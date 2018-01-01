"SEXY PACE RUN CREW"

GİBİ KOŞ

Emojilerin tadı ekibinle çıkar. "Sexy Pace Run Crew".

Bu dörtlü tek bir emoji ile o kadar çok koşu selfie'si çekti ki sonunda

emojiye kendi isimlerini verdiler ve bu emojiyi Free'lerine eklediler.

Ekibinin en sevdiği emojiyi bul ve Free RN Flyknit 2017 iD'ne ekle.