi, sporcuların fitness durumlarını test ettikleri bir yarış
değildi. Bundan ziyade Breaking2 ekibinin Breaking2 denemesini lojistik açıdan
nasıl yöneteceğinin testiydi. Ekip sporculardan 60 dakikalık yarı maraton
temposunda koşmalarını istedi.
Bu deneme koşusunda küçük değişiklikler test edildi; örneğin Eliud koşudan önce
pancar suyu içmek yerine karbonhidratlı pancar barı yedi. Sıcaklık eğimi ve elbette
ayakkabı ve giysiler de test edildi.
Tüm bu veriler önceden toplanmıştı, ancak bu seviyedeki sporcularla böylesi bir
engeli aşmak için ilk kez toplanıyordu. İki saatlik engeli aşsak da aşamasak da
keşfedilmemiş denizlere yelken açtığımızı söyleyebiliriz. Bu yolculukla sporcuların
onları bekleyen zorlukları aşmalarına yardımcı olacağız.
Yarış günü gelip çattığında, öğrendiğimiz her şeyi uygulamaya koyacağız.
Sporcular için rüzgar sürükleme faktörünü azaltmak amacıyla pacerlarla
dinamik bir düzen kullanacağız. Sporcuların kendilerine özel olarak
ayarlanmış şekilde sıvı aldıklarından emin olacağız. Tabii bir ayakkabı da
geliştirdik: Her avantajı performansa dönüştürmek
için tasarlanmış Nike Zoom Vaporfly Elite.
Breaking2 yalnızca bir yarış değil; bir deney de değil. Üst düzey
teknoloji, sarsılmaz tutku ve hedefe bağlılıkla bir araya geldiğinde
ne kadar daha hızlı koşabileceğimizin modelini oluşturuyoruz.
Yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının
sonucunda, Breaking2 her koşucuyu ileriye taşıma
potansiyeline sahip çığır açıcı bir yenilik sisteminin miladı olacak.