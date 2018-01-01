ANTRENÖRLÜK YENİLİKLERİ NELER?

-Amacın ister gelecek yarışında kişisel rekorunu kırmak ister

koşmaya doğru şekilde başlamak olsun, ihtiyacın olan her şey

burada. Yarış planlarımıza 15K mesafesini ekledik, ilk kez

koşanlar için yeni programlar hazırladık ve Nike+ Run Club

uygulamasıyla koşup antrenman yapman için yepyeni bir

"Forma Gir" planı ekledik.

-Nike+ Antrenörü, hedefin ne olursa olsun sana özel bir

antrenman planı sunmak için tasarlandı.

-Yeni antrenman planlarımız artık her hafta değişerek programını

optimize ediyor; bu sayede birkaç gün kaçırsan bile hedefine

ulaşabilirsin.

-Haftalık programının değişebileceğini biliyoruz, bu yüzden

antrenman programını da değişikliklere uyum sağlayacak hale

getirdik. Tek yapman gereken "programı düzenle" düğmesine basmak

ve antrenmanları senin için en uygun günlere sürükleyip bırakmak.