ÇOCUK KOŞU AYAKKABISI REHBERİ

DAHA FAZLA HIZ En hızlı koşu ayakkabılarımız, ayağı saran hafif yapıyı hızlı tepki

veren yastıklamayla bir araya getirerek çocukların bitiş çizgisini

geçmesine yardımcı olur. Nike Zoom ve Air Flyknit teknolojisine

sahip ayakkabılar, her mesafede hızlı koşmak için idealdir.