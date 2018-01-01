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ÇOCUK AYAKKABI NUMARASI REHBERİ

GİYSİ BEDENİ REHBERİ
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AYAKKABI NUMARASI REHBERİ Çocukların ayakları her zaman büyür. Ayakkabılarının
geride kalmadığından emin olmak için eksiksiz numara rehberimizi
kullan. Rehberimizde ölçüm yapmak için kolay talimatlar ve uyumu
kontrol etmek için önemli ipuçları bulacaksın.

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NUMARASINI BUL

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Çocuğun dik dursun, çorap giysin
ve topuklarını duvara yaslasın.

Mezura veya cetvelle daha
büyük olan ayağının topuk-en
uzun parmak uzunluğunu ölç.

Ölçümü aşağıdaki araca gir ya da
numara çizelgelerimizi görüntüle.

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UYUMUNU KONTROL ET

Çocukların ayakları
gün içinde şişer, bu yüzden
ayakkabıları akşam üstü
saatlerinde denesin.

Normal bir çorap
giydiğinden emin ol.
Çorap ne çok ince
ne çok kalın olmalıdır.

Ayakkabıları denerken
en uzun parmağı ile
ayakkabının ucu arasında
yarım santimlik boşluk kalsın.

Ayakkabının ayağa tam
oturduğundan ve rahat olduğundan
emin olmak için çocuğun koşsun,
zıplasın ve yürüsün.

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ALIŞVERİŞE BAŞLA

AYAKLAR NASIL BÜYÜR?

Numara Aralığı: 17-27 Nike Numarası

Ölçüm Aralığı: 7,6 cm - 16,1 cm

Nike bebek ayakkabıları üç fayda düşünülerek tasarlanır: Güç kazanmaya
yardımcı olan esneklik, yere sağlam basmaya yardımcı olan destek ve
hareket etmeye yardımcı olan, giymesi kolay tasarımlar.

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Numara Aralığı: 27,5-35 Nike Numarası

Ölçüm Aralığı: 16,1 cm - 21,2 cm

Çocukların ayakları (ayak kemeri vs.) şekillendikçe güç kazanmak
daha da önemli hale gelir. Nike küçük çocuk ayakkabıları, gelişme çağındaki
kasların güçlenmesine yardımcı olmak için çok esnektir.

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Numara Aralığı: 35,5-40 Nike Numarası

Ölçüm Aralığı: 21,6 cm - 24,5 cm

Genç çocuklar güç kazanıp koordinasyonlarını geliştirmeye devam etseler de
maça özel performansa ihtiyaç duyarlar. Nike genç çocuk ayakkabıları, gelişme
çağındaki ayaklar için küçültülmüş olsalar da yetişkin stillerindeki gelişmiş
özelliklerin çoğuna sahiptir.

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GİY, DENE, BEĞENDİKLERİN SENDE KALSIN Nike+ üyeleri 750 TL ve üzeri alışverişlerde
ücretsiz kargo ve 30 gün içinde sorgusuz sualsiz, ücretsiz iade avantajlarından yararlanır.

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