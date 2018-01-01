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NIKELAB

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NIKE AIR PRESTO MID UTILITY X ACRONYM ® NikeLab ve Acronym'in® kurucularından Errolson Hugh, benzersiz bir model yaratmak için
güçlerini birleştiriyor. Teknik bakımdan kullanışlı ve işlevsel tasarım, estetik uyumla
bir araya gelerek zaman ve mekanın sınırlarını aşan bir ürün ortaya çıkarıyor.

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NIKELAB'İ İNCELE

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EN YENİ HİKAYELER

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THE TEN: NIKE INC. ve Virgil Abloh™ Nike Inc. ve Virgil Abloh, The Ten için bir araya geldi: Nike'ın geçmişi, bugünü ve geleceği,
spor ve kültür perspektifinden mercek altına alınıyor. Tasarım görüşünü Nike ailesinden on
silüete uygulayan Virgil, Air Jordan 1'in benzersiz mirasından Zoom Vaporfly'ın sonu gelmeyen
yeniliklerine kadar her bir ikonun hikayesini açığa çıkarıyor ve yeniden şekillendiriyor.

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44 20 7729 7688

Pazartesi-Cumartesi
10:00 - 19:00

Pazar
12:00 - 18:00

Retail_ST18-Milan.jpg

Pazartesi-Pazar
10:00-21:00

39 02 6208 6289

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33 1 53 01 23 25

Salı-Cumartesi
10:00 - 19:30

Pazartesi
13:00 - 19:00

Pazar
kapalı

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