Bilim ekibi ilk ekip kampında sıvı alımı ve beslenme stratejilerini uygulamaya başladı



ve bu stratejiler her ay düzenli olarak ayarlandı. Ten sıcaklıkları ve terleme



miktarları izlendi. Çığır açan Nike Zoom Vaporfly Elite ayakkabı ve yarış günü



giysilerinin uyum ayrıntılarının üzerinde titizlikle duruldu. Deneme yaklaştıkça sıcaklık ekibimiz için



daha önemli hale geldi.



Breaking2'nun başarısı açısından en önemli sıcaklık okuması, vücudun iç sıcaklığı



ile ten sıcaklığı arasındaki farktı. Buna sıcaklık



eğimi deniyor.



Nike Spor Araştırma Laboratuvarı Yeni Nesil Araştırma Ekibi Yöneticisi Brad Wilkins,



"Vücut sıcaklığının ten sıcaklığına kıyasla ne seviyede olduğuna bakıyor ve bu iki değerin



birbirinden olabildiğince farklı olmasını istiyoruz." diyor. "Yani vücuttan tene



sıcaklık eğimi çok yüksek olmak zorunda." Ekip, sıcaklık eğimini her bir



koşucu için yüksek seviyede tutabilmek amacıyla yarış gününün çevresel koşullarını



optimize etmeye odaklandı. Yarı maraton test etkinliğinde vücut sıcaklığını ölçmek için



dahili, ten sıcaklığını ölçmek içinse harici monitörler kullanıldı.



Bu, termal faktörlerin her bir sporcunun performansı üzerindeki etkisini anlamak için



gereken sabit verileri sağladı. Sıcaklık, bulutluluk ve rüzgarı optimize etmek amacıyla yarış için



üç günlük bir "başlama" penceresi planlandı. Ekip, bu üç gün içinde termal



faktörlerin sporcuların performansı üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla maksimum vücut-ten



sıcaklık eğimine göre yarış için en uygun sabahı seçti.



Ortamdan etkilenen bir başka önemli faktör de sıvı alımıdır. Ekip antrenmanlarda



koşucuları yarıştan önce ve yarıştan sonra tarttı. Bu ölçümler, her bir koşucunun terleme



yoluyla ne kadar su kaybettiğini ekibe gösterdi. Ekibimiz daha sonra her bir koşucunun vücudunun



kendisi için hazırlanmış sıvı stratejisine (dikkatle üretilen şeker-su karışımı) nasıl yanıt verdiğini



gözlemledi. Kas görüntüleme gibi diğer testler, sporcuların kaslarındaki şeker seviyesini



bize gösterdi. Bu çok önemliydi, çünkü şeker koşucuların maratonla özdeşleşmiş enerji tükenmesinden



kaçınmasına yardımcı olabilir. Çok fazla alındığındaysa midelerini rahatsız edip koşudan



düşmelerine neden olabilir.