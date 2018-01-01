AYAKKABI NUMARASI REHBERİ Çocukların ayakları her zaman büyür. Ayakkabılarının

geride kalmadığından emin olmak için eksiksiz numara rehberimizi

kullan. Rehberimizde ölçüm yapmak için kolay talimatlar ve uyumu

kontrol etmek için önemli ipuçları bulacaksın.