Nike+ Running uygulaması, Nike+ Run Club uygulaması olduYENİLİKLER
SÜRÜM 5.1.0 Nike+ Run Club uygulamasının
yeni sürümünde (v5.1.0) şu
yenilikler bulunuyor:
GENEL İYİLEŞTİRMELER -Düzenlenen koşu sonrası paylaşım özelliği, favori
sosyal ağlarında paylaşım yapmanı kolaylaştırır.
-Koşular artık Apple Sağlık uygulamasıyla senkronize edilecek.
-Tercihler artık yükseltmeden sonra korunacak.
-Koşu Koçu koşularını planında işaretlemeyle ilgili hata düzeltildi.
-Yeni koşu özeti tüm verilerini tek bir ekranda sunarak verileri
görüntülemeyi ve paylaşmayı kolaylaştırır.APPLE MUSIC ENTEGRASYONU-Yeni uygulama Apple Music ile sorunsuz entegrasyon için geliştirildi.
-Apple Music artık her koşu için tasarlanan haftalık ve özel
Nike+ Run Club çalma listeleri sunar.
-Koşucular Nike Running'i Apple Music'in Özel Çalma Listeleri
bölümünde bulabilir.
APPLE WATCH OS3 GÜNCELLEMELERİ-Apple Watch Series 2 ve Apple Watch Nike+ saatler, koşarken
telefonun yanında olmasa bile rotanın tamamını GPS'i kullanarak
takip eder.
-Koşu ölçümlerini bir bakışta görmeni sağlayan güncellenmiş ekran.
-Sesli okumaları doğrudan saatinden dinle.
-Senin için kişiselleştirilen akıllı koşu davetleri.
-Koşunu Siri ile başlat, duraklat, sürdür ve bitir.
YÖNETİCİ
ANTRENÖRLÜK YENİLİKLERİ NELER?-Amacın ister gelecek yarışında kişisel rekorunu kırmak ister
koşmaya doğru şekilde başlamak olsun, ihtiyacın olan her şey
burada. Yarış planlarımıza 15K mesafesini ekledik, ilk kez
koşanlar için yeni programlar hazırladık ve Nike+ Run Club
uygulamasıyla koşup antrenman yapman için yepyeni bir
"Forma Gir" planı ekledik.-Nike+ Antrenörü, hedefin ne olursa olsun sana özel bir
antrenman planı sunmak için tasarlandı.-Yeni antrenman planlarımız artık her hafta değişerek programını
optimize ediyor; bu sayede birkaç gün kaçırsan bile hedefine
ulaşabilirsin.-Haftalık programının değişebileceğini biliyoruz, bu yüzden
antrenman programını da değişikliklere uyum sağlayacak hale
getirdik. Tek yapman gereken "programı düzenle" düğmesine basmak
ve antrenmanları senin için en uygun günlere sürükleyip bırakmak.
NIKE+ RUNNING UYGULAMASINDA BAŞLADIĞIM BİR
ANTRENMAN PROGRAMINA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?-Maalesef mevcut programlarını Nike+ Running
uygulamasından taşıyamıyoruz. Uygulama yükseltildiğinde
aktif olan bir antrenman programın varsa Nike.com/NRC
adresindeki Antrenman Planı merkezinden programının
PDF'sini indirebilirsin.
YARIŞMALAR
YARIŞMALAR NASIL ÇALIŞIR?-Yeni Nike+ Run Club uygulaması, arkadaşlarını motive etmen
ve dünyanın dört bir yanındaki koşuculara katılman için yeni
bir yol sunuyor: #Etiket liderler tabloları.-#Etiket liderler tabloları, gizlilik ayarları "Herkese Açık"
olan kaç Nike+ üyesinin gruba katkıda bulunduğunu ve söz
konusu etiket kullanılarak kaç kilometre paylaşıldığını gösterir.-Yeni bir #etiket liderler tablosu oluşturmak için kendi etiketini
yarat (ör. #Run100miles) ve arkadaşlarınla paylaş. Etiketini
yaymanın en iyi yolu, Nike+ Akışında yaptığın koşu sonrası
paylaşımına etiketi de eklemektir.-Etiketli yarışmalar herkese açıktır ve gizlilik ayarları herkese
açık olan Nike+ üyeleri bu yarışmalara katılabilir. Yarışmalarda
karşılaştırma yapılabilecek, yarışılabilecek veya işbirliği
yapılabilecek kişi sayısının üst sınırı yoktur, bu yüzden yarışmayı
olabildiğince fazla insana duyur.-#Etiket liderler tabloları haftaya, aya ve yıla göre filtrelenebilir.-Bir #etiket yarışmasının dünya çapındaki topluluk liderler tablosunu
görmek için Nike+ profil ayarlarının "Herkese Açık" olduğundan emin ol.
NIKE+ RUNNING UYGULAMASINDAKİ YARIŞMALARA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?-Nike+ Running uygulaması deneyimimizde başlatılan
yarışmalar yeni Nike+ Run Club uygulamamıza
taşınmayacak.-Eski uygulama deneyimimizde yer alan "Yarışmalar
sohbeti" işlevi yeni uygulamamıza taşınmayacak.
SOSYAL PAYLAŞIM
AKIŞ NEDİR?-Akış, arkadaşlarının Nike+ Run Club ve Nike+ Training Club
aktivitelerini izleyebileceğin yerdir. Akış sayesinde motive olabilir
ve gelecek antrenmanın için ilham alabilirsin. Akışta yaptığın
her paylaşım için Nike+ arkadaşların seni kutlayabilir ve koşun
hakkında yorum yapabilir.-Akışta koşu dünyası hakkında perde arkasından bilgiler de
alabilirsin. Nike+ Run Club antrenörleri, tempo ayarlayıcıları
ve üst düzey Nike sporcularından profesyonel ipuçları alabilir,
ayrıca gelecek koşun için özel olarak hazırlanan çalma listeleri
gibi özel içeriklere erişebilirsin. Ayrıca potansiyelini ortaya
çıkarmana yardımcı olmak için tasarlanan canlı etkinliklere
ve özel ürün ve hizmet tekliflerine de erişebilirsin.FACEBOOK, TWITTER VE INSTAGRAM GİBİ SOSYAL AĞLARDA
NASIL PAYLAŞIM YAPARIM?-Fotoğraflarını, rotalarını veya sana özel posterleri paylaşmak
artık eskisinden çok daha kolay. Koşu hikayeni eskisinden
daha iyi anlatabilmen için paylaşım işlevinde büyük değişikliklere
gittik. Facebook, Twitter, Instagram, WeChat ve Messages
gibi telefonundaki uygulamalarla içerik paylaşabilmen için
uygulamamızı yerel paylaşım uzantılarına entegre ettik.-Yeni Nike+ Run Club uygulamamız, Nike+ Running uygulamasının
yaptığı gibi sosyal ağlarda otomatik paylaşım yapmaz. Yani senin
adına paylaşılan içerikler tamamen kontrolün altında olur. Tüm
paylaşımların görüntü içermesi gerektiğini unutma.
KOŞU PAYLAŞMAK İÇİN YENİ SEÇENEKLER NELER?-Koşucularımız geçtiğimiz birkaç yılda koşularından milyonlarca
muhteşem fotoğraf paylaştı. Şimdi koşu rotanı, fotoğrafını
veya yeni posterini kişiselleştirmek için kullanabileceğin yeni
etiketler sunuyoruz.-Koştuktan sonra koşu rotanı film şeridinden bir fotoğrafla veya
arka planını bizim tasarladığımız sana özel bir posterle paylaşabilirsin.
Böylece koşularını Akışta arkadaşlarınla her zaman unutulmaz bir
şekilde paylaşabilirsin.-Veri tabanlı yeni etiketlerle ne kadar yükseğe tırmandığını veya
kalbinin ne kadar hızlı attığını gör. Koşunun hikayesini koşundan
toplanan gerçek veriler kullanılarak oluşturulan eğim grafikleri,
rota haritası, yerel hava simgesi ve diğer seçeneklerle anlat.-Fotoğraf paylaşımına ek olarak kendi altyazılarını oluşturabilir,
koşularını adlandırabilir ve arkadaşlarını ve koşularının konumunu
etiketleyebilirsin. Ayrıca bir arkadaşını @ sembolüyle anarak neler
kaçırdığını gösterebilir ve gelecek koşusu için ilham verebilirsin.
@ sembolüyle anılan veya koşuda etiketlenen arkadaşlarının gelen
kutusuna bildirim gönderilir.-Yeni Nike+ Run Club uygulaması sosyal ağlarda otomatik
paylaşımı desteklemez. Paylaşımların bir görüntü, rota veya
poster içermelidir.
BAŞARILAR/
KUPALAR
KİŞİSEL REKORLARIMI VE MEVCUT KOŞU SEVİYESİ RENGİMİ NEREDE GÖREBİLİRİM?-Kişisel rekorlarına ve koşu seviyesi rengine ekranı sağa
kaydırarak Aktivite Geçmişi bölümünün üst kısmından
kolayca erişebilirsin.
KUPALARIMI HALA GÖREBİLİR MİYİM?-Çok yakında sunacağımız diğer geliştirmelere yer açmak için
başarılarını, kupalarını ve kilometre taşlarını Nikeplus.com'daki
yeni evlerine taşıdık.
OTURUM AÇ
NEDEN OTURUM AÇMAM GEREKİYOR?-Yeni Nike+ Run Club uygulaması deneyimimiz
koşuculara eskisinden daha iyi hizmet verecek. Fakat
kişisel bir antrenman planı sağlamak ve Nike Running'in
en iyi özelliklerine erişim sunmak için kilometreleri kimin
kaydettiğini bilmemiz gerekiyor!
KULLANICI
DENEYİMİ
BAZI İŞLEVLERİN YERİ Mİ DEĞİŞTİ?-Koşmaya başlamak artık eskisinden çok daha kolay. GPS
sinyalinin doğru şekilde kaydedileceğinden emin olabilirsin.
Koşarken önemli ölçümleri daha iyi kontrol edebilmen için koşu
içi ekranını da optimize ettik. Mesafeler, süre, tempo ve nabız
arasında geçiş yapmak için koşu içi ekranına bir kez dokun;
uygulama otomatik olarak sıradaki ölçüme geçer.-Toplam mesafe sayacını Aktivite geçmişinin üst kısmına
taşıdık.Endişelenme; kaydettiğin kilometreleri koruduk.NIKE UYGULAMANIN TASARIMINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?-Koşucu olarak ilgini çeken bilgileri bulmanı kolaylaştırdık ve
başlangıç düğmesiyle arandaki engelleri ortadan kaldırdık.
Haydi koşalım!-Ayrıca tüm Nike+ uygulamalarında tutarlı bir kullanıcı deneyimi
oluşturduk ve bazı yeni özellikler ekledik. Akış, Gelen Kutusu
ve Kulüp bölümü gibi özelliklere Nike+ Run Club uygulaması,
Nike+ Training Club uygulaması veya Nike+
uygulamasından erişebilirsin.
ANTRENMAN PROGRAMIMA NEREDEN ERİŞEBİLİRİM?-Nike+ Antrenörü planına uygulamamızın ana giriş
sayfasından kolayca
erişebilirsin. Antrenörünün o gün için önerdiği koşuyu görmek
istediğinde "Antrenörüm" sekme metnine dokun.KULÜP NEDİR?-Uygulamamızdaki Kulüp sekmesi, ekibin ve dünya çapındaki
Nike+ Run Club topluluğu ile ilgili gelişmeleri görmek için en
iyi yerdir. Burada arkadaşlarının liderler tablosunu bulabilir
ve #etiketler aracılığıyla canlı etkinlikler ve topluluk yarışmalarında
diğer Nike+ kullanıcılarıyla bağlantı kurma fırsatı yakalayabilirsin.
Arama bölümünde katılmak için yeni bir grup veya yarışma
keşfedebilirsin.AYAKKABI ETİKETLERİME NE OLDU?-Yeni bir koşu ayakkabısı kitaplığı da dahil olmak üzere
ayakkabılarınla koştuğun mesafeyi yakalama ve depolama
yöntemimizde heyecan verici değişiklikler yaptık. Maalesef
bu, eski ayakkabılarınla koştuğun kilometreleri taşıyamayacağımız
anlamına geliyor.