BU KOŞU EMOJİLERİ BİR HARİKANike Free RN Flyknit 2017 iD'ye özel fırsatta ensevilen NRC emojileriyle koşuna eğlence kat.En sevdiğin emojiyi seç ya da koşu ekibini temsil eden bir emoji bul. ArdındaniD'ye özel renkler arasından seçim yaparak sonsuza kadar seveceğin Free ayakkabıyı oluştur.
"SEXY PACE RUN CREW"
GİBİ KOŞEmojilerin tadı ekibinle çıkar. "Sexy Pace Run Crew".Bu dörtlü tek bir emoji ile o kadar çok koşu selfie'si çekti ki sonundaemojiye kendi isimlerini verdiler ve bu emojiyi Free'lerine eklediler.Ekibinin en sevdiği emojiyi bul ve Free RN Flyknit 2017 iD'ne ekle.