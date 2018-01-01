ÇOCUK KOŞU AYAKKABISI REHBERİ

ÇOCUK KOŞU
AYAKKABISI REHBERİÇocuk koşu ayakkabılarını tasarlarken üç önemli niteliği
göz önünde bulunduruyoruz; esneklik, yastıklama ve hız.
Sporcun için doğru koşu ayakkabısını bulmana
yardımcı olacak hızlı bir rehber hazırladık.
DAHA FAZLA ESNEKLİKEsnek koşu ayakkabıları çocukların daha
doğal koşmasını sağlar. Bu, gelişme çağındaki ayak
kaslarının güçlenmesine yardımcı olur. Nike Free ve
Flex stilleri, en esnek koşu ayakkabılarımız arasında yer almaktadır.
DAHA FAZLA YASTIKLAMAÇocuğun uzun mesafe koşuyorsa ihtiyacı olan özellik,
son kilometreye kadar rahat etmesine yardımcı olacak
yumuşak yastıklamadır. Daha yastıklamalı bir ayakkabı
için Air Max teknolojisine sahip stillere göz at.
DAHA FAZLA HIZEn hızlı koşu ayakkabılarımız, ayağı saran hafif yapıyı hızlı tepki
veren yastıklamayla bir araya getirerek çocukların bitiş çizgisini
geçmesine yardımcı olur. Nike Zoom ve Air Flyknit teknolojisine
sahip ayakkabılar, her mesafede hızlı koşmak için idealdir.