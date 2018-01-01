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ÇOCUK KOŞU AYAKKABISI REHBERİ

GİYSİ BEDENİ REHBERİ
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ÇOCUK KOŞU
AYAKKABISI REHBERİ Çocuk koşu ayakkabılarını tasarlarken üç önemli niteliği
göz önünde bulunduruyoruz; esneklik, yastıklama ve hız.
Sporcun için doğru koşu ayakkabısını bulmana
yardımcı olacak hızlı bir rehber hazırladık.

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DAHA FAZLA ESNEKLİK Esnek koşu ayakkabıları çocukların daha
doğal koşmasını sağlar. Bu, gelişme çağındaki ayak
kaslarının güçlenmesine yardımcı olur. Nike Free ve
Flex stilleri, en esnek koşu ayakkabılarımız arasında yer almaktadır.

ESNEK ÜRÜNLERİ İNCELE
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DAHA FAZLA YASTIKLAMA Çocuğun uzun mesafe koşuyorsa ihtiyacı olan özellik,
son kilometreye kadar rahat etmesine yardımcı olacak
yumuşak yastıklamadır. Daha yastıklamalı bir ayakkabı
için Air Max teknolojisine sahip stillere göz at.

YASTIKLAMALI ÜRÜNLERİ İNCELE
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DAHA FAZLA HIZ En hızlı koşu ayakkabılarımız, ayağı saran hafif yapıyı hızlı tepki
veren yastıklamayla bir araya getirerek çocukların bitiş çizgisini
geçmesine yardımcı olur. Nike Zoom ve Air Flyknit teknolojisine
sahip ayakkabılar, her mesafede hızlı koşmak için idealdir.

ELİNİ ÇABUK TUT
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NIKE'IN EN İYİLERİNE SAHİP OL

NUMARANI ÖĞREN Genç sporcular hızlı büyür, bu yüzden güncel
numarayı bulmana yardımcı olacağız.

EKİPMANINI SEÇ Genç sporcuların tüm sezonlar ve tüm sporlar
için ihtiyaç duyduğu ekipmanların hepsini görebilirsin.

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