NIKE AIR PRESTO MID UTILITY X ACRONYM ®NikeLab ve Acronym'in® kurucularından Errolson Hugh, benzersiz bir model yaratmak için
güçlerini birleştiriyor. Teknik bakımdan kullanışlı ve işlevsel tasarım, estetik uyumla
bir araya gelerek zaman ve mekanın sınırlarını aşan bir ürün ortaya çıkarıyor.
THE TEN: NIKE INC. ve Virgil Abloh™Nike Inc. ve Virgil Abloh, The Ten için bir araya geldi: Nike'ın geçmişi, bugünü ve geleceği,
spor ve kültür perspektifinden mercek altına alınıyor. Tasarım görüşünü Nike ailesinden on
silüete uygulayan Virgil, Air Jordan 1'in benzersiz mirasından Zoom Vaporfly'ın sonu gelmeyen
yeniliklerine kadar her bir ikonun hikayesini açığa çıkarıyor ve yeniden şekillendiriyor.