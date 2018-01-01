HAZIRLIK SÜRECİNIKE'IN DÜNYA ÇAPINDAKİ BREAKING2 ARAŞTIRMA EKİBİNİN
çalışmaları tek bir soruya odaklanıyordu: Dünyanın en iyi uzun mesafe koşucularının yalnızca
aşamalı olarak değil, tüm uzun mesafe koşucularından daha hızlı olmalarına nasıl yardımcı olabiliriz?
Dünya rekorunu saniye değil dakika bazında ileriye çekmek istediğinizde,
bilimin size sunabileceği tüm yardıma ihtiyacınız olur. Ten sıcaklığı takip edilir, kaslar görüntülenir,
ideal sıvı ve şeker alımı belirlenir. Yeni giysi türleriyle sürtünme
en aza indirilir. Tabii bir de Nike Zoom Vaporfly Elite ayakkabı var. İki
saatlik maraton engelini aşmak için çıktığımız bu tarihi yolculuğun sonuna
nasıl vardığımızı anlamak için hikayeye en baştan başlamamız gerekiyor.
SPORCU SEÇİMİBilim ekibimiz, maratonu iki saatten kısa sürede koşma ihtimali
en yüksek koşucuları tespit etmek için Nike'ın en iyi uzun mesafe
koşucularını testlerden geçirdi ve performansı tahmin etmeye yardımcı
olacak üç ana faktörü ölçtü:
Egzersiz Kapasitesi:VO2 Maks. veya tüketilen maksimum oksijen miktarı olarak ifade edilen,
sporcunun maksimum egzersiz kapasitesi.
Koşu Ekonomisi:Koşucunun belirli bir hızda bir kilometre koşmak için ihtiyacı olan enerji.
Sürdürülebilir Hız:Koşucunun yavaşlamak zorunda kalmadan, uzun bir süre boyunca
koruyabileceği hız. Değerlendirilen sporcular arasından üç sporcu öne çıktı:
Kenyalı Eliud Kipchoge, Etiyopyalı Lelisa Desisa ve Eritreli Zersenay
Tadese. Test sürecinde, bilim ekibimizin her bir sporcunun potansiyelini tahmin
etmesini sağlayan önemli fizyolojik veriler toplandı. Ekip, odaklanacakları
alanları belirlemek amacıyla her bir sporcunun kişisel rekorunu
kendi tahminleriyle karşılaştırdı ve yarış gününde bu farkı kapatmak için
uygulayacakları stratejileri tartışmaya başladı. Örneğin, Eliud yarıştığı yıllar
boyunca sıvı alma tekniklerini geliştirmişken
yarı maraton dünya rekorunu elinde bulunduran Zersenay
çok az sıvı alıyordu. Zersenay olağanüstü koşu ekonomisine rağmen
üç sporcu arasında en kötü kişisel maraton rekoruna sahip olduğu için sıvı
alımı, ekibin iyileştirmesi gereken bir faktördü. Bir başka örnek de beslenme
stratejisiydi. Nike Spor Araştırma Laboratuvarı Yeni Nesil Araştırma Ekibi
Baş Fizyoloğu Brett Kirby, "Maratoncular 30-35. kilometrede bir duvara
çarpar." diyor. "Bu genelde kaslarındaki şekerin tükenmesiyle ilişkilendirilir.
Peki şeker düzeyini nasıl yüksek tutacaktık? Bunu
araştırmaya ve her sporcuya özel bir çözüm üzerinde çalışmaya başladık."
YARIŞ GÜNÜ OPTİMİZASYON YOLCULUĞU: SEÇMELERDEN BUGÜNE
Ekip, antrenmanları ve kondisyonlarını geliştirmek için sporcularla çalışmaya
başlamadan önce, sporcuların mevcut antrenman programlarını anlamamız gerekiyordu.
Bunu yapmak için bilim ekibimiz sporcular ve koşu koçlarıyla Oregon Beaverton'daki
Nike Genel Merkezinde buluştu. Bu ilk ekip kampında bilim ekibi, her bir sporcunun
antrenman yükünü takip etmeye başlamak için sporculara birer GPS özellikli
saat ve nabız monitörü verdi. Ayrıca her bir sporcu Nike'ın şirket içi performans
tahmin analizi yazılımına bağlandı. Bu adımlar sporculardan ayrı ayrı veri
toplayıp gelecekteki koşu performanslarını tahmin etmeyi kolaylaştırdı.
Bilim grubu daha sonra ürün grubuyla birlikte sporcuların Kenya, Etiyopya ve
İspanya'daki antrenman merkezlerini ziyaret etti. Yaptıkları testleri ve edindikleri
bilgileri Nike Breaking2 projesine entegre ettiler, yeni veriler topladılar,
sporcuların günlük antrenman rejimlerini ve yaşam stillerini ilk elden gözlemlediler
ve destek verebilecekleri noktaları bulmaya çalıştılar.
Bilim ekibi ilk ekip kampında sıvı alımı ve beslenme stratejilerini uygulamaya başladı
ve bu stratejiler her ay düzenli olarak ayarlandı. Ten sıcaklıkları ve terleme
miktarları izlendi. Çığır açan Nike Zoom Vaporfly Elite ayakkabı ve yarış günü
giysilerinin uyum ayrıntılarının üzerinde titizlikle duruldu. Deneme yaklaştıkça sıcaklık ekibimiz için
daha önemli hale geldi.
Breaking2'nun başarısı açısından en önemli sıcaklık okuması, vücudun iç sıcaklığı
ile ten sıcaklığı arasındaki farktı. Buna sıcaklık
eğimi deniyor.
Nike Spor Araştırma Laboratuvarı Yeni Nesil Araştırma Ekibi Yöneticisi Brad Wilkins,
"Vücut sıcaklığının ten sıcaklığına kıyasla ne seviyede olduğuna bakıyor ve bu iki değerin
birbirinden olabildiğince farklı olmasını istiyoruz." diyor. "Yani vücuttan tene
sıcaklık eğimi çok yüksek olmak zorunda." Ekip, sıcaklık eğimini her bir
koşucu için yüksek seviyede tutabilmek amacıyla yarış gününün çevresel koşullarını
optimize etmeye odaklandı. Yarı maraton test etkinliğinde vücut sıcaklığını ölçmek için
dahili, ten sıcaklığını ölçmek içinse harici monitörler kullanıldı.
Bu, termal faktörlerin her bir sporcunun performansı üzerindeki etkisini anlamak için
gereken sabit verileri sağladı. Sıcaklık, bulutluluk ve rüzgarı optimize etmek amacıyla yarış için
üç günlük bir "başlama" penceresi planlandı. Ekip, bu üç gün içinde termal
faktörlerin sporcuların performansı üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla maksimum vücut-ten
sıcaklık eğimine göre yarış için en uygun sabahı seçti.
Ortamdan etkilenen bir başka önemli faktör de sıvı alımıdır. Ekip antrenmanlarda
koşucuları yarıştan önce ve yarıştan sonra tarttı. Bu ölçümler, her bir koşucunun terleme
yoluyla ne kadar su kaybettiğini ekibe gösterdi. Ekibimiz daha sonra her bir koşucunun vücudunun
kendisi için hazırlanmış sıvı stratejisine (dikkatle üretilen şeker-su karışımı) nasıl yanıt verdiğini
gözlemledi. Kas görüntüleme gibi diğer testler, sporcuların kaslarındaki şeker seviyesini
bize gösterdi. Bu çok önemliydi, çünkü şeker koşucuların maratonla özdeşleşmiş enerji tükenmesinden
kaçınmasına yardımcı olabilir. Çok fazla alındığındaysa midelerini rahatsız edip koşudan
düşmelerine neden olabilir.
Yarış günü optimizasyonunun sonraki adımı için Milano'nun
21 kilometre kuzeyindeki ormanlık Autodromo Nazionale Monza'da bulunan
maraton pistine gidildi. Monza'nın dönüşleri keskin olmayan düz pisti ve
Kuzey İtalya'nın ılıman iklimi, burayı deneme için iyi bir yer yapıyordu. Yarı
maraton testi, sporcuların fitness durumlarını test ettikleri bir yarış değildi.
Bundan ziyade Breaking2 ekibinin Breaking2 denemesini lojistik açıdan
nasıl yöneteceğinin testiydi.
Ekip, sporculardan 60 dakikalık yarı maraton temposunda koşmalarını istedi.
Bu deneme koşusunda küçük değişiklikler test edildi; örneğin Eliud koşudan
önce pancar suyu içmek yerine karbonhidratlı pancar barı yedi. Sıcaklık
eğimi ve elbette ayakkabı ve giysiler de test edildi.
Tüm bu veriler önceden toplanmıştı ancak bu seviyedeki
sporcularla böylesi bir engeli aşmak için ilk kez toplanıyordu. Bu önemli veriler,
iki saatlik maraton engeli aşılmamış olsa bile gelecekte sporcuların
çok işine yarayacak.
Sporcular için rüzgar sürükleme faktörünü azaltmak
amacıyla pacer'larla dinamik bir düzen kullandık ve sporcuların kendilerine özel olarak
ayarlanmış şekilde sıvı almalarını sağladık. Tabii bir ayakkabı da geliştirdik:
Her avantajı performansa dönüştürmek için tasarlanmış
Nike Zoom Vaporfly 4%.
Breaking2 yalnızca bir yarış değildi; bir deney de değildi. Üst düzey teknoloji,
sarsılmaz tutku ve hedefe bağlılıkla bir araya geldiğinde ne kadar
daha hızlı koşabileceğimizin modelini oluşturduk. Yıllar süren araştırma ve geliştirme
çalışmalarının sonucunda, Breaking2 her koşucuyu ileriye taşıma potansiyeline sahip