AYAKKABI NUMARASI REHBERİÇocukların ayakları her zaman büyür. Ayakkabılarının
geride kalmadığından emin olmak için eksiksiz numara rehberimizi
kullan. Rehberimizde ölçüm yapmak için kolay talimatlar ve uyumu
kontrol etmek için önemli ipuçları bulacaksın.
NUMARASINI BUL
Çocuğun dik dursun, çorap giysin
ve topuklarını duvara yaslasın.
Mezura veya cetvelle daha
büyük olan ayağının topuk-en
uzun parmak uzunluğunu ölç.
Ölçümü aşağıdaki araca gir ya da
numara çizelgelerimizi görüntüle.
Genç çocuklar güç kazanıp koordinasyonlarını geliştirmeye devam etseler de
maça özel performansa ihtiyaç duyarlar. Nike genç çocuk ayakkabıları, gelişme
çağındaki ayaklar için küçültülmüş olsalar da yetişkin stillerindeki gelişmiş
özelliklerin çoğuna sahiptir.